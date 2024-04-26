Shopping Vitória vai sortear carro elétrico para o Dia das Mães

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Sapatos e sandálias

Na Usaflex, os destaques na loja estão em diversos itens acima de R$ 229,99, que incluem tênis, sandálias, tamancos e mocassins. Os tons neutros, terrosos e animal print são as apostas da marca, com estilos que vão desde os básicos até os mais despojados, sem descuidar do conforto. Um exemplo é o tênis em couro marrom, por R$ 299,99, que possui modelagem inteligente para adaptar o calçado à ergonomia dos pés. Outra opção de tênis que está em alta é modelo slip on, com cabedal em tricot na cor vermelha por R$ 279,99. As tramas do material proporcionam maior circulação de ar, o que resulta em pés secos e uma sensação de bem-estar.

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Perfumes e cosméticos

Entre as opções de perfumaria e cosméticos, os produtos mais procurados na L’Occitane en Provence são os da linha Amêndoa, um best-seller mundial. Os kits podem ser a opção ideal para quem quer economizar: a Flor de Cerejeira, outra linha famosa da marca, conta com uma colônia desodorante 75 ml, um sabonete em barra 50g e um creme de mãos 30 ml em uma bela caixa por R$ 581,00. A Natura do Shopping Vitória tem opções de presentes a partir de R$ 29,90, com vários mimos e kits, especialmente da linha Tododia, que compõe sabonetes, cremes hidratantes e colônias. Além disso, nas compras acima de R$ 249,90 em uma seleção de itens desta linha, o cliente ganha uma nécessaire. Outra opção de presente é o kit de perfume e creme para mãos Essencial Deo, que acompanha um porta-jóias, por R$ 319,76.

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Roupas no estilo