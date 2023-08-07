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UP expande escola de Jardim da Penha e promete nova unidade em Vila Velha

As modernizações fazem parte dos investimentos da instituição, que anunciou que algumas novidades serão implantadas já no ano letivo de 2024
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

07 ago 2023 às 19:02

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 19:02

Grupo UP anuncia expansão em Jardim da Penha para o Ensino Fundamental II e Médio e unidade exclusiva para pré-vestibulandos de Medicina e demais cursos na Praia do Canto
Grupo UP anuncia expansão em Jardim da Penha para o ensino fundamental II e médio e unidade exclusiva para pré-vestibulandos de Medicina e demais cursos na Praia do Canto Crédito: UP/Divulgação
Com duas escolas em Jardim da Penha, em Vitória, o UP vai aumentar e modernizar uma delas: a unidade master. Já o colégio da Praia do Canto passará a ser exclusivo para pré-vestibulandos, tanto de Medicina como de outros cursos. E, em 2025, a expectativa é que Vila Velha ganhe mais uma escola do grupo.
As novidades chegam para somar, já que em Jardim Camburi foi inaugurada, há pouco tempo, uma unidade pelo UP. A instituição trabalha com alunos do 6º ano do ensino fundamental II ao pré-vestibular.
De acordo com o diretor-presidente do UP, que também é professor de Língua Portuguesa da instituição, Fábio Portela, a unidade que vai receber uma modernização em Jardim da Penha é a que é chamada de master. "Com essa reorganização, receberemos os alunos do ensino fundamental II bilíngue (6º ao 9º ano) e do ensino médio (1ª, 2ª e 3ª séries) nas unidades de Jardim da Penha e de Jardim Camburi, sendo que a unidade da Praia do Canto será exclusiva para o pré-vestibular para Medicina e outros cursos. E a unidade de Vila Velha vai seguir com as turmas de pré-vestibular e do ensino básico (EF II e EM)”, explica.
O bairro Jardim Camburi, em Vitória, ganhou uma nova e ampla unidade UP há pouco tempo
O bairro Jardim Camburi, em Vitória, ganhou uma nova e ampla unidade UP há pouco tempo Crédito: UP/Divulgação
Os investimentos, ainda segundo o professor Portela, são para proporcionar maior conforto aos alunos. “Vamos renovar e reformar boa parte de todas as unidades. Em Jardim da Penha, faremos uma reforma mais detalhada, proporcionado um ambiente mais leve e agradável aos estudantes. Vamos atuar também com melhorias na unidade de Vila Velha.”
Portela ressalta também que as turmas de Medicina para todo o ensino médio seguem firmes. “É nosso projeto de maior sucesso, sem dúvidas. Desde que implantamos todo o ensino médio (desde a 1ª série até o vestibular) com foco em Medicina para alunos que prestarão esse vestibular, os resultados tiveram uma exponencial melhora”, frisa o diretor-presidente.
Diretor-geral do UP, professor Portela, afirma que, em Jardim da Penha, a instituição fará uma reforma mais detalhada para proporcionar um ambiente mais leve e agradável aos estudantes
Diretor-presidente do UP, professor Portela, afirma que, em Jardim da Penha, a instituição fará uma reforma mais detalhada para proporcionar um ambiente mais leve e agradável aos estudantes Crédito: UP/Divulgação
Para 2025, a promessa é de expansão. Portela explica que o objetivo do UP é expandir também para o ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano). “Temos já encaminhado o projeto de uma nova unidade em Vila Velha, que será exclusiva para o fundamental I das séries iniciais. Em 2026, teremos fundamental I também em Vitória, mas essa parte ainda está em segredo de estado”, adianta Portela. O bairro onde será ofertada a novidade ainda não foi divulgado pela instituição.

UP CENTRO EDUCACIONAL

Para mais informações, a escola atende pelo telefone (27) 3325-1001, que também é WhatsApp. 

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