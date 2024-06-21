Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Selo nacional reconhece empresa do ES por iniciativas ambientais

Água Pedra Azul é certificada com o selo eureciclo, que atesta o comprometimento com a logística reversa e a compensação ambiental das embalagens
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jun 2024 às 18:19

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 18:19

Entre as iniciativas ambientais promovidas pela Água Pedra Azul, está a implantação de placas solares
Entre as iniciativas ambientais promovidas pela Água Pedra Azul, está a implantação de placas solares Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação
Em um mundo em que a sustentabilidade mostra-se cada vez mais relevante, empresas que assumem compromisso com o meio ambiente destacam-se não apenas como líderes de mercado, mas também, e sobretudo, como agentes de mudanças positivas. Um exemplo é a Água Pedra Azul, reconhecida com o selo “eureciclo”. O certificado reforça o comprometimento com a logística das embalagens pós-consumo e garante o cumprimento da legislação ambiental.
Segundo a diretora comercial da Água Pedra Azul, Angela Rambalducci, essa responsabilidade socioambiental faz parte da missão da empresa desde a sua fundação, em 1989. Ela ressalta que a marca adota uma abordagem proativa com o objetivo de minimizar o impacto ambiental dos processos produtivos.
“Tudo isso porque reconhecemos a urgência da crise climática e a necessidade de ações concretas. Adotamos, então, iniciativas sustentáveis nas operações diárias, desde a redução do consumo de energia até a eliminação de resíduos. Além disso, somos referência em práticas empresariais ecologicamente responsáveis”, afirma.
A Água Pedra Azul contribui para a proteção de recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o país.
A Água Pedra Azul contribui para a proteção de recursos naturais e qualidade de vida das pessoas em todo o país. Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação

Iniciativas ambientais

Entre as iniciativas, estão a implantação de placas solares e, reiterando, a conquista do selo “eureciclo”. Angela Rambalducci ainda explica que o certificado “representa a garantia para os consumidores de que estão apoiando uma empresa preocupada com o futuro do planeta, além do compromisso em promover a sustentabilidade em todas as etapas da cadeia de valor”.
Vale ressaltar que o selo “eureciclo” também impacta positivamente as comunidades locais e o meio ambiente, na medida em que, ao investir em projetos de reciclagem e compensação ambiental, a Água Pedra Azul contribui para a proteção de recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o país.
Segundo a diretora comercial da Água Pedra Azul, Angela Rambalducci, a responsabilidade socioambiental faz parte da missão da empresa desde a fundação
Segundo Angela Rambalducci, a responsabilidade socioambiental faz parte da missão da empresa desde a fundação Crédito: Água Pedra Azul/Divulgação
“Acredito que somos um exemplo inspirador de como uma empresa pode prosperar ao mesmo tempo em que protege e preserva o meio ambiente. Nosso compromisso com a sustentabilidade, exemplificado pelo selo eureciclo, destaca-se como um farol de esperança em um mundo que precisa urgentemente de soluções sustentáveis”, finaliza a diretora comercial.

Água Pedra Azul

  • Site aguapedraazul.com.br
  • Endereço: R. Ten. Mário Francisco Brito, 420 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-555
  • Telefone: (27) 3200-3667

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados