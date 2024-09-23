Unimed Sul Capixaba completa 35 anos com foco em qualidade e inovação

Em 2024, a Unimed Sul Capixaba manteve a certificação ONA 3, maior nível possível da Organização Nacional de Acreditação, no Hospital Unimed e Hospital Materno-Infantil Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

Ter acesso a um plano de saúde completo é importante para ter uma boa qualidade de vida. Por isso, na hora de contratar esses serviços, é importante pensar em empresas certificadas e, mais do que isso, que estejam melhorando constantemente para garantir um atendimento de excelência, humanizado e atualizado.

A Unimed Sul Capixaba, por exemplo, investe em melhorias para oferecer segurança e qualidade para os clientes, cooperados e fornecedores. Esse olhar atento à inovação, já rendeu à cooperativa renomadas certificações nacionais e internacionais – como o nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA 3), que atesta a qualidade dos serviços de saúde prestados.

Segundo o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, isso destaca a qualidade dos equipamentos, das tecnologias médicas e do “Jeito de Cuidar Unimed”, dedicado a todos os clientes e cooperados. “Isso reflete o nosso compromisso com a excelência nos serviços e fortalece a confiança no nosso modelo de atuação.”

Fernando Lemgruber, diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

O diretor-presidente ressalta ainda que a cooperativa busca contribuir para o desenvolvimento do Sul do Estado, crescendo junto com os 439 cooperados, 1050 colaboradores, os quase 100 mil clientes e quatro mil fornecedores e toda a rede prestadora.

Certificações

Os serviços da Unimed Sul Capixaba foram “Acreditados com Excelência” em critérios como segurança do paciente e gestão integrada dos protocolos Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

Vale destacar que em 2024 a Unimed Sul Capixaba completa 35 anos e manteve a certificação ONA 3, maior nível possível da Organização Nacional de Acreditação, no Hospital Unimed e Hospital Materno-Infantil.

A qualidade da prestação de serviços nas unidades hospitalares passou por uma rigorosa avaliação e atendeu novamente aos requisitos para serem “Acreditados com Excelência” em critérios como segurança do paciente e gestão integrada dos protocolos. Segundo Fernando Lemgruber, a certificação demonstra que a cooperativa segue rigorosos padrões de qualidade e segurança no atendimento.

“A ONA 3 impacta diretamente a qualidade dos serviços, garantindo que os processos internos sejam continuamente aprimorados, resultando em um atendimento mais seguro e eficiente, além de melhorar o ambiente de trabalho para os profissionais da saúde”, destaca.

Os dois hospitais da Unimed na região também alcançaram o nível 6 da certificação internacional HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) e já podem ser considerados “hospitais digitais”.

A certificação é uma referência mundial no campo da aplicação de tecnologia da informação na saúde e reconhece as instituições que adotam práticas avançadas de gestão de dados e sistemas de informação. De acordo com Fernando, as ações oferecem segurança aos pacientes atendidos e controle mais assertivo aos médicos e colaboradores na assistência.

Além disso, em 2024, o Hospital Unimed foi destaque internacional no ranking "The World’s Best Hospitals", da revista Newsweek, que avalia qualidade, segurança, inovação tecnológica e satisfação do paciente, destacando-se como um dos melhores hospitais do mundo.

Inovação e sustentabilidade

A Unimed Sul Capixaba se destaca ainda pelos investimentos em iniciativas sustentáveis, como a captação da água da chuva e uma estação de tratamento de água Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

Para o gerente de Estratégia, Inovação e Projetos, Alex Faria, quando se trata de inovação, a Unimed Sul Capixaba também busca estar à frente com a adoção de ferramentas digitais avançadas.

Entre elas está o Pronto Atendimento Digital, com atendimento 24 horas. A cooperativa também conta com o novo painel digital, que registra em tempo real os minutos de espera para atendimento.

Já a Atendente Virtual ISA torna o atendimento mais eficiente e acessível. Por meio do número disponibilizado pela Unimed (28 21016255) e uma mensagem de "olá" pelo WhatsApp, os clientes podem contar com uma série de serviços, como agendamento de consultas e exames.

Outra iniciativa da empresa é o programa Juntos, que inaugurou na cooperativa um novo conceito do cuidar e reforçou a Unimed Sul Capixaba como referência nos 30 municípios em que atua.

"Uma equipe de enfermeiras faz a navegação do paciente planejando de forma integrada toda a jornada na rede de cuidado. Isto dá ao paciente a conexão imprescindível das informações de saúde entre os diversos serviços e os profissionais, estabelecendo um plano de cuidado adequado a partir das necessidades/preferências dos clientes", explica o gerente de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sul Capixaba, Eduardo Tonole Dalfior.

Eduardo Tonole acrescenta que a cooperativa é muito mais que um plano de saúde: “É gente cuidando de gente, com olhar renovado para o futuro, apostando em pessoas, usando a inovação para se manter na vanguarda da qualidade dos serviços oferecidos, se solidificando cada vez mais em sua liderança de mercado”.

A Unimed Sul Capixaba se destaca ainda pelos investimentos em iniciativas sustentáveis, como a captação da água da chuva e uma estação de tratamento de água, além da geração de energia limpa, tendo dobrado a capacidade de produção de eletricidade do Hospital Unimed com uma usina fotovoltaica.

Unimed Sul Capixaba