Superatacado planeja expansão e foca na economia para o consumidor

Oba Superatacado, em Colatina: preocupação em oferecer o melhor custo-benefício ao consumidor Crédito: Oba/Divulgação

Mesmo estabelecido há poucos anos no mercado de Colatina, o Oba Superatacado está bastante presente na memória dos moradores da cidade. Tanto é assim que conquistou o primeiro lugar na categoria “Distribuidora e Atacado Alimentício”, na 18ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).

“Somos uma empresa preocupada com a economia de nossos clientes, procuramos trazer as melhores condições e levar custo-benefício ao consumidor”, sustenta o sócio-administrador Gilliard Nossa.

No Oba Superatacado, que está há 9 anos no município, a busca é cotidiana por novas parcerias com os fornecedores. “Nosso intuito é oferecer condições para atender os clientes transformadores (pequenos empreendedores), além de termos uma condição de compra melhor para o público.”

As parcerias e os investimentos do Oba continuaram mesmo com a pandemia. A rede comprou duas unidades em Colatina e outras três estão sendo aprimoradas.

“Recentemente, também fizemos algumas atualizações em nosso formato de atendimento televendas, para poder atingir nossos clientes com condições especiais em todos os produtos. Hoje, qualquer cliente pode comprar pelo televendas e ter uma condição diferenciada para abastecer sua empresa ou sua casa”, explica Gilliard Nossa.

Para o futuro, estão nos planos ampliações. “Estamos empenhados em fortalecer a marca ainda mais na Região Noroeste e, logo, teremos novidades de expansão da rede.”

Gilliard Nossa também fala da relação com o público e com a cidade.