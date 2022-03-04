Rede de supermercados no ES aposta em modelo de negócio inovador

Com variedade e preços competitivos, a Rede Show possui um centro de distribuição próprio e três modelos de negócios Crédito: Rede Show/Divulgação

Ser da terra e valorizar o que é do Estado fazem parte da essência da Rede Show Supermercados. Com mais de 1.500 empregados na Grande Vitória e no interior do ES, a empresa do ramo varejista aposta no modelo de negócio associativista, com uma operação logística voltada para o ganho coletivo.

Fundado em 1997, o grupo, com sede em Morada de Laranjeiras, na Serra, conta com 50 lojas espalhadas em 17 municípios capixabas, valorizando a união de forças em um mercado competitivo.

“A Rede Show é muito preocupada em atender bem à comunidade. O crescimento da nossa marca se deve aos nossos preços competitivos, à nossa união com os clientes e à boa localização de nossas lojas”, destaca Raphael Vieira, presidente do Grupo Rede Show.

A empresa possui um centro de distribuição próprio e três modelos de negócios: a Rede Show Supermercados, com variedade e preços competitivos; a Rede Show Supermercados Express, uma versão compacta, mas não menos completa; e o Clube de Compras, no qual o supermercadista adere à rede mantendo a própria bandeira.

Raphael Vieira, presidente do Grupo Rede Show, afirma que o crescimento da marca se deve à união com os clientes e à boa localização das lojas Crédito: Rede Show/Divulgação

As operações movimentam mais de meio bilhão de reais mensalmente. Com o núcleo de gestão estratégica, sistema de cartão fidelidade e uma comunicação ativa e de qualidade com foco no resultado, o Grupo Rede Show tem priorizado o atendimento de excelência ao cliente.

“Para atender cada vez melhor à população, a gente consegue negociar preços melhores, com um Centro de Distribuição próprio, que garante, também, mais agilidade aos nossos processos e nunca deixa faltar o que o consumidor necessita, o que gera maior satisfação”, explica Santo Biazutti, diretor comercial do grupo.

Ele afirma ainda que o trabalho da Rede é pautado nos fornecedores, clientes, associados e equipe. “Em todas as decisões, analisamos se o que estamos fazendo atende às expectativas desses nossos quatro pilares, pois, para nós, há 23 anos, está bem claro o quão fundamental eles são para o negócio”.

Santo Biazutti, diretor comercial do grupo, afirma ainda que o trabalho da Rede é pautado nos fornecedores, clientes, associados e equipe Crédito: Rede Show/Divulgação

UNIÃO DE EMPRESÁRIOS DEU INÍCIO AO SONHO

A Rede Show surgiu da união de um grupo de empresários do ramo varejista, em 1997, com o objetivo estabelecer uma marca forte e única. Logo, foram inaugurados seis supermercados na Grande Vitória.

O Grupo Rede Show ganhou força e visibilidade, conquistou o Estado e logo se tornou um grande aliado dos principais fornecedores do país, trocando informações de mercado, compras e produtos. O objetivo para 2022 é continuar em ascensão.