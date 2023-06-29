Shopping Vitória comemora aniversário com homenagens e bem-vividos

Mais do que um centro de compras, o Shopping Vitória é um centro de entretenimento, gastronomia e lazer Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

O Shopping Vitória completa 30 anos nesta quarta-feira (28) e, para representar todos esses anos de história, serão distribuídos para clientes e lojistas, bem-vividos, um doce feito com pão de ló e doce de leite, como símbolo comemorativo. Os pontos de entrega estarão localizados no segundo piso, em frente à Casa Bauducco e à Riachuelo.

Os lojistas que estão no empreendimento desde a inauguração também terão uma homenagem especial, como é o caso do empresário Paulo Arezzo. “Eu costumo dizer que a Arezzo não tem somente 30 anos no Shopping Vitória. São todos esses anos somando o período de construção, pois acreditamos no negócio ainda na planta, visitamos as obras. O Shopping hoje está lindo, moderno, atualizado. É uma referência no Estado, transformou a Enseada, e temos muito orgulho de fazer parte dessa história”, ressalta.

Outro homenageado é o empresário Getúlio Azevedo, diretor-presidente das Óticas Paris. “Estamos presentes desde a inauguração do Shopping Vitória, com 30 anos de história aqui dentro. Acreditamos neste projeto extraordinário desde o início, como um espaço de consumo, entretenimento e também no seu pioneirismo para o desenvolvimento do setor no Estado. Hoje temos duas lojas da Paris no shopping em pontos estratégicos. Somos felizes por fazer parte dessa história e estamos juntos nos projetos de futuro e de crescimento”.

O empresário Ricardo Vieira também comemora os anos de parceria. “Estar no Shopping Vitória desde a inauguração representa muito trabalho, empreendedorismo e, consequentemente, sucesso. Parabéns a todos nós que estamos desde o início nesse templo de bem viver”, celebra.

Conheça a história do Shopping Vitória

Primeiro shopping center do Espírito Santo, o Shopping Vitória celebra 30 anos na capital no dia 28 de junho. Mas a história do empreendimento começou antes, especificamente em 1990, quando o empresário Americo Buaiz Filho vislumbrou em um terreno localizado na Enseada do Suá, em Vitória, uma área que poderia se transformar em um negócio de grande potencial para a cidade.

A diversificação dos negócios, o pioneirismo e o olhar atento às novas demandas trazidas pelo mercado se faziam presentes no propósito do Grupo Buaiz. “Nós tínhamos acabado de fazer uma pesquisa sobre o que faltava, como um grande empreendimento em Vitória e no Estado. Tivemos, entre as respostas, um hotel 4 estrelas, um banco regional, e optamos pelo shopping center”, conta Americo.

Obra do Shopping Vitória em agosto de 1991 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

A partir dessa decisão, faltava então escolher um espaço com boa localização, o que segundo o empresário, é a prioridade para se fazer um bom shopping. “A Enseada era um lugar ermo, absolutamente sem movimento. Encontramos esse terreno, que era da família Civita, então proprietária do Grupo Abril, e fizemos a negociação, iniciando todas as aprovações do projeto. Quando eu trouxe o arquiteto, nós atravessávamos a rua e não passava um carro. E ele me perguntou ‘como você vai fazer um shopping em um lugar que nem passa carro?’ E eu respondi que iria passar sim, pois ali seria construído um shopping”, relata.

Todo esse processo de planejamento e construção do Shopping Vitória levou três anos até a sua inauguração para o público, em junho de 1993. Desde então, o empreendimento transformou a região, se tornando o protagonista, um divisor de águas no desenvolvimento empresarial e comercial do bairro Enseada do Suá. Aquela rua deserta, que não passava carro nem pedestres, é hoje umas das principais e mais movimentadas avenidas do Estado, e foi batizada com o nome de Americo Buaiz, fundador do Grupo Buaiz.

Obra do Shopping em abril de 1992 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Após a sua inauguração, o Shopping Vitória passou por diversas transformações. Foi construída uma longa história de inovação e investimentos para proporcionar ampla variedade de serviços, entretenimento, comodidade e conforto para os clientes. No início, eram apenas 200 operações no empreendimento. Hoje, já são mais de 480 operações, com um fluxo mensal de quase 1 milhão de visitantes.

Uma história de parceria e união

Uma das pessoas responsáveis pela expansão foi Mariana Buaiz, esposa de Americo Buaiz Filho e vice-presidente do Shopping Vitória. “Eu entrei no Shopping em 1994, e eu ainda estava terminando a faculdade, tinha 20 anos. Foi meu primeiro emprego. Comecei trabalhando no setor administrativo, na equipe de planejamento e comercialização. Cheguei para trabalhar o mall, que até então não tinha locação, era só loja, e fui muito bem-sucedida nesse primeiro momento”, conta.

Nessa jornada de empreendimento, surgiu também uma história de amor entre Mariana e Americo, que se conheceram em meio ao desenvolvimento do Shopping Vitória. “Eu já tinha minha equipe, não só de mall como de loja, quando expandimos o mall em 2002 e inauguramos a Ala Mar. Com isso dobramos o número de operações. Lembro como se fosse hoje, rompendo a fita na inauguração da expansão, e nosso primeiro filho era um bebê, com apenas 11 meses”, lembra, referindo-se a Americo Buaiz Neto, primogênito do casal.

Vice-presidente do Shopping Vitória, Mariana Buaiz e o empresário Americo Buaiz Filho Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Um lugar com alma

Entre as maiores contribuições do Shopping Vitória para a cidade, Mariana destaca que o empreendimento se tornou um lugar não só de consumo, mas de lazer e entretenimento, um espaço que está a serviço da comunidade. “O Shopping é uma potência no que diz respeito ao social, isso está no nosso DNA. Sem isso, seria só um prédio, um corpo sem alma. Quando você coloca alma é que faz toda a diferença. E consegui trazer isso para o Shopping. Iniciar uma conversa, um processo, uma ação, uma atitude que reverbera muito no entorno. Precisamos ter essa consciência”, afirma.

Entre os projetos sociais estão a Loja Vazia e a Loja Vazia de Brinquedos, que há 10 anos arrecadam diversas doações para instituições filantrópicas no Estado. “Por meio desses projetos a gente pode ter essa parceria com as organizações não governamentais. São várias instituições contempladas, como Amaes, Afecc, Apae, Acacci, Secri, entre muitas outras”.

Outro exemplo de projeto, inaugurado em junho deste ano, é o Reserva Arte, em parceria com a galeria Matias Brotas Arte Contemporânea (MBac) e com a Associação dos Moradores e Amigos da Reserva Vitória (AMARV). O projeto promove visitas educativas no Parque Cultural Reserva Vitória para os alunos da rede pública da cidade, que podem interagir com a natureza e com as sete obras de artistas renomados instaladas no local.

“Quando inauguramos o Parque, o objetivo foi entregar um espaço que tivesse um contexto social, econômico e cultural relevante para a comunidade, trazendo esse olhar da arte, que conversa muito com o social e a educação. Sem isso, o Parque também seria somente um corpo sem alma”, destaca Mariana.

O que vem pela frente

Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Ao longo dos anos o Shopping Vitória cresceu em tamanho e relevância, passando por diversas expansões. Após a expansão da Ala Mar, em 2002, foi a vez da ampliação do cinema, em 2010, que de três salas ao lado da Praça de Alimentação foi para um complexo de 8 salas, em parceria com o Cinemark. Além disso, foi realizada uma nova expansão com a inauguração da Galeria Enseada, que ligou o cinema ao mall. Nesse espaço também foi integrado um Gourmet Place, com marcas inéditas no mix.

Sempre em movimento, o Shopping Vitória continua se reinventando e investindo em modernização para oferecer as melhores opções ao público. “O Shopping tem um mix muito qualificado, que atende todos os públicos, além de ser muito atualizado na sua arquitetura, em sua manutenção e na forma de receber o público. Nosso maior diferencial é sempre ouvir o cliente, entender os desejos e trazer isso. Hoje, você encontra tudo aqui”, afirma Raphael Brotto, diretor geral do empreendimento.

Recentemente, mais uma grande mudança estrutural foi necessária para que um novo conceito seja implementado. Na busca por novos espaços e sem perspectivas a curto prazo de expansão, o empreendimento mira o olhar para dentro dos seus corredores e define novas projeções de integração do mall com as fachadas e o entorno.

“Estamos estudando e investindo em projetos que conectam o Shopping Vitória cada vez mais com a comunidade. Seja pela integração com o Parque Cultural, seja por melhoria nos acessos de pedestres, seja com as aberturas de portões extras nas vias de maior movimentação de fluxo, seja com novas fachadas com conceito aberto, deixando de ser uma caixa fechada. Além disso, vamos reformar toda a praça de alimentação para oferecer um espaço mais humanizado e moderno”, anuncia Raphael.

O Shopping Vitória continua se reinventando e investindo em modernização para oferecer as melhores opções ao público Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Como parte do processo, o investimento para a abertura da fachada para receber o restaurante Camarada Camarão, inédito no Estado e com vista privilegiada para a avenida Americo Buaiz. Também vem por aí a operação do mercado Sabor da Terra, que mudará a fachada lateral do mall.

Mais do que um centro de compras, o Shopping Vitória é um centro de entretenimento, gastronomia e lazer. “Nos posicionamos cada vez mais como um lugar de experiências. Queremos proporcionar momentos diferenciados, algo que só é possível viver aqui”, ressalta Leticia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória.

Nas palavras de Americo Buaiz Filho, os próximos anos continuam sendo de transformações:

E quais são os planos para os próximos 10 anos? Quero que essa região seja o novo epicentro da cidade de Vitória. Temos áreas de terreno suficiente para planejarmos coisas que dialoguem com o hoje e agreguem tudo aquilo que a cidade precisa e deseja. Isso é algo que precisa ser muito bem planejado, para que você vá correspondendo às necessidades dos cidadãos ao longo de uma grande caminhada. Agora são 30 anos e ainda serão muito mais de intervenções, hora menores, hora maiores, mas sempre de acordo com o desenvolvimento da cidade. O empresário tem que ser tradutor desse tipo de expectativa, não tem que impor nada. Não deve colocar o lucro em primeiro lugar. No Grupo Buaiz a gente reinveste 90% do lucro. E o lucro nasce e cresce assim, fazendo coisas boas e acertadas. Algum projeto novo em vista? No ponto de vista de mais área, por enquanto não. Mas o Shopping tem feito algo muito legal, revisitando áreas que ficam indisponíveis ou que conseguem disponibilizar. O caso da fachada e abertura do Camarada Camarão, por exemplo. Negociamos com o Cinemark a entrega de duas salas para impulsionar o entretenimento. Outra nova operação é o Sabor da Terra. Sabíamos que faltava um mercado de conveniência para o entorno e para quem vem ao shopping e quer algo diferenciado. Agora, com a saída das Americanas, nasceu ali uma área importante, de 2.600 metros², e estamos avaliando com muito carinho o que fazer ali.