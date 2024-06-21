Selo nacional reconhece empresa do ES por iniciativas ambientais

Entre as iniciativas ambientais promovidas pela Água Pedra Azul, está a implantação de placas solares Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação

Em um mundo em que a sustentabilidade mostra-se cada vez mais relevante, empresas que assumem compromisso com o meio ambiente destacam-se não apenas como líderes de mercado, mas também, e sobretudo, como agentes de mudanças positivas. Um exemplo é a Água Pedra Azul, reconhecida com o selo “eureciclo”. O certificado reforça o comprometimento com a logística das embalagens pós-consumo e garante o cumprimento da legislação ambiental.

Segundo a diretora comercial da Água Pedra Azul, Angela Rambalducci, essa responsabilidade socioambiental faz parte da missão da empresa desde a sua fundação, em 1989. Ela ressalta que a marca adota uma abordagem proativa com o objetivo de minimizar o impacto ambiental dos processos produtivos.

“Tudo isso porque reconhecemos a urgência da crise climática e a necessidade de ações concretas. Adotamos, então, iniciativas sustentáveis nas operações diárias, desde a redução do consumo de energia até a eliminação de resíduos. Além disso, somos referência em práticas empresariais ecologicamente responsáveis”, afirma.

A Água Pedra Azul contribui para a proteção de recursos naturais e qualidade de vida das pessoas em todo o país. Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação

Iniciativas ambientais

Entre as iniciativas, estão a implantação de placas solares e, reiterando, a conquista do selo “eureciclo”. Angela Rambalducci ainda explica que o certificado “representa a garantia para os consumidores de que estão apoiando uma empresa preocupada com o futuro do planeta, além do compromisso em promover a sustentabilidade em todas as etapas da cadeia de valor”.

Vale ressaltar que o selo “eureciclo” também impacta positivamente as comunidades locais e o meio ambiente, na medida em que, ao investir em projetos de reciclagem e compensação ambiental, a Água Pedra Azul contribui para a proteção de recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o país.

Segundo Angela Rambalducci, a responsabilidade socioambiental faz parte da missão da empresa desde a fundação Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação

“Acredito que somos um exemplo inspirador de como uma empresa pode prosperar ao mesmo tempo em que protege e preserva o meio ambiente. Nosso compromisso com a sustentabilidade, exemplificado pelo selo eureciclo, destaca-se como um farol de esperança em um mundo que precisa urgentemente de soluções sustentáveis”, finaliza a diretora comercial.

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