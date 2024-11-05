Salvamento de acidentes, de infarto e até de sequestro: conheça as histórias dos “maestros da BR-101”

Centro de Operações guarda histórias emocionantes de salvamentos na estrada Crédito: Yasmin Spiegel

A cena de um homem saindo do porta-malas interrompeu a tranquilidade de uma jornada de trabalho de Douglas Rosa, numa madrugada de sábado em 2018. Era a fuga de um sequestro que o operador conseguiu captar pelas câmeras instaladas ao longo da BR-101, diretamente do seu posto de trabalho, o Centro de Controle de Operações (CCO). Graças ao seu olhar, os devidos recursos foram acionados e a história teve um final feliz.

Em setembro deste ano, a atenção do também operador Lucas Salaroli Leite conseguiu identificar, em uma das bases operacionais da BR- 101, que uma criança de 5 anos, acompanhada dos pais, estava se sufocando por engasgo. Novamente, o CCO entrou em cena acionando a ambulância da concessionária, e tudo acabou bem.

Essas duas histórias fazem parte de um total de 1,4 milhão de atendimentos prestados pela Eco101 ao longo de 11 anos de concessão da BR-101, nos 478,7 quilômetros da rodovia administrados pela Eco101, sendo 461 quilômetros em território capixaba e 17,700 quilômetros no trecho da Bahia.

Para garantir a segurança em um dos trechos mais importantes para a mobilidade do Estado, uma operação logística que funciona como uma verdadeira orquestra é realizada, tendo como regentes os operadores do CCO. No local, as primeiras entradas de qualquer tipo de ocorrência na estrada são recebidas e os recursos são acionados para cada situação.

"Como toda boa orquestra precisa de um regente, chamamos carinhosamente nossos operadores de CCO de ‘maestros da rodovia’. Eles organizam toda a operação e fazem esse atendimento, que é disponível 24h por dia, sete dias por semana." Carlos Eduardo Diniz - Coordenador de tráfego da Eco101

As equipes operacionais monitoram as câmeras espalhadas pela rodovia e dividem-se em dois times: o de Apoio, que recebe as entradas de ocorrências enviadas externamente por telefone, WhatsApp e Zello, aplicativo utilizado pelo Corpo de Bombeiros; e a Radiocomunicação, que capta as demandas passadas pelos recursos operacionais alocados ao longo da rodovia.

Embarque nos relatos dessas e de outras histórias igualmente impactantes contadas pelos maestros da rodovia, como salvamentos de infarto, mau súbito, sequestro e acidentes.

Atenção redobrada para salvar vítimas

Douglas Rosa e Ana Laryssa da Silva, operadores de CCO, relembram histórias marcantes de suas carreiras Crédito: Yasmin Spiegel

Para operar no Centro de Controle Operacional, a atenção aos detalhes é crucial para salvar vidas. Quem afirma é Douglas Rosa, operador de 28 anos que, em uma madrugada tranquila de sábado, viu seu dia de trabalho transformado ao presenciar a fuga de um sequestro.

“Estava tudo muito tranquilo. Então, resolvi vigiar o movimento dos pedágios pelas câmeras. Foi quando vi um carro numa situação normal. Aparentemente, o veículo estava parado porque o motorista procurava o dinheiro para pagar o pedágio. Do nada, um homem saiu correndo de dentro do porta-malas do veículo”, relembra o operador.

O caso, que aconteceu em 2018 perto de Fundão, na Grande Vitória, teve um final feliz.

"Acionei a ambulância e também a Polícia Rodoviária Federal, que capturou os suspeitos. A vítima, que trabalhava como motorista em aplicativos de corrida de viagem, disse que foi sequestrada fazendo uma corrida e que fugiu na sorte, pois conseguiu desarmar o porta-mala. Foi muito inesperado para mim. O motorista agradeceu muito. Foi cena de filme mesmo." Douglas Rosa - Operador do CCO

O funcionário do CCO, que tem 10 anos de Eco101, também relembrou outro momento em que sua atenção ao que acontecia foi essencial. Enquanto trabalhava na cobrança do pedágio, em 2015, ele viu um carro parado bem antes de seu posto e percebeu que um motorista estava infartando. Douglas teve de agir com rapidez. “Saber como agir nessas horas é fundamental. Saí correndo para sinalizar o local e chamar uma ambulância, e deu tudo certo.”

“Gratidão eterna”, diz motorista salvo

Uma ocorrência em especial marca muito os funcionários do CCO pelo carinho que receberam de uma vítima salva pela equipe. Em 2023, o motorista de caminhão Josué Fernandes Moreira estava transportando tomates em um trecho nas proximidades de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, quando perdeu o controle do veículo em uma curva. Ele ficou preso às ferragens e sofreu múltiplas lesões, mas foi resgatado, recebeu os primeiros socorros e conseguiu ser salvo.

O motorista emociona-se ao falar do momento e expressa a imensa gratidão que sente.

"Considero toda a equipe da Eco101 que me resgatou mais do que amigos, são irmãos. O socorro que eles me prestaram foi coisa de outro mundo e foi muito, muito rápido. Tive uma lesão arterial e quebrei o fêmur e vários ossos da mão, mas fui salvo graças à rápida locomoção da ambulância. É uma dívida eterna de gratidão que tenho com eles." Josué Fernandes Moreira - Motorista de caminhão salvo pela equipe da Eco101 em acidente

Douglas Rosa, que esteve presente no atendimento à ocorrência, também se recorda desses momentos. “Depois de algum tempo do acidente, quando já estava melhor, ele passou na base operacional para agradecer a todos que o salvaram. Foi mesmo muito bonito e ficamos motivados”, enfatiza o operador.

Final feliz para família em Guarapari

Lucas Salaroli Leite, operador de CCO que auxiliou salvamento de criança em Guarapari Crédito: Yasmin Spiegel

O operador Lucas Salaroli Leite, de 26 anos, lembra-se com carinho de um atendimento bem-sucedido que realizou em setembro deste ano. Pelas câmeras, ele conseguiu identificar que uma criança de 5 anos, acompanhada dos pais, estava sufocando em razão de um engasgo, na base operacional de Guarapari. Lucas acionou a ambulância da concessionária, que chegou a tempo e fez o salvamento.

“Tenho seis anos aqui na Eco101 e foi muito bacana ter participado dessa operação, justamente por ela ter tido um final feliz, ainda mais por envolver uma criança”, complementa o operador de CCO.

Educação no trânsito é essencial

Uma das frentes de trabalho da Eco101 envolve a educação no trânsito, cuidado primordial para a redução do número de acidentes, que tanto impactam a vida das pessoas. “Infelizmente, uma ocorrência que me marca é de quando recebi um chamado de óbito e, quando fui conferir o documento, vi que a vítima era minha amiga. Todos recebemos apoio psicológico da empresa para lidar com essas situações, mas a educação no trânsito é essencial para que isso não aconteça novamente” disse Ana Laryssa da Silva, operadora de CCO.

Para reforçar a conscientização do público, a Eco101 realiza um forte trabalho nas rodovias, com ações educativas que acontecem durante todo o ano. Escolas, projetos sociais e presença em grandes eventos do setor automotivo são canais que a concessionária usa para conscientizar tanto os motoristas do presente quanto os do futuro.

"Aqui no Centro de Operações, também trabalhamos para garantir um trânsito mais seguro, não só na BR-101 como também em todas as outras estradas." Christian Tanimoto - Gerente de Atendimento ao Usuário da Eco101

Conheça os recursos da Eco101 A Eco101 dispõe de estrutura e equipe treinada para dar suporte na rodovia BR-101. Os usuários podem acionar o atendimento 24 horas por dia, por meio do telefone 0800 7701 101: - Socorro mecânico, que auxilia os usuários e realiza a remoção dos veículos - 12 guinchos leves e seis pesados; - 12 bases de atendimento ao usuário, com banheiro, fraldário e bebedouro; - 12 ambulâncias; - Três veículos-pipas.

