Sicoob ES: União para fazer a diferença nas localidades

Uma das premissas que regem o cooperativismo, o interesse pela comunidade baseia as ações de desenvolvimento social nas localidades em que o Sicoob está inserido. A instituição financeira cooperativa mantém em suas iniciativas de responsabilidade social um ponto estratégico de relacionamento e de integração com a comunidade, além de fortalecer o vínculo com os cooperados.

Bento Venturim, presidente do Sicoob Norte e do Sicoob ES, explica que o maior retorno obtido por meio de projetos sociais é concretizar uma transformação na vida das pessoas: “Somos mais do que uma instituição financeiras. Queremos estar presentes e deixar a marca do cooperativismo nas cidades em que nós estamos presentes”, pontua.

Cooperativa mirim impactada pelo investimento social do Sicoob Crédito: Acervo

Em 2020, as atividades do Sicoob Norte voltadas à área socioambiental reuniram um investimento de mais de R$ 90 mil, com mais de 20 mil pessoas impactadas positivamente de forma direta. As 91 ações, realizadas nos 17 municípios em que a instituição está presente, totalizaram 123 horas de trabalho voluntário dos colaboradores da cooperativa.

O presidente destaca que algumas das atividades desenvolvidas no ano passado incluíram a arrecadação de fundos para ajudar entidades como asilos e centros culturais que realizam o acolhimento de crianças e adolescentes. “No momento mais crítico da pandemia, também atuamos para conseguir mantimentos, produtos de higiene, materiais didáticos, roupas e brinquedos para várias organizações de nossa área de trabalho”, detalha.

Bento Venturim Crédito: JOACIR AZEREDO