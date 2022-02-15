Rede se destaca pela qualidade dos produtos e do atendimento

Frigolima a marca mais lembrada no segmento açougue no Prêmio Gazeta Cachoeiro 2021 Crédito: Divulgação / Frigolima

Adaptar-se às novas demandas do mercado é uma forma de manter-se na lembrança das pessoas e também buscar se atualizar para que, a cada nova mudança, a empresa surja sempre como algo novo, mas com as mesmas características que fazem com que seus clientes se lembrem dela. Afinal, parafraseando Charles Darwin, manter-se no mercado não é para o melhor, o mais forte ou o mais inteligente e sim para as empresas que entendem isso e buscam se adaptar aos novos tempos.

Com base nisso, a vigésima edição do Prêmio Gazeta Empresarial usou o mote “Em um mercado competitivo, só sobrevive quem se adapta”. O objetivo aqui foi trazer para a frente as marcas e empresas que mais se destacaram no mercado competitivo de Cachoeiro de Itapemirim, ao entender o atual momento, adaptando-se para o presente e buscando o futuro.

Dentre as empresas apontadas na pesquisa, que reuniu uma amostra de mais de 1,2 mil pessoas de diversos bairros de Cachoeiro, está o Frigolima Supermercados, vencedor na categoria “Açougue”. Com três lojas em Cachoeiro de Itapemirim, mais uma em Vargem Alta e outra em Itaipava, a rede tem buscado ouvir seus clientes, conforme avalia o seu fundador Lauro Lima.

“Começamos pequenos, com apenas uma portinha do açougue, onde eu e minha esposa, Camila Lima, atendíamos nossos clientes. Sempre ouvimos nossos clientes e buscamos atender suas necessidades. Isso, sem contar, é claro, com os produtos de qualidade, o que sempre foi nossa marca desde o início”, conta.

De açougue com apenas uma entrada à uma rede, o Frigolima Supermercados sempre buscou atentar à qualidade de seus produtos, principalmente quando o assunto é carne. Segundo Lauro, são escolhidos sempre bois de qualidade superior, comprados nas mãos de grandes produtores, tanto no Espírito Santo quanto fora do Estado.

Frigolima a marca mais lembrada pelos cachoeirenses Crédito: Divulgação / Frigolima

“Em um mercado competitivo, principalmente como o de Cachoeiro, é importante saber a procedência dos produtos e, mais do que isso, ter um atendimento de excelência. Por isso, eu e minha esposa Camila estamos sempre à frente do negócio. Sabemos tudo o que acontece em cada uma de nossas lojas e buscamos sempre atender bem e oferecer o que há de melhor e com mais qualidade aos nossos clientes”, conta.

Para Lauro, receber o Prêmio Gazeta Empresarial é o reconhecimento de todos os anos de trabalho. “É muito importante receber esse prêmio, pois ele é uma avaliação feita diretamente com o público, que são nossos clientes. Ninguém melhor do que as pessoas que frequentam nossas lojas para apontar que somos a marca mais lembrada quando o assunto é açougue”, diz.

QUARTA E QUINTA DA CARNE

Com a pandemia do Coronavírus, as empresas tiveram que se adaptar às novas regras do mercado e ir atrás do consumidor. Por outro lado, as redes de supermercados tiveram destaque principalmente durante os períodos de fechamento do comércio, permitindo apenas os serviços essenciais estarem funcionando, com um número limitado de clientes dentro dos estabelecimentos.

“Buscamos nos adaptar a essa realidade e uma das principais mudanças foi o acréscimo de mais um dia voltado para descontos em nosso açougue, tamanha a procura que passamos. Temos um trabalho muito bem feito com relação ao preço da carne, que já é bastante competitivo, mas nos dias de promoção, que antigamente era somente nas quartas e hoje também se estende às quintas-feiras, nosso preço é imbatível”, conta Lauro.

Com isso, os dois dias da semana ficaram conhecidos como Quarta e Quinta da Carne, atraindo ainda mais clientes e fidelizando os que já frequentavam o estabelecimento. “Além da carne de excelente qualidade que oferecemos em nossas lojas, também temos um treinamento diferencial no nosso açougue, ensinando nossos profissionais não apenas a fazer o corte perfeito, como também a atender com excelência nossos clientes, para que eles voltem sempre”, diz.

O Lauro Lima do Frigolima Supermercados conta que a rede também tem investido em infraestrutura, buscando equipar suas lojas com o que há de mais moderno, facilitando, dessa forma, o atendimento ao cliente.