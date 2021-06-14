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Sicoob ES: União para fazer a diferença nas localidades

Sicoob Norte investiu mais de R$ 90 mil em projetos socioambientais que integraram 20 mil pessoas em 17 municípios capixabas
Sicoob

Sicoob

Publicado em 

14 jun 2021 às 11:42

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 11:42

Uma das premissas que regem o cooperativismo, o interesse pela comunidade baseia as ações de desenvolvimento social nas localidades em que o Sicoob está inserido. A instituição financeira cooperativa mantém em suas iniciativas de responsabilidade social um ponto estratégico de relacionamento e de integração com a comunidade, além de fortalecer o vínculo com os cooperados.
Bento Venturim, presidente do Sicoob Norte e do Sicoob ES, explica que o maior retorno obtido por meio de projetos sociais é concretizar uma transformação na vida das pessoas: “Somos mais do que uma instituição financeiras. Queremos estar presentes e deixar a marca do cooperativismo nas cidades em que nós estamos presentes”, pontua.
biguá
Cooperativa mirim impactada pelo investimento social do Sicoob Crédito: Acervo
Em 2020, as atividades do Sicoob Norte voltadas à área socioambiental reuniram um investimento de mais de R$ 90 mil, com mais de 20 mil pessoas impactadas positivamente de forma direta. As 91 ações, realizadas nos 17 municípios em que a instituição está presente, totalizaram 123 horas de trabalho voluntário dos colaboradores da cooperativa.
O presidente destaca que algumas das atividades desenvolvidas no ano passado incluíram a arrecadação de fundos para ajudar entidades como asilos e centros culturais que realizam o acolhimento de crianças e adolescentes. “No momento mais crítico da pandemia, também atuamos para conseguir mantimentos, produtos de higiene, materiais didáticos, roupas e brinquedos para várias organizações de nossa área de trabalho”, detalha.
Biguá
Bento Venturim Crédito: JOACIR AZEREDO
Venturim explica que o Sicoob Norte também atua na disseminação do cooperativismo como conceito de vida e de organização da sociedade por meio de apoio a projetos como a cooperativa mirim, que é uma empresa cooperativa constituída e gerenciada por crianças, com a orientação de seus professores. Em São Gabriel da Palha, os alunos aprendem esse movimento na prática na Coop-União, onde produzem sabonete líquido para doar a instituições sociais.

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