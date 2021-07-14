Três quartos em Jardim Camburi próximo ao verde e ao comércio

Alameda Mata Atlântica tem unidades de 3 quartos com suíte e lojas no térreo Crédito: Construtora Araguaia/Divulgação

Jardim Camburi é um dos bairros que mais crescem em Vitória devido ainda à existência de áreas para expandir, a valorização constante de seus imóveis e o preço competitivo das unidades. O bairro também é bem servido de todo o tipo de serviços, desde supermercados, lojas, bares e restaurantes badalados até mesmo unidades de saúde, clínicas e escolas. Tudo isso faz com que Jardim Camburi seja uma opção bastante atrativa para quem deseja morar na Capital.

De olho em todo o potencial da região, a Construtora Araguaia, que tem 40 anos de mercado, está lançando o edifício Alameda Mata Atlântica. O empreendimento de 3 quartos com suíte possui seis opções de plantas diferenciadas, com área privativa de aproximadamente 78m², varanda gourmet e uma ou duas vagas de garagem.

“O Alameda Mata Atlântica foi idealizado para o bairro que mais cresce em Vitória e que possui infraestrutura comercial e de serviços desenvolvidos para quem deseja facilidade, praticidade e qualidade de vida. A rapidez de deslocamento para qualquer direção, além da facilidade dos acessos de chegada e saída ao bairro, somados ao charme dos novos empreendimentos que transformam Jardim Camburi ano após ano, tornam o Alameda Mata Atlântica um objeto de desejo e um ótimo investimento”, afirma a sócia e diretora técnica comercial da Construtora Araguaia, Eliane Mattedi Regiani.

No lazer, que será entregue mobiliado e decorado, os futuros moradores terão salão de festas, solarium, brinquedoteca, fitness, espaço wine e parrilheira, piscina com deque, playground e terraço descoberto. E no térreo, o empreendimento contará com 15 lojas, que terão vagas de garagem e gás encanado.

“O Alameda Mata Atlântica é um empreendimento que privilegia a funcionalidade de 15 lojas e 84 apartamentos, com excelente acabamento, tomadas USB, preparação para automação, área de lazer espetacular, bem como a implantação de grandes áreas verdes integradas. O imóvel possui uma ampla infraestrutura de lazer, localizado próximo a serviços”, avalia o coordenador de vendas do Alameda Mata Atlântica, Gilberto Fonseca.

Alameda Mata Atlântica

VALORIZAÇÃO

O bairro de Jardim Camburi vem despontando na lista dos que mais valorizam e lançam empreendimentos de médio e alto padrão na Capital, com valores atrativos de metro quadrado construído. Apartamentos de dois, três e até quatro quartos com acabamento moderno, varanda, entre outros atributos, estão entre os mais procurados e desejados, segundo afirma Eliane Mattedi Regiani.

“Situado na área mais verde de Jardim Camburi, um dos bairros mais procurados para moradia de Vitória, o Alameda Mata Atlântica tem localização privilegiada, arquitetura contemporânea e área de lazer completa, próximo a tudo que é essencial à vida”, finaliza Eliane.

SAIBA MAIS

Empreendimento está localizado em Jardim Camburi Crédito: Construtora Araguaia/Divulgação

ALAMEDA MATA ATLÂNTICA