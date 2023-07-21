Serra+Cidadã oferece mais de 4 mil atendimentos gratuitos para população neste sábado (22)

Neste sábado (22), acontece a 11ª edição do projeto Serra+Cidadã, com o tema “Mulher Negra Serrana”. O evento vai contar com um mutirão de serviços gratuitos no bairro Boa Vista II, das 9 às 16h. A expectativa é emitir 400 carteiras de identidade e realizar 200 consultas oftalmológicas e 100 atendimentos ginecológicos e pediátricos.
Promovido pela Prefeitura da Serra, o objetivo é levar a rede de atendimento do município para mais perto das comunidades, além de contar com opções de diversão e brincadeiras para as crianças, como a Tenda da Educação, onde elas terão a oportunidade de exercitar a criatividade e testar a atenção em jogos de memória e de teor pedagógico em um laboratório com chromebooks.
Já no cantinho para leitura, haverá pinturas de desenhos e produções de cartões, e na Busca Ativa Escolar, a Prefeitura vai localizar e resgatar as crianças e adolescentes que não frequentam a escola e orientar jovens e adultos que desejam concluir os estudos.
A estrutura do mutirão será montada na Avenida Nossa Senhora da Saúde, próximo ao novo viaduto de Carapina. Os serviços oferecidos são os listados abaixo:
- Aferição de pressão, nível de glicemia e avaliação física;
- Vacinação;
- Ações educativas em Odontologia;
- Orientação nutricional;
- Orientação sobre saúde mental e auriculoterapia;
- Oftalmologia;
- Pediatria;
- Ginecologia;
- Orientação jurídica e abertura de processos na área de família, órfão, sucessões e registro público;
- Emissão de carteira de identidade;
- Atualização e cadastro do CadÚnico;
- Cadastramento de cuidadoras de pessoas com deficiência;
- Orientações e encaminhamentos feitos pela Assistência Social;
- Vagas de emprego com o Sistema Nacional de Emprego (Sine);
- Orientações sobre Seguro-Desemprego;
- Orientações sobre Carteira de Trabalho digital;
- Tira-dúvidas e reclamações gerais com Procon;
- Negociação de dívidas com a Cesan e a Dacasa Financeira.
Proximidade da população
A secretária de Direitos Humanos e Cidadania da Serra, Lilian Mota Pereira, ressalta que a pasta sente orgulho de promover um evento tão acolhedor aos cidadãos, em especial para as mulheres negras, que são mais da metade da população do município.
“No mês de julho é comemorado o Dia Municipal da Mulher Negra, segundo a Lei 4.106/2013, data alusiva ao Dia da Mulher Afro, Latino-Americana e Caribenha. Entendendo que elas são as mais vulneráveis socialmente, queremos dar apoio e ajudá-las a conquistar a autonomia financeira”, explica.
Ainda de acordo com ela, em cada edição do Serra+Cidadã, mais de 4 mil pessoas são diretamente atendidas e, em média, 10 mil pessoas circularam no evento.
“É um projeto ‘mais cidadão’ porque incorpora todos os serviços que as secretarias municipais oferecem em um espaço só e durante o dia em que o trabalhador consegue resolver todas as burocracias: consulta médica, fazer cadastros e até mesmo cortar cabelo, além de conseguir proporcionar um momento de lazer para os filhos”, destaca.
O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, ressalta que o projeto começou em 1997 e que só vem se expandindo para oferecer mais serviços. “A ideia é levar a Prefeitura para perto de toda a população da Serra. É uma oportunidade para que o cidadão serrano, em especial a parcela mais carente, consiga emitir documentos, realizar consultas médicas e receber atendimento jurídico”, finaliza.