Saiba qual o impacto das cooperativas na vida dos capixabas

Um modelo de negócio baseado na cooperação. Nele, pessoas com objetivos em comum se unem para criar um negócio em que todos são donos, com participação ativa nas decisões e nos resultados. Esse é o cooperativismo, um movimento econômico que vem conquistando cada vez mais pessoas no Espírito Santo e ampliando sua presença e impacto na vida dos capixabas.
Conforme dados da edição mais recente do Anuário do Cooperativismo Capixaba, cerca de 1,8 milhão de pessoas estão conectadas direta ou indiretamente a esse movimento no Estado. Isso significa dizer que 46,8% da população possui conexão com pelo menos uma cooperativa.
Para o cálculo, foram considerados:
- a quantidade de cooperados (os membros das cooperativas) - 747 mil pessoas;
- o número de empregados - 11,5 mil trabalhadores;
- e os familiares desses dois grupos.
No caso dos cooperados, os benefícios são percebidos de variadas formas, como a oportunidade de acessar novos mercados, receber remunerações mais justas pelo seu trabalho e usufruir de soluções e treinamentos para se capacitarem mais.
Já os colaboradores encontram oportunidades profissionais e tiram, da atuação nessas organizações, o seu sustento. Devido à expansão e fortalecimento das cooperativas capixabas, a projeção é de que esse número cresça nos próximos anos.
“O cooperativismo tem ganhado cada vez mais espaço. A cada ano, registramos o aumento no número de cooperados e crescimento nas oportunidades de emprego geradas pelas cooperativas, o que reflete no número de famílias impactadas por essas organizações”, explica o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira.
Os efeitos na vida da população são ainda maiores quando se observa o impacto econômico. Em 2022, as cooperativas registraram uma movimentação de R$ 11,5 bilhões, o que equivale a 6,4% do PIB nominal do Estado. No mesmo ano, elas recolheram R$ 589 milhões em impostos e taxas para os cofres públicos.
Além da geração de empregos e renda digna, o modelo de negócio cooperativista preconiza um compromisso com o desenvolvimento local. Por isso, as cooperativas contam com fundos sociais e desenvolvem projetos e programas de amparo à comunidade. Em 2023, essas ações sociais beneficiaram mais de 93 mil pessoas no Espírito Santo.
Diversidade
Dos serviços financeiros ao cuidado com a saúde, do alimento que vai para a mesa ao transporte utilizado por milhares de alunos, o cooperativismo está presente. Isso porque o modelo de negócio cooperativista atua nos mais diferentes segmentos e mercados, adaptando-se a cada um deles. Com tanta variedade de negócios, fica difícil não ter contato com o cooperativismo.
“O capixaba praticamente respira o cooperativismo, já que o movimento atende a diversas de suas necessidades. Algumas das marcas mais consolidadas em alguns segmentos do mercado capixaba, inclusive, pertencem a cooperativas, embora muitos consumidores ainda não tenham conhecimento dessa origem”, conclui o diretor-executivo.