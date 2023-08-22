Supermercado pela internet: comodidade e economia de tempo

Os clientes que desejarem também podem buscar suas compras na loja ou pelo serviço de drive-thru Crédito: Extrabom/Divulgação

Incorporadas à rotina dos capixabas, as compras on-line atendem à demanda de quem busca pelos mais diversos produtos e nem sempre tem tempo para ir a uma loja física. E esse mercado está em constante expansão, garantindo comodidade em apenas um clique. Atenta às necessidades dos consumidores, uma das pioneiras do segmento supermercadista no e-commerce no Espírito Santo foi a Rede Extrabom que, desde 2017, conta com uma plataforma de vendas pela qual o cliente tem acesso a variados itens e não precisa nem sair de casa.

Conforme aponta o gerente de Marketing do Extrabom, Yuri Correa, seja pelo site, seja pelo aplicativo “Meu Extrabom” — disponível em smartphones com sistema operacional android e iOS —, os clientes podem realizar as compras de supermercado a qualquer hora do dia, a partir da conexão com a internet.

A rede oferece ao consumidor a conveniência de agendar a entrega em casa nos horários da manhã, tarde ou início da noite. Outra opção, sem custo, é a retirada das compras na loja mais próxima de casa.

“Nossos clientes do on-line valorizam toda a praticidade, comodidade, qualidade e segurança que o site proporciona. Contamos com uma plataforma moderna de atendimento em que é possível comprar os mesmos produtos vendidos nas lojas físicas, das frutas e frios ao açougue e bebidas. Tanto pelo site www.extrabom.com.br quanto pelo app “Meu Extrabom”, a economia de tempo é garantida, permitindo que os consumidores aproveitem mais o horário livre para se dedicar a outras atividades”, pontua.

O e-commerce da rede oferece mais de 8 mil itens à venda, entre produtos de mercearia, laticínios, carnes, verduras, frutas, legumes e congelados.

Outro aspecto importante é que o serviço delivery dispõe de uma estrutura que envolve equipes encarregadas em selecionar os itens e acomodá-los em recipientes adequados para o transporte. Os produtos congelados permanecem em refrigeração até a hora da entrega, quando são acomodados em bolsas térmicas para qualidade e a correta manipulação até a entrega.

Os produtos escolhidos pelo consumidor são selecionados por uma equipe de especialistas Crédito: Extrabom/Divulgação

Os produtos hortifrúti são minuciosamente selecionados, sendo que, no momento da compra no site, o cliente pode informar se deseja frutas mais maduras ou de vez. Na plataforma, o consumidor também pode indicar os produtos que, eventualmente, não conseguiu encontrar no site. Caso estejam disponíveis em estoque, a central de atendimento ao cliente realizará contato perguntando se deseja fazer a inclusão na lista.

“Os itens comprados são selecionados por um time de especialistas que garante toda a qualidade até a entrega, que pode ser na própria casa do cliente em um horário agendado, na retirada em uma das lojas ou no serviço de drive-thru”, destaca Yuri.