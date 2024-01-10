Tratamento de esgoto na Serra chega a 92% e se aproxima da universalização

O progresso já realizado na Serra fez a cidade se tornar uma referência no Brasil Crédito: Ambiental Serra/Divulgação

Uma parceria público-privada (PPP) entre as empresas Ambiental Serra e Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) permitiu que o índice da cobertura de redes de esgoto na Serra tivesse um avanço de 58% para 92% em oito anos.

Firmada em 2015, a parceria tem o objetivo de universalizar os serviços de tratamento de esgoto na região. O progresso já realizado fez a cidade se tornar uma das 60 do Brasil a ter essa porcentagem, a qual ultrapassa a média nacional de pouco mais de 50%.

O avanço do saneamento básico se reflete em outros setores. A ligação à rede de esgoto valoriza os imóveis em cerca de 25% segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município registrou, ainda, a redução de 38% nas internações por doenças de veiculação hídrica de 2012 a 2019.

De acordo com o IBGE, a ligação à rede de esgoto valoriza os imóveis em cerca de 25% Crédito: Ambiental Serra/Divulgação

Diretor-presidente da Cesan, Munir Abud de Oliveira comemora os avanços e destaca os benefícios para o município serrano. “Tratar o esgoto com eficiência melhora a qualidade de vida da população. Apesar de sabermos dessa relação direta, é sempre bom termos acesso aos números porque nos confirma que os avanços que conseguimos nesses anos de trabalho estão se refletindo numa melhoria de fato”, destaca o diretor-presidente da Cesan, que completa:

“Ainda há muito a ser feito nos próximos anos e vamos seguir firmes nesse propósito”.

Saiba mais

A Ambiental Serra é uma concessionária da Aegea Saneamento que firmou uma parceria público-privada (PPP) com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), e tem o objetivo de operar e ampliar o sistema de esgotamento sanitário do município da Serra.

A PPP é um contrato firmado entre uma empresa privada e uma administração pública para a prestação de um serviço ou uma obra por um tempo determinado. No caso da Ambiental Serra, o contrato com a Cesan tem validade de 30 anos.