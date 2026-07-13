Serviço domiciliar leva coleta de exames e vacinação direto à casa dos pacientes

Para muitas famílias, conciliar a correria do dia a dia com exames de rotina e a atualização da carteira de vacinação pode se tornar um desafio. Por conta disso, os serviços de atendimento domiciliar têm ganhado cada vez mais espaço ao levar os cuidados de saúde diretamente para dentro de casa.
No Laboratório Pretti, a modalidade permite realizar coleta de exames de sangue e aplicação de vacinas sem a necessidade de deslocamentos ou espera em filas. Assim, o paciente agenda o atendimento e recebe a equipe em casa, em um serviço que proporciona praticidade e torna os cuidados preventivos mais acessíveis e frequentes.
“Com agendas cheias e múltiplas responsabilidades, muitas vezes torna-se difícil encontrar tempo para realizar exames e manter a vacinação em dia. Além disso, após a pandemia, houve uma maior conscientização sobre a importância da saúde preventiva e do acompanhamento regular. O serviço domiciliar entra justamente para facilitar esse cuidado, levando comodidade, praticidade e conforto aos pacientes”, afirma Renato Pretti, assessor médico do Laboratório Pretti.
O atendimento domiciliar também pode oferecer uma experiência mais tranquila para as crianças. Isso porque o atendimento acontece em um ambiente familiar, onde os pequenos se sentem mais seguros e confortáveis. Somado a isso, os procedimentos são realizados por profissionais especializados no atendimento infantil, preparados para conduzir o momento de maneira acolhedora e reduzir a ansiedade de pais e filhos.
“Com a coleta de exames e a vacinação em casa, cuidar da saúde das crianças se torna muito mais prático e confortável para toda a família. O atendimento domiciliar se adapta à rotina dos pais e dos filhos, eliminando deslocamentos e otimizando o tempo, sem comprometer os compromissos do dia a dia”, complementa Pretti.
Outra vantagem do serviço, de acordo com Pretti, é a de que a coleta domiciliar não possui taxa de deslocamento para grande parte das regiões da Grande Vitória - ou uma taxa por valor acessível. Os municípios Cariacica, Serra e Guarapari são isentos de cobrança em qualquer horário, enquanto em Vila Velha e Vitória a taxa é isenta após às 10h. No caso do serviço domiciliar de vacinas, a isenção de taxa é válida em todos os horários e cidades.
O serviço aceita os mesmos convênios atendidos nas unidades físicas e também pode ser realizado de forma particular: “Se o cliente optar por agendamento via convênio, ele só tem o custo da taxa de deslocamento, caso se aplique na região dele. Já no particular, temos as mesmas condições de pagamento das unidades, em até 12 vezes sem juros e parcela mínima de R$ 50 nos exames, vacinas e demais taxas”, finaliza o assessor médico.
Como agendar?
O processo de agendamento é simples e pode ser realizado tanto pelo telefone 4004-6581 quanto pelo Whatsapp (27) 2124-0400. O serviço está disponível de segunda a sábado nas cidades de Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória.
Após entrar em contato com a central de atendimento, o cliente verifica se o endereço está dentro da área de cobertura e escolhe o melhor dia e horário para o atendimento. O envio do pedido médico, de um documento oficial com foto e da carteirinha do convênio, quando necessário, pode ser feito pelo WhatsApp. Depois da coleta, os resultados dos exames ficam disponíveis no site do Laboratório.
Laboratório Pretti
Telefones para agendamento: 4004-6581 e Whatsapp (27) 2124-0400