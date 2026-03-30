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Sesc-ES amplia ações sociais e inaugura unidade do Sesc Mesa Brasil na Ceasa-ES

A nova unidade, em parceria com o Banco Ceasa-ES de Alimentos, fica em Cariacica e vai ampliar em cerca de 20% a capacidade de arrecadação e distribuição de alimentos do programa no Estado; saiba quem pode doar

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Publicado em 30 de março de 2026 às 09:41

A nova unidade do Sesc Mesa Brasil no Espírito Santo vai aumentar em cerca de 20% a capacidade de arrecadação e distribuição de alimentos da iniciativa no Estado. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

O Serviço Social do Comércio do Espírito Santo (Sesc-ES) vai inaugurar em Cariacica uma nova unidade do Sesc Mesa Brasil, programa de segurança alimentar e nutricional da instituição, em parceria com o Banco Ceasa-ES de Alimentos. Com o novo espaço, que será inaugurado nesta terça (31), a capacidade de arrecadação e distribuição de alimentos do programa no Estado vai aumentar em cerca de 20%.

Até 2028, os investimentos totais do Sistema Fecomércio-ES destinados ao Sesc-ES somam mais de R$ 205 milhões, para expandir e renovar as estruturas, unidades de atendimento e serviços oferecidos nas áreas de hospitalidade, turismo e lazer, saúde, assistência social, educação e cultura. Isso inclui a inauguração da unidade do Sesc Mesa Brasil na Ceasa-ES.

“A implantação da segunda unidade do Banco de Alimentos do Sesc Mesa Brasil representa um avanço estrutural ao ampliar a capacidade de resposta à insegurança alimentar, fortalecer as redes de doação e integrar sustentabilidade, governança e proteção social”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro.

No âmbito da assistência social, o Sesc-ES desenvolve ações voltadas à cidadania, ao cuidado e ao enfrentamento das vulnerabilidades sociais no Estado. Segundo o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, a inauguração de uma nova unidade do programa é um passo significativo e alinhado ao compromisso da instituição em ampliar o alcance social do Sesc no Espírito Santo.

“A nova unidade do Sesc Mesa Brasil em parceria com o Banco Ceasa-ES de Alimentos reforça uma política institucional que coloca a pessoa no centro, fortalecendo redes de cuidado e garantindo que nossos investimentos se traduzam em impacto real na vida das famílias capixabas”, afirma.

Além disso, o diretor-presidente da Ceasa-ES, Carlos Cesquim, ressalta que a participação do Sesc-ES com o Banco Ceasa-ES de Alimentos será muito importante para diminuir o desperdício de alimentos na própria central de abastecimento.

"Estaremos com o Sesc Mesa Brasil, que tem uma experiência muito grande no funcionamento de banco de alimento. Além de dar mais dignidade para as famílias carentes que buscam alimentos na Ceasa-ES. Fora isso, esse banco de alimentos será o mais moderno do país instalado dentro de uma Ceasa. Nós temos participado de vários encontros nacionais e observamos que nenhum outro estado tem essa condição que estamos oferecendo agora na Ceasa-ES, com a parceria do Sesc Mesa Brasil na unidade", pontua.

Transformando excedentes em dignidade

Em 2025, o Sesc Mesa Brasil alcançou 35 municípios capixabas, distribuindo 1,9 mil toneladas de alimentos para 205 instituições e beneficiando mais de 60 mil pessoas. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

Presente no Espírito Santo desde 2003, o Sesc Mesa Brasil integra a maior rede de bancos de alimentos da América Latina e atua conectando empresas doadoras a instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa também desenvolve ações educativas relacionadas à alimentação saudável e ao aproveitamento integral dos alimentos.

Em 2025, a iniciativa alcançou 35 municípios capixabas, ampliando em 75% o alcance nos últimos três anos. Ao longo do ano, foram distribuídas 1,9 mil toneladas de alimentos para 205 instituições, beneficiando mais de 60 mil pessoas. Segundo o diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, esse conjunto de resultados posiciona o programa como uma das principais iniciativas sociais do Estado.

“O Sesc Mesa Brasil funciona como uma engrenagem de solidariedade que transforma logística em cuidado e excedentes em dignidade. A nova unidade na Ceasa potencializa essa rede, permitindo que a gente chegue mais longe, de forma mais rápida e estruturada, fortalecendo parcerias e ampliando o impacto social do programa”, ressalta Romulo Gomes.

A expansão do Sesc Mesa Brasil nos últimos anos também rendeu reconhecimento nacional e institucional. Em 2025, o programa conquistou o Selo da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, certificando segurança, rastreabilidade e governança, além do Troféu Sesc em Ação – Prêmio Atena, concedido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Veja a seguir como funciona o programa.

Quem recebe as doações?

O Sesc Mesa Brasil atende prioritariamente pessoas, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas. Os alimentos podem ser utilizados na preparação das refeições ou, no caso de atendimento às famílias, distribuídos em cestas.

A iniciativa também atende, em caráter emergencial, populações vítimas de enchentes e alagamentos. Com um trabalho de logística humanitária, o Programa arrecada e distribui donativos para desabrigados e desalojados.

O Sesc Mesa Brasil não fornece a refeição completa, mas complementa e reforça a alimentação, somando valor nutricional à mesa das pessoas citadas acima.

Quem pode doar e como?

A lista de doadores do programa inclui indústrias de alimentos, centrais de abastecimento, supermercados, atacadistas, padarias, feiras livres, cerealistas, empresas de prestação de serviços (transporte, gráfica), produtores rurais, associações, postos de combustíveis, entre outros.

Para participar, as entidades devem atender aos critérios de elegibilidade, participar de ações educativas e permitir a visita de cadastramento e acompanhamento, realizada por técnicos do programa. O Sesc Mesa Brasil possui equipe técnica e operacional devidamente qualificada, para executar a coleta da doação, cujo local, os dias e horários são estabelecidos junto com o doador.

Para saber mais, entre em contato por meio do e-mail e telefones de contato abaixo.

Compromisso com Assistência Social

O Sesc-ES tem focado o fortalecimento das ações de Assistência Social no Espírito Santo. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

Segundo o presidente da Fecomércio no Espírito Santo, Idalberto Moro, o fortalecimento das ações de Assistência Social é parte indissociável da missão do Sesc no Espírito Santo. Além do Sesc Mesa Brasil, a instituição desenvolve projetos que estimulam convivência comunitária, autonomia, desenvolvimento de grupos e promoção da cidadania, como o Sesc 60+, que já reúne mais de 1.400 participantes em quatro cidades.

“O Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac existe para transformar vidas e gerar valor às empresas do comércio, aos trabalhadores e à sociedade capixaba. Essa missão se concretiza no cotidiano, quando nossas ações chegam a quem mais precisa e contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, reforça Idalberto Moro.

Ele pontua, ainda, que a integração dessas ações reforça o compromisso do Sistema Fecomércio-ES com o desenvolvimento humano, a inclusão e a construção de oportunidades para quem mais precisa.

Sesc-ES

A nova unidade do Sesc Mesa Brasil em parceria com o Banco Ceasa-ES de Alimentos fica em Cariacica. Crédito: Sesc-ES/Divulgação

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