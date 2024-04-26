Shopping Vitória vai sortear carro elétrico para o Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e quem está pensando em dar um presente especial para quem tanto significa para os filhos, o Shopping Vitória conta com lojas de vários segmentos para atender mães de todas as idades e estilos. Neste ano, a celebração pode vir em dobro, com o sorteio de um carro elétrico zero-quilômetro da marca BYD, modelo Dolphin. Os clientes podem concorrer com números da sorte, a cada R$ 400,00 em compras realizadas nas lojas do shopping, entre 24 de abril e 15 de maio.
Para participar da promoção, é preciso realizar o cadastro pessoal e o envio das notas fiscais pelo aplicativo do Shopping Vitória, disponível para smartphones Android ou iOS. Após a validação, o sistema irá gerar automaticamente o(s) número(s) da sorte de acordo com o valor da compra do cliente. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes. O resultado será divulgado em 20 de maio.
Boa expectativa de vendas
Uma das datas mais aguardadas pelo varejo brasileiro, a expectativa é que o Dia das Mães aqueça as vendas do comércio. “É uma data muito especial e aguardada. Esperamos um crescimento de vendas orgânico em relação a 2023, sem sobressaltos. Entre 5% e 10% é o que a maioria dos lojistas está projetando”, afirma José Carlos Tavares Filho, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Vitória (Alosvit).
Dicas para acertar na escolha do presente
Perfumes, calçados, bolsas, jóias, roupas, serviços de beleza, artigos esportivos, opções de restaurantes para almoço ou jantar em família, enfim, as opções de presentes são diversas. Confira três dicas para não errar na escolha:
01
Sapatos e sandálias
Na Usaflex, os destaques na loja estão em diversos itens acima de R$ 229,99, que incluem tênis, sandálias, tamancos e mocassins. Os tons neutros, terrosos e animal print são as apostas da marca, com estilos que vão desde os básicos até os mais despojados, sem descuidar do conforto. Um exemplo é o tênis em couro marrom, por R$ 299,99, que possui modelagem inteligente para adaptar o calçado à ergonomia dos pés. Outra opção de tênis que está em alta é modelo slip on, com cabedal em tricot na cor vermelha por R$ 279,99. As tramas do material proporcionam maior circulação de ar, o que resulta em pés secos e uma sensação de bem-estar.
02
Perfumes e cosméticos
Entre as opções de perfumaria e cosméticos, os produtos mais procurados na L’Occitane en Provence são os da linha Amêndoa, um best-seller mundial. Os kits podem ser a opção ideal para quem quer economizar: a Flor de Cerejeira, outra linha famosa da marca, conta com uma colônia desodorante 75 ml, um sabonete em barra 50g e um creme de mãos 30 ml em uma bela caixa por R$ 581,00. A Natura do Shopping Vitória tem opções de presentes a partir de R$ 29,90, com vários mimos e kits, especialmente da linha Tododia, que compõe sabonetes, cremes hidratantes e colônias. Além disso, nas compras acima de R$ 249,90 em uma seleção de itens desta linha, o cliente ganha uma nécessaire. Outra opção de presente é o kit de perfume e creme para mãos Essencial Deo, que acompanha um porta-jóias, por R$ 319,76.
03
Roupas no estilo
Já para quem quer presentear com itens de vestuário, a Shoulder está com diversas novidades, entre elas o vestido tricot midi por R$ 599,00, e vários estilos de blusas básicas por R$ 199,00. Para as mães que adoram se exercitar, a Track&Field traz lançamentos na coleção de inverno, com tops bojo a partir de R$ 189,00 e leggings a partir de R$ 249,90. Nas compras acima de R$ 1.000,00, o cliente ganha uma bolsa T&F exclusiva.
Dicas de presentes para as mães
Mais informações
Para mais informações, há um balcão de atendimento da promoção, com promotoras de plantão, localizado no 2º piso do Shopping Vitória, em frente à Riachuelo. No mesmo local está posicionado o carro do sorteio. Consulte o regulamento da campanha promocional no site www.shoppingvitoria.com.br e o Certificado de Autorização SPA/ME n.° 04.033454/2024.