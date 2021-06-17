Responsabilidade com o futuro

Unimed Noroeste Crédito: Acervo

Colatina é a cidade que mais se desenvolveu no noroeste capixaba. Entre a beleza de tantas paisagens e o pôr do sol paradisíaco, o município também atraiu investimentos em grandes áreas, como a da saúde. Em 1993, um grupo de 20 médicos fundou a primeira cooperativa de trabalho médico da região Noroeste do Espírito Santo, a Unimed Noroeste Capixaba.

Com 28 anos de atuação em Colatina, a Unimed Noroeste Capixaba faz parte do Sistema Unimed, a maior experiência cooperativista na área da saúde em todo o mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 84% do território nacional. A cooperativa atende a 16 municípios da região, conta mais com mais de 270 médicos cooperados distribuídos em 39 especialidades, um hospital próprio, 12 hospitais credenciados, 23 laboratórios e dezenas de clínicas com tecnologia de última geração. Atualmente gera mais de 530 empregos diretos e mais de 1500 indiretos.

Para o diretor presidente da Unimed Noroeste, Dr. Welderson Luiz Specimili Rodrigues, a cooperativa trabalha incansavelmente para atender a população colatinense da melhor forma, prezando, principalmente, pela qualidade de vida e assistência médica cuidadosa. “Desenvolvemos projetos que visam a melhoria contínua na assistência prestada aos clientes e a valorização do trabalho dos nossos cooperados. Investimos, também, em tecnologia, capacitação e na nossa rede de serviços próprios, tudo para garantir atendimento de qualidade e seguro para todos os colatinenses”, declara o diretor presidente.

A construção de seu hospital próprio foi um marco na história de Colatina. O Hospital Unimed Noroeste Capixaba é referência regional em saúde, estrutura, equipamentos de ponta, processos e resolutividade. É o único hospital da região com certificado de Acreditado Pleno pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). “A certificação ONA Nível 2 é uma grande conquista para nós, pois significa que estamos alcançando resultados positivos e com alto padrão de qualidade e segurança. A cada auditoria validamos os resultados de uma gestão integrada, com foco na qualidade da assistência, segurança do paciente, avaliação de risco em vários processos e na maturidade institucional.”, finaliza o diretor presidente.

Diretor Unimed Noroeste Crédito: Acervo