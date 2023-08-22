Supermercado pela internet: comodidade e economia de tempo

Incorporadas à rotina dos capixabas, as compras on-line atendem à demanda de quem busca pelos mais diversos produtos e nem sempre tem tempo para ir a uma loja física. E esse mercado está em constante expansão, garantindo comodidade em apenas um clique. Atenta às necessidades dos consumidores, uma das pioneiras do segmento supermercadista no e-commerce no Espírito Santo foi a Rede Extrabom que, desde 2017, conta com uma plataforma de vendas pela qual o cliente tem acesso a variados itens e não precisa nem sair de casa.
Conforme aponta o gerente de Marketing do Extrabom, Yuri Correa, seja pelo site, seja pelo aplicativo “Meu Extrabom” — disponível em smartphones com sistema operacional android e iOS —, os clientes podem realizar as compras de supermercado a qualquer hora do dia, a partir da conexão com a internet.
A rede oferece ao consumidor a conveniência de agendar a entrega em casa nos horários da manhã, tarde ou início da noite. Outra opção, sem custo, é a retirada das compras na loja mais próxima de casa.
“Nossos clientes do on-line valorizam toda a praticidade, comodidade, qualidade e segurança que o site proporciona. Contamos com uma plataforma moderna de atendimento em que é possível comprar os mesmos produtos vendidos nas lojas físicas, das frutas e frios ao açougue e bebidas. Tanto pelo site www.extrabom.com.br quanto pelo app “Meu Extrabom”, a economia de tempo é garantida, permitindo que os consumidores aproveitem mais o horário livre para se dedicar a outras atividades”, pontua.
O e-commerce da rede oferece mais de 8 mil itens à venda, entre produtos de mercearia, laticínios, carnes, verduras, frutas, legumes e congelados.
Outro aspecto importante é que o serviço delivery dispõe de uma estrutura que envolve equipes encarregadas em selecionar os itens e acomodá-los em recipientes adequados para o transporte. Os produtos congelados permanecem em refrigeração até a hora da entrega, quando são acomodados em bolsas térmicas para qualidade e a correta manipulação até a entrega.
Os produtos hortifrúti são minuciosamente selecionados, sendo que, no momento da compra no site, o cliente pode informar se deseja frutas mais maduras ou de vez. Na plataforma, o consumidor também pode indicar os produtos que, eventualmente, não conseguiu encontrar no site. Caso estejam disponíveis em estoque, a central de atendimento ao cliente realizará contato perguntando se deseja fazer a inclusão na lista.
“Os itens comprados são selecionados por um time de especialistas que garante toda a qualidade até a entrega, que pode ser na própria casa do cliente em um horário agendado, na retirada em uma das lojas ou no serviço de drive-thru”, destaca Yuri.
Para pagamentos no cartão de crédito, o e-commerce Extrabom aceita as mesmas bandeiras recebidas nas lojas físicas. Os pagamentos em débitos serão realizados no ato da entrega da compra, por meio de máquinas de cartões. Em caso de dúvidas durante a compra, basta ligar para o telefone 0800 282 8500.