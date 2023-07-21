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Serra+Cidadã oferece mais de 4 mil atendimentos gratuitos para população neste sábado (22)

A 11ª edição do projeto vai beneficiar cidadãos de todas as idades, que poderão curtir uma programação especial, valorizando a cultura negra

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 16:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jul 2023 às 16:00
Os serviços oferecidos pelo projeto Serra+Cidadã envolvem emissão de documentos
Os serviços oferecidos pelo projeto Serra+Cidadã envolvem emissão de documentos Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Neste sábado (22), acontece a 11ª edição do projeto Serra+Cidadã, com o tema “Mulher Negra Serrana”. O evento vai contar com um mutirão de serviços gratuitos no bairro Boa Vista II, das 9 às 16h. A expectativa é emitir 400 carteiras de identidade e realizar 200 consultas oftalmológicas e 100 atendimentos ginecológicos e pediátricos.
Promovido pela Prefeitura da Serra, o objetivo é levar a rede de atendimento do município para mais perto das comunidades, além de contar com opções de diversão e brincadeiras para as crianças, como a Tenda da Educação, onde elas terão a oportunidade de exercitar a criatividade e testar a atenção em jogos de memória e de teor pedagógico em um laboratório com chromebooks.
As crianças também podem aproveitar o sábado para curtir brincadeiras
As crianças também podem aproveitar o sábado para curtir brincadeiras Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
Já no cantinho para leitura, haverá pinturas de desenhos e produções de cartões, e na Busca Ativa Escolar, a Prefeitura vai localizar e resgatar as crianças e adolescentes que não frequentam a escola e orientar jovens e adultos que desejam concluir os estudos.
O Serra+Cidadã vai oferecer uma programação completa tanto para adultos, que precisam de atendimento de serviços públicos, até para os pequenos
O Serra+Cidadã vai oferecer uma programação completa tanto para adultos, que precisam de atendimento de serviços públicos, quanto para os pequenos Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
A estrutura do mutirão será montada na Avenida Nossa Senhora da Saúde, próximo ao novo viaduto de Carapina. Os serviços oferecidos são os listados abaixo:
  • Aferição de pressão, nível de glicemia e avaliação física;
  • Vacinação;
  • Ações educativas em Odontologia;
  • Orientação nutricional;
  • Orientação sobre saúde mental e auriculoterapia;
  • Oftalmologia;
  • Pediatria;
  • Ginecologia;
  • Orientação jurídica e abertura de processos na área de família, órfão, sucessões e registro público;
  • Emissão de carteira de identidade;
  • Atualização e cadastro do CadÚnico;
  • Cadastramento de cuidadoras de pessoas com deficiência;
  • Orientações e encaminhamentos feitos pela Assistência Social;
  • Vagas de emprego com o Sistema Nacional de Emprego (Sine);
  • Orientações sobre Seguro-Desemprego;
  • Orientações sobre Carteira de Trabalho digital;
  • Tira-dúvidas e reclamações gerais com Procon;
  • Negociação de dívidas com a Cesan e a Dacasa Financeira.

Proximidade da população

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania da Serra, Lilian Mota Pereira, ressalta que a pasta sente orgulho de promover um evento tão acolhedor aos cidadãos, em especial para as mulheres negras, que são mais da metade da população do município.
“No mês de julho é comemorado o Dia Municipal da Mulher Negra, segundo a Lei 4.106/2013, data alusiva ao Dia da Mulher Afro, Latino-Americana e Caribenha. Entendendo que elas são as mais vulneráveis socialmente, queremos dar apoio e ajudá-las a conquistar a autonomia financeira”, explica.
Ainda de acordo com ela, em cada edição do Serra+Cidadã, mais de 4 mil pessoas são diretamente atendidas e, em média, 10 mil pessoas circularam no evento.
O projeto da Prefeitura da Serra oferece cortes de cabelo gratuito para a população
O projeto da Prefeitura da Serra oferece gratuitamente cortes de cabelos para a população Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação
“É um projeto ‘mais cidadão’ porque incorpora todos os serviços que as secretarias municipais oferecem em um espaço só e durante o dia em que o trabalhador consegue resolver todas as burocracias: consulta médica, fazer cadastros e até mesmo cortar cabelo, além de conseguir proporcionar um momento de lazer para os filhos”, destaca.
O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, ressalta que o projeto começou em 1997 e que só vem se expandindo para oferecer mais serviços. “A ideia é levar a Prefeitura para perto de toda a população da Serra. É uma oportunidade para que o cidadão serrano, em especial a parcela mais carente, consiga emitir documentos, realizar consultas médicas e receber atendimento jurídico”, finaliza.

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