Saiba qual o impacto das cooperativas na vida dos capixabas

Dados da edição mais recente do Anuário do Cooperativismo Capixaba indicam que cerca de 1,8 milhão de pessoas estão conectadas direta ou indiretamente a esse movimento no Espírito Santo Crédito: Sistema OCB/ES

Um modelo de negócio baseado na cooperação. Nele, pessoas com objetivos em comum se unem para criar um negócio em que todos são donos, com participação ativa nas decisões e nos resultados. Esse é o cooperativismo , um movimento econômico que vem conquistando cada vez mais pessoas no Espírito Santo e ampliando sua presença e impacto na vida dos capixabas.

Conforme dados da edição mais recente do Anuário do Cooperativismo Capixaba , cerca de 1,8 milhão de pessoas estão conectadas direta ou indiretamente a esse movimento no Estado. Isso significa dizer que 46,8% da população possui conexão com pelo menos uma cooperativa.

Para o cálculo, foram considerados:

a quantidade de cooperados (os membros das cooperativas) - 747 mil pessoas;



o número de empregados - 11,5 mil trabalhadores;



e os familiares desses dois grupos.



No caso dos cooperados, os benefícios são percebidos de variadas formas, como a oportunidade de acessar novos mercados, receber remunerações mais justas pelo seu trabalho e usufruir de soluções e treinamentos para se capacitarem mais.

Já os colaboradores encontram oportunidades profissionais e tiram, da atuação nessas organizações, o seu sustento. Devido à expansão e fortalecimento das cooperativas capixabas, a projeção é de que esse número cresça nos próximos anos.

Carlos André destaca que o cooperativismo atende diversas necessidades das pessoas Crédito: Sistema OCB/ES

“O cooperativismo tem ganhado cada vez mais espaço. A cada ano, registramos o aumento no número de cooperados e crescimento nas oportunidades de emprego geradas pelas cooperativas, o que reflete no número de famílias impactadas por essas organizações”, explica o diretor-executivo do Sistema OCB/ES , Carlos André Santos de Oliveira.

Os efeitos na vida da população são ainda maiores quando se observa o impacto econômico. Em 2022, as cooperativas registraram uma movimentação de R$ 11,5 bilhões, o que equivale a 6,4% do PIB nominal do Estado. No mesmo ano, elas recolheram R$ 589 milhões em impostos e taxas para os cofres públicos.

Além da geração de empregos e renda digna, o modelo de negócio cooperativista preconiza um compromisso com o desenvolvimento local. Por isso, as cooperativas contam com fundos sociais e desenvolvem projetos e programas de amparo à comunidade. Em 2023, essas ações sociais beneficiaram mais de 93 mil pessoas no Espírito Santo.

Diversidade

Dos serviços financeiros ao cuidado com a saúde, do alimento que vai para a mesa ao transporte utilizado por milhares de alunos, o cooperativismo está presente. Isso porque o modelo de negócio cooperativista atua nos mais diferentes segmentos e mercados, adaptando-se a cada um deles. Com tanta variedade de negócios, fica difícil não ter contato com o cooperativismo.