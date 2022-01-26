Uma história de 30 anos de trabalho em família

Irmãos Fontoura é a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta 2021 Crédito: Irmãos Fontoura/Divulgação

Vencedora nas categorias Distribuidora de ferragens e ferramentas do Prêmio Gazeta Empresarial, a Irmãos Fontoura comemora, este ano, 30 anos de existência, de uma história que começou em 1991, da vontade do casal Elzo Fontoura e Juvenilha de Souza Fontoura de verem seus filhos trabalhando juntos. De um início modesto, com apenas a família trabalhando na loja até os dias atuais, em que contam cerca de 90 profissionais, mais a Campos Distribuidora e a Disferro, a Irmãos Fontoura continua olhando para o futuro.

As duas outras empresas que fazem parte do grupo complementam o leque de atendimento e diversificação. A Campos Distribuidora realiza venda de ferramentas e é hoje responsável pelo aluguel de maquinário de obras, já a Disferro trabalha com fabricação e distribuição de telhas, tintas e ferragens para a construção civil, em todo o Sul do Espírito Santo.

Irmãos Fontoura primeiro lugar na mente dos consumidores Crédito: Irmãos Fontoura/Divulgação

Segundo o seu sócio proprietário, Rones Fontoura, a empresa tem passado por um processo de reorganização para melhorar o atendimento aos clientes. E recentemente foi adquirido um terreno de 12 mil metros quadrados, em Cachoeiro de Itapemirim, onde deve ser instalada uma indústria voltada para a fabricação de telhas e perfis.

“Passamos de uma micro empresa no setor de comércio, onde trabalhavam apenas os familiares, para um grupo onde hoje empregamos, diretamente, aproximadamente 90 colaboradores e atuamos no setor de comércio, indústria, serviços e logística”, conta Rones Fontoura.

Para Rones, receber o Prêmio Gazeta Empresarial no ano em que comemoram três décadas de existência transforma em uma ocasião ainda mais especial. “É importante porque mostra que o trabalho e dedicação por mais de trinta anos hoje é reconhecido por aqueles que são um pilar importantíssimo do negócio que são os nossos clientes”, observa.

Afinal, um dos principais pilares da empresa sempre foi trabalhar para atender bem seus clientes, além de oferecer preços competitivos, produtos de qualidade e entrega diferenciada, segundo Rones. “Nossos clientes podem sempre contar conosco, no cumprimento de prazos e condições pactuados, pois honramos nossos compromissos”, conta.

Toda a longevidade, segundo Rones, tem uma fórmula seguida há 30 anos por seus fundadores, que é a dedicação dos proprietários e colaboradores, reinvestimento das sobras, rigor nos controles do financeiro, bom atendimento ao cliente, produtos de qualidade e com variedade.

“Como empresa familiar, nos destacamos pelo atendimento pessoal que damos aos nossos clientes. A inserção dos netos no negócio da família, nos faz acreditar que o sonho, apesar de estar acontecendo há mais de 30 anos, ainda está só começando e que muitas realizações estarão por acontecer”, avalia.