Sicoob ES lidera a concessão de crédito para empresas

O total da carteira de crédito contabilizado em 2020 superou o montante de R$ 6 bilhões Crédito: Divulgação/Sicoob

O Sicoob ES é a instituição financeira que liberou o maior volume de crédito para empresas em 2020, segundo balanço divulgado pela cooperativa, que considera também os dados de estatística bancária divulgados pelo Banco Central do Brasil.

O total da carteira de crédito contabilizado em 2020 superou o montante de R$ 6 bilhões, registrando um crescimento de 31,4% em relação a 2019.

A participação do Sicoob na concessão de crédito comercial alcançou o patamar de 27,8%, um total 5,6% superior ao liberado pela segunda instituição financeira mais bem colocada no Estado. Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob Central ES, afirma que esses recursos foram essenciais neste período, por conta dos prejuízos decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

Considerando as pessoas e empresas, as sete cooperativas vinculadas ao Sicoob ES disponibilizaram aproximadamente R$ 3 bilhões aos prejudicados pela pandemia, em 2020. Esse montante inclui os valores dos programas Sicoob Ao Seu Lado (R$ 1 bilhão), PEAC (R$ 271 milhões), Pronampe (R$ 283,4 milhões), PESE (R$ 11,7 milhões) e Prosseguir (R$ 27,7 milhões). Cerca de 23,7 mil contratos foram firmados por meio dessas medidas emergenciais.

PARCERIA

“O comércio foi gravemente afetado, principalmente as empresas de micro e pequeno porte. Por isso, o Sicoob se posicionou e assumiu ainda mais o papel de parceiro da sociedade, atendendo à demanda do associado por crédito. Acredito que muitos negócios e empregos foram mantidos por meio desses aportes”, pontua o diretor-executivo.

A captação de depósitos e os investimentos feitos pelos associados do Sicoob ES tiveram um crescimento superior a 50%, chegando ao volume total de R$ 6,7 bilhões.

Nailson Dalla Bernadina: "O Sicoob se posicionou e assumiu ainda mais o papel de parceiro da sociedade, atendendo à demanda do associado por crédito" Crédito: Divulgação/Sicoob

“Conseguimos entregar resultados econômicos e sociais consistentes, mesmo em um cenário delicado, firmes em nossa missão de melhorar a experiência dos associados”, ressalta o dirigente.

CRESCIMENTO NA PANDEMIA

No ano passado, o Sicoob ES conquistou a adesão de mais de 63 mil pessoas e empresas, ultrapassando o quantitativo de 400 mil cooperados no início de janeiro último. O resultado cresceu 6,2% em relação ao exercício anterior, encerrando 2020 em R$ 347 milhões.

Nailson Dalla Bernadina explica que o resultado foi impulsionado pelas implementações tecnológicas, que permitiram que os associados continuassem a realizar transações e negócios mesmo com restrições de acesso presencial às agências durante grande parte do ano.