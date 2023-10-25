Saiba o que esperar do Prêmio Mulher ArcelorMittal 2023

Mais de 290 participantes estiveram na edição de 2022 do Prêmio Mulher ArcelorMittal Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Para dar o start na terceira edição do Prêmio Mulher, uma transmissão ao vivo no canal oficial da ArcelorMittal Tubarão no YouTube vai acontecer no dia 26 de outubro, às 19h. Em formato híbrido, a cerimônia vai receber as ganhadoras das duas últimas edições e parceiros no auditório do Tribunal Regional do Trabalho, na Enseada do Suá, em Vitória.

Durante o evento de lançamento, será promovida uma palestra com a jornalista, escritora e apresentadora com mais de 26 anos de experiência na TV, Cris Pelajo. A profissional escreveu recentemente o livro “Uma sobe e puxa a outra: Histórias reais para impulsionar mais mulheres”. A obra traz lições e reflexões pensadas para encorajar as mulheres a buscarem o seu lugar no mundo, e representa um manifesto em prol da sororidade.

O diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, ressalta que a empresa sempre pautou-se pelos princípios da diversidade e da inclusão, e o Prêmio Mulher é uma extensão natural desse compromisso.

“É uma oportunidade para celebrar o papel fundamental que as mulheres desempenham em nossa sociedade, e também é uma chance de capacitá-las ainda mais para que continuem a liderar projetos transformadores”, explica.

Premiação

Criado em 2019 para reconhecer mulheres de diversas áreas de atuação e que estejam à frente de negócios ou de projetos que fazem diferença em suas comunidades, o prêmio também visa capacitar mulheres inspiradoras.

Neste ano, uma novidade é a ampliação da premiação para o Ceará, além do Espírito Santo e Santa Catarina, onde a ArcelorMittal conta, respectivamente, com as unidades Pecém, Tubarão e Vega. Com isso, a expectativa é aumentar o número de participantes que, na primeira edição, foi de 89 e na segunda de mais de 290, representando um expressivo crescimento de 333%.

Podem participar do Prêmio Mulher mulheres cisgêneros e transgêneros, acima de 18 anos, que moram nos Estados participantes e capitanear projetos privados, públicos ou do terceiro setor.

As inscrições para o prêmio vão ser abertas na solenidade de lançamento e podem ser feitas até 21 de janeiro de 2024, no site do prêmio https://brasil.arcelormittal.com/premiomulher.

A divulgação das finalistas vai ser dia 26 de fevereiro, e o evento de premiação em 11 de maio, em horário e local a serem definidos.

Prêmio Mulher

Site para inscrições : brasil.arcelormittal.com/premiomulher