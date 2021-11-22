Sorteio de R$ 500 mil, atração mágica e bazar marcam Natal de shopping

A Promoção de Natal vai até o dia 30 de dezembro. A cada R$ 350 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a 50 vales-compras. Crédito: Italo Spagnol

O Natal é uma data muito esperada pelas famílias, afinal, é tempo de celebrar e reunir aqueles que amamos. Para tornar o fim de ano ainda mais especial, o Shopping Vitória vai sortear R$ 500 mil em compras – a maior premiação de toda a história do mall – , oferecer uma programação mágica para a criançada e estimular a solidariedade por meio do Bazar Solidário.

Para participar da Promoção de Natal é simples. A cada R$ 350 em compras na lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer. Serão sorteados 50 vales-compras no valor de R$ 10 mil cada, totalizando R$ 500 mil. O período de participação vai até o dia 30 de dezembro.

Seguindo os protocolos de saúde, toda a promoção será on-line, garantindo mais conforto e segurança aos clientes. O cliente deverá efetuar o seu cadastro pessoal e das notas fiscais através do aplicativo do Shopping Vitória, disponível para smartphones e tablets com sistema Android ou IOS. O regulamento completo pode ser consultado no site: www.natalshoppingvitoria.com.br

VARINHA MÁGICA

A decoração temática de Natal do Shopping Vitória surpreende todos os anos e desta vez não seria diferente. Com uma tecnologia inspirada em um parque temático da Disney, as crianças poderão viver uma experiência única, dando vida a alguns brinquedos do Atelier do Noel com uma varinha mágica.

As crianças poderão viver uma experiência única no Shopping Vitória, dando vida a alguns brinquedos do Atelier do Noel com uma varinha mágica. Crédito: Italo Spagnol

É uma cenografia de surpresas e descobertas, que vai sendo revelada por meio de movimentos e comandos de uma varinha de condão com tecnologia RFID. Todas as varinhas são higienizadas depois de cada uso. A atração é gratuita.

“Toda a decoração é grandiosa, com elementos animatrônicos e composição aérea de grande impacto visual. Há uma grande cascata de luz e bolas de Natal na parte superior da Praça Central. Na área externa, além da iluminação de fachada, há um Papai Noel instagramável gigante, com 6m de altura”, afirma Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória.

Na área externa, além da iluminação de fachada, há um Papai Noel instagramável gigante, com 6 metros de altura. Crédito: Italo Spagnol

Além disso, as famílias podem se divertir em um trenó especial que fará uma viagem encantada pela neve. O ingresso para esta atração tem valor de R$ 10 com direito a acompanhante. A bilheteria é solidária, com toda a arrecadação revertida para a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).

Toda a atração segue os protocolos de saúde e segurança recomendados pela Associação Brasileira de Shopping Center (Abrasce). O uso de máscara é obrigatório e no local há disponibilização de álcool em gel. Além disso, todos os brinquedos são higienizados constantemente, antes e após o uso.

O horário é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h.

PAPAI NOEL ESTÁ DE VOLTA

Neste ano, o Papai Noel retorna presencialmente ao Shopping Vitória e as famílias podem tirar a foto tradicional de Natal. Crédito: Italo Spagnol

O Papai Noel também retorna presencialmente e as famílias podem tirar a foto tradicional de Natal. Os protocolos de segurança estão sendo cumpridos com a instalação de uma proteção que mantém o distanciamento social do Papai Noel e dos visitantes do Shopping Vitória.

ESPÍRITO DE FÉ E SOLIDARIEDADE

O Bazar Solidário é reservado para que 11 instituições sociais comercializem seus produtos, com toda a arrecadação revertida para cada entidade. Crédito: Italo Spagnol

O Natal é tempo de fé, esperança e união. A exemplo de outros anos, para estimular a solidariedade, o shopping também traz, mais uma vez, o Bazar Solidário. O espaço é reservado para que 11 instituições sociais comercializem seus produtos, com toda a arrecadação revertida para cada entidade. Está localizado no 1º piso do SV, em frente à Riachuelo, até o dia 24 de dezembro.