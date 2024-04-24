São Bernardo e Samp se unem para focar no que importa: sua saúde

A marca agora atende pelo nome de São Bernardo Samp e já soma mais de 410 mil vidas atendidas Crédito: São Bernardo Samp/Divulgação

Duas das maiores operadoras de saúde do Espírito Santo uniram forças para garantir um atendimento ainda mais humanizado aos capixabas: a São Bernardo Saúde e a Samp. A marca agora atende pelo nome de São Bernardo Samp e já soma mais de 410 mil vidas atendidas. O compromisso permanece o mesmo: oferecer ainda mais qualidade, expertise e tecnologia em saúde.

Tudo isso por meio de equipes integradas, processos otimizados, boa estrutura e telemedicina em uma mesma plataforma, como explica o CEO do grupo Athena Regional Sudeste, empresa responsável pelas operadoras e, agora, pela união das marcas, Fernando Leibel.

“Temos mais de 630 mil vidas no Espírito Santo, entre planos odontológicos e de saúde, dois hospitais de excelência, que são Vitória Apart e o São Bernardo Apart. O que nós queremos é seguir oferecendo o que há de melhor para os capixabas, com boa cobertura na Grande Vitória e no interior, e assim nos consolidarmos como referência em saúde suplementar no Espírito Santo”, avalia.

O CEO do grupo Athena Regional Sudeste, Fernando Leibel, afirma que o objetivo da fusão é seguir oferecendo o que há de melhor em saúde para os capixabas Crédito: São Bernardo Samp/Divulgação

Para o diretor regional da Athena Saúde no Espírito Santo, Diego Viana, essa unificação traz uma série de vantagens para os beneficiários. “A gente passa a ter em uma mesma operadora, uma abrangência de rede aberta de muita qualidade, com hospitais de referência e uma rede muito boa para o interior, nas regiões Norte e Noroeste do Estado. Com São Bernardo Samp temos um portifólio mais abrangente, mais completo.”

Oferecer mais, por um preço mais competitivo e com gestão controlada é um dos objetivos da São Bernardo Samp. “Um grande diferencial com essa união é que a gente consegue ter uma eficiência de custo muito positiva e esse ganho acaba sendo repassado para todo o sistema. A gente consegue controlar esse custo. Cada vez mais a gente vai buscar ter um portfólio competitivo, para continuar crescendo”, reforça Viana.

Para o o diretor regional da Athena Saúde no Espírito Santo, Diego Viana, a unificação traz uma série de vantagens para os beneficiários Crédito: São Bernardo Samp/Divulgação

10 mil vidas incorporadas em um mês

A unificação já começa com 10 mil novas vidas incorporadas. De acordo com Fernando Aguiar, diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo, o crescimento no número de vidas atendidas, registrado em março, foi o maior dos últimos 12 meses. “É nosso recorde. Hoje são mais de 410 mil vidas atendidas. Somos a maior também em odonto, com mais 220 mil vidas. De acordo com a base da Agencia Nacional de Saúde (ANS), hoje somos a maior operadora com vidas alocadas no Espírito Santo”, afirma.

Os números são resultado de um trabalho longo, focado na qualidade do atendimento, com resolutividade, investimento em tecnologia e uma experiência cada vez mais humana para o beneficiário, segundo Fernando Aguiar, diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo.

Segundo o diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo, Fernando Aguiar, são mais de 30 anos de história na vida dos capixabas Crédito: Jackson Gonçalves

“Temos boas notas do Reclame Aqui, somos reconhecidos como bom atendimento, aumentamos e melhoramos o atendimento presencial e a telemedicina. Temos boas ofertas de planos, com preços menores para atendimento de rede própria e valores competitivos para plano nacional”, afirma Fernando que completa:

“A gente se prepara para esse momento há um tempo. São mais de 30 anos de história, acho natural a gente conseguir chegar nesses números. Mas para além dos números, cuidamos da vida, da saúde das pessoas. Esse é o nosso foco. Queremos ser referência em atendimento e estar presente na vida dos capixabas sempre que eles precisarem.”

Coleta de exames em casa

Com estrutura própria e credenciada de Norte a Sul do Espírito Santo, a São Bernardo Samp conta com alguns serviços diferenciados como atendimento domiciliar para exames e cobertura de emergência para dor de dente.

“Todos os planos têm produto odonto de emergência incluído, o que significa que se a pessoa tiver qualquer dor de dente, pode fazer um atendimento de urgência e emergência. E para alguns planos, oferecemos atendimento domiciliar sem custo para a realização de exames. Nosso objetivo é seguir sendo referência em saúde suplementar”, finaliza o diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo.

São Bernardo Samp