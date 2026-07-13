Serviço domiciliar leva coleta de exames e vacinação direto à casa dos pacientes

Outra vantagem do serviço, de acordo com Pretti, é a de que a coleta domiciliar não possui taxa de deslocamento para grande parte das regiões da Grande Vitória - ou uma taxa por valor acessível. Os municípios Cariacica, Serra e Guarapari são isentos de cobrança em qualquer horário, enquanto em Vila Velha e Vitória a taxa é isenta após às 10h. No caso do serviço domiciliar de vacinas, a isenção de taxa é válida em todos os horários e cidades.