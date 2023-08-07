UP expande escola de Jardim da Penha e promete nova unidade em Vila Velha

Grupo UP anuncia expansão em Jardim da Penha para o ensino fundamental II e médio e unidade exclusiva para pré-vestibulandos de Medicina e demais cursos na Praia do Canto Crédito: UP/Divulgação

Com duas escolas em Jardim da Penha, em Vitória, o UP vai aumentar e modernizar uma delas: a unidade master. Já o colégio da Praia do Canto passará a ser exclusivo para pré-vestibulandos, tanto de Medicina como de outros cursos. E, em 2025, a expectativa é que Vila Velha ganhe mais uma escola do grupo.

As novidades chegam para somar, já que em Jardim Camburi foi inaugurada, há pouco tempo, uma unidade pelo UP. A instituição trabalha com alunos do 6º ano do ensino fundamental II ao pré-vestibular.

De acordo com o diretor-presidente do UP, que também é professor de Língua Portuguesa da instituição, Fábio Portela, a unidade que vai receber uma modernização em Jardim da Penha é a que é chamada de master. "Com essa reorganização, receberemos os alunos do ensino fundamental II bilíngue (6º ao 9º ano) e do ensino médio (1ª, 2ª e 3ª séries) nas unidades de Jardim da Penha e de Jardim Camburi, sendo que a unidade da Praia do Canto será exclusiva para o pré-vestibular para Medicina e outros cursos. E a unidade de Vila Velha vai seguir com as turmas de pré-vestibular e do ensino básico (EF II e EM)”, explica.

O bairro Jardim Camburi, em Vitória, ganhou uma nova e ampla unidade UP há pouco tempo Crédito: UP/Divulgação

Os investimentos, ainda segundo o professor Portela, são para proporcionar maior conforto aos alunos. “Vamos renovar e reformar boa parte de todas as unidades. Em Jardim da Penha, faremos uma reforma mais detalhada, proporcionado um ambiente mais leve e agradável aos estudantes. Vamos atuar também com melhorias na unidade de Vila Velha.”

Portela ressalta também que as turmas de Medicina para todo o ensino médio seguem firmes. “É nosso projeto de maior sucesso, sem dúvidas. Desde que implantamos todo o ensino médio (desde a 1ª série até o vestibular) com foco em Medicina para alunos que prestarão esse vestibular, os resultados tiveram uma exponencial melhora”, frisa o diretor-presidente.

Diretor-presidente do UP, professor Portela, afirma que, em Jardim da Penha, a instituição fará uma reforma mais detalhada para proporcionar um ambiente mais leve e agradável aos estudantes Crédito: UP/Divulgação

Para 2025, a promessa é de expansão. Portela explica que o objetivo do UP é expandir também para o ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano). “Temos já encaminhado o projeto de uma nova unidade em Vila Velha, que será exclusiva para o fundamental I das séries iniciais. Em 2026, teremos fundamental I também em Vitória, mas essa parte ainda está em segredo de estado”, adianta Portela. O bairro onde será ofertada a novidade ainda não foi divulgado pela instituição.

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