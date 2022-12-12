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Supermercado em Colatina tem vantagens exclusivas para clientes

Rede Lavagnoli  lança Caminhão de Prêmios e tem ofertas personalizadas para clientes do Lavagnoli Club, com programa de pontos e cashback

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 17:19

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 dez 2022 às 17:19
Supermercados Lavagnoli, em Colatina
Supermercados Lavagnoli, em Colatina, nasceu como um pequeno açougue e cresceu ganhando a confiança e o respeito dos consumidores da região Crédito: Lavagnoli/ Divulgação
Os Supermercados Lavagnoli fazem parte da vida dos colatinenses há mais de 45 anos, sendo a principal referência do segmento na cidade. A rede nasceu como um pequeno açougue e cresceu ganhando a confiança e o respeito dos consumidores da região por conta da seriedade na prestação de serviços, dos produtos de qualidade e da política de preços justos e competitivos. Proporcionam, assim, condições para que as famílias façam as suas melhores compras. Segundo a empresa, ser lembrado pelo município no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) representa, hoje, o resultado de quatro décadas de muito trabalho e investimento na cidade.
Dentre as novidades para se aproximar ainda mais dos consumidores, a rede acaba de lançar a campanha Caminhão de Prêmios, com foco nos clientes do Lavagnoli Club. Na promoção, clientes cadastrados no clube de vantagens recebem um cupom a cada R$ 140 em compras, efetuadas de 26/09/2022 a 17/02/2023, para concorrer a um caminhão recheado de móveis e eletrodomésticos, entre eles Smart  TV, home theater, notebook, sofá, guarda-roupa, cama box, fogão e lavadora de roupas. Também será sorteada uma moto zero quilômetro. 
O Lavagnoli Club oferece ofertas personalizadas e exclusivas, além de diversas promoções e programa de pontos. Também permite receber créditos em uma carteira digital localizada no aplicativo e utilizar o crédito para comprar qualquer item da loja, com 60 dias de duração.
“Este ano de 2022 foi um momento de consolidar ações promocionais como o cashback e impulsionar o crescimento do Lavagnoli Club, plataforma de relacionamento com o cliente. Temos colhido os frutos de um trabalho conduzido pelas mãos de muitos colaboradores dedicados e olhamos para o futuro com a vontade de continuar crescendo”, afirma o diretor Eliandro Carlos da Silva.
Eliandro Carlos da Silva, diretor dos Supermercados Lavagnoli
Eliandro Carlos da Silva, diretor dos Supermercados Lavagnoli: "Temos colhido os frutos de um trabalho conduzido pelas mãos de muitos colaboradores dedicados" Crédito: Acervo pessoal

Sustentabilidade

Pensando em ações que promovam melhoria na qualidade de vida de toda a sociedade, questões ambientais e sociais fazem parte da gestão, da atuação e dos princípios da empresa. Todo o papelão e plástico gerados pela operação das suas cinco unidades são direcionados para reciclagem. Isso também acontece com o óleo de cozinha, que é recolhido por parceiros para que possam fazer a destinação correta do subproduto. Outras ações sustentáveis são a captação de água da chuva e a redução de impressão de tabloides em papel (estimulada pelo disparos de tabloides digitais) por meio da plataforma de CRM (Lavagnoli Club).

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