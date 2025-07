Conteúdo de Marca

Viana comemora 163 anos com programação especial e anuncia novos investimentos

O município irá celebrar o aniversário com 24º edição da Caminhada Ecocultural, shows gratuitos e atrações culturais

Publicado em 18 de julho de 2025 às 13:34

Viana tem se destacado entre municípios da Grande Vitória Crédito: Kaio Torres / Secom Viana

Neste mês, os vianenses têm muito a comemorar. O município, que completa 163 anos de emancipação na próxima quarta-feira (23), ganhou projeção nacional ao ganhar a alcunha de Capital Estadual da Logística, além de ser reconhecido com a categoria Diamante no Prêmio Cidade Empreendedora do Sebrae-ES, que celebra as cidades com mais geração de oportunidades. >

Além disso, Viana também está colecionando conquistas na educação e segurança pública. A cidade teve o melhor desempenho educacional da Grande Vitória de acordo dados do último Índice da Educação Básica (IDEB) e também garantiu, em 2023, o menor índice de criminalidade da Região Metropolitana. >

E não para por aí: na saúde, o município tem o melhor indicador do programa Previne Brasil entre os municípios da Grande Vitória e os investimentos em infraestrutura urbana já pavimentaram 100% das ruas vianenses. Outra conquista são os altos índices de transparência e de Capacidade de Pagamento (Capag), reconhecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.>

No setor do turismo, a cidade avança com projetos estruturados como o Polo Público de Cervejarias Artesanais, que impulsiona o turismo de experiência, o agroturismo e o agronegócio. O projeto faz parte do objetivo da cidade em se tornar destino turístico de experiência, e, inclusive, o município já foi inserido no Mapa Nacional do Turismo. >

>

Para dar continuidade à série histórica de melhorias, no próximo dia 23 de julho, aniversário da cidade, será anunciado um investimento de R$ 100 milhões em parceria com o Governo do Estado para garantir mais saúde, educação e desenvolvimento urbano no município. Dentre as melhorias previstas, está a pavimentação de 11,7 km de estradas rurais com o programa estadual Caminhos do Campo.

>

“Celebrar os 163 anos de Viana é celebrar um novo tempo que chegou com força, trabalho e transformação. Temos orgulho em dizer que a cidade vive um grande momento, com investimentos que estão mudando a vida das pessoas. Para os 164 anos, vamos seguir avançando com planejamento, inovação e um olhar humano para cada vianense, preparando a cidade para um novo ciclo com foco no turismo de experiência, na valorização do nosso patrimônio e no fortalecimento da nossa identidade”, conta o prefeito de Viana, Wanderson Bueno. >

Nesse planejamento, estão inclusos a criação da Rota do Polo Cervejeiro, a revitalização do Centro, a parceria para a revitalização e restauro das igrejas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Ajuda, e a promoção de eventos como a Festa do Divino e a Exposição do Polo Cervejeiro (Expocervi). >

Em relação ao futuro de médio e longo prazo, o município também pretende retomar a operação do Trem das Montanhas Capixabas, operado entre os anos de 2009 e 2013, que faz cerca de 50 km de percurso ferroviário entre a Estação de Viana e Araguaia, com paradas em Domingos Martins e Marechal Floriano. >

União entre cultura e natureza

Para celebrar tantas conquistas, o município irá comemorar os 163 anos com a tradicional Caminhada Ecocultural, que este ano chega a sua 24º edição. Neste domingo (20), vianenses de todas as idades estão convidados para fazer o percurso de 13km que passa por paisagens naturais e pontos históricos. >

“A Caminhada Ecocultural é uma celebração da identidade, da natureza e da história de Viana. Há mais de duas décadas, moradores e visitantes percorrem o trajeto entre o centro histórico e a comunidade de Araçatiba, reafirmando seu amor pela cidade e pelo meio ambiente. A caminhada também representa a valorização da zona rural e o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e o resgate das raízes culturais de Viana”, comenta o prefeito. >

A concentração da caminhada começa às 6h da manhã no Parque de Exposições, em Viana Sede, com aquecimento às 6h30 e largada oficial às 7h. Na chegada em Araçatiba, o palco será tomado por shows musicais gratuitos, que vão animar a comunidade e os caminhantes ao longo do dia. >

Confira a programação:

7h - Início da 24º Caminhada Ecocultural;

10h – Congo Mãe Petrolina de Araçatiba;

12h – Show com Fábio Coutinho;

14h – Show com Lucas Lacerda;

16h – Show com João Pedro & Miguel. >

Prefeitura de Viana

