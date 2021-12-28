Rede de supermercados do ES oferece mix de experiências em suas lojas

As lojas da rede de supermercados Carone têm adega com rótulos exclusivos e importados Crédito: Carone/Divulgação

O consumidor que opta para fazer suas compras no Carone é convidado a um mix de experiências. As unidades da rede de supermercados oferecem padaria, açougue e ainda uma adega com rótulos exclusivos e importados. Seja nas lojas físicas, seja no espaço virtual, o Carone preza pela qualidade e diversificação no atendimento a seus clientes.

Presente na vida dos capixabas desde 1950, a rede de supermercados soube construir espaços com diferentes atrativos voltados a oferecer o melhor aos consumidores. Mas, pensando também no novo contexto da sociedade, apostou no ambiente virtual.

"A preocupação em oferecer o melhor em qualidade e variedade de produtos e serviços já faz parte de nosso conceito e também do dia a dia de nossos colaboradores. A família Carone está sempre a postos para levar o melhor atendimento, oferecendo prazer e satisfação ao momento de compras de nossos clientes" Sergio Silva Carone - Diretor comercial da rede de supermercados

Tanto no virtual quanto no presencial, o público do Carone tem à disposição uma gama enorme de produtos. Na parte de carnes, o supermercado investe na oferta de cortes especiais de bovinos e suínos, opções para o churrasco e uma variedade de frutos-do-mar.

Na adega, são os rótulos exclusivos e as bebidas importadas que confirmam o cuidado do Carone em atender aos gostos mais exigentes. São vinhos, cervejas, espumantes, destilados, sachês, sidras e champanhes.

Já no setor de padaria, o cheiro de pão saindo do forno é um convite para qualquer um saborear as delícias produzidas no próprio supermercado. Mas para os que preferem fazer compras virtualmente, o estabelecimento também oferece as melhores opções para seu café da manhã, da tarde ou lanche.

Para quem prefere ir até a uma loja para selecionar os melhores produtos, são 10 filiais espalhadas pela Grande Vitória, operando em pontos estratégicos nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.