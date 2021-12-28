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Rede de supermercados do ES oferece mix de experiências em suas lojas

Seja nas unidades físicas, seja no espaço virtual, o Carone preza pela qualidade e diversificação no atendimento a seus clientes
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 dez 2021 às 12:05

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:05

Adega no Carone
As lojas da rede de supermercados Carone têm adega com rótulos exclusivos e importados Crédito: Carone/Divulgação
O consumidor que opta para fazer suas compras no Carone é convidado a um mix de experiências. As unidades da rede de supermercados oferecem padaria, açougue e ainda uma adega com rótulos exclusivos e importados. Seja nas lojas físicas, seja no espaço virtual, o Carone preza pela qualidade e diversificação no atendimento a seus clientes.
Presente na vida dos capixabas desde 1950, a rede de supermercados soube construir espaços com diferentes atrativos voltados a oferecer o melhor aos consumidores. Mas, pensando também no novo contexto da sociedade, apostou no ambiente virtual.
"A preocupação em oferecer o melhor em qualidade e variedade de produtos e serviços já faz parte de nosso conceito e também do dia a dia de nossos colaboradores. A família Carone está sempre a postos para levar o melhor atendimento, oferecendo prazer e satisfação ao momento de compras de nossos clientes"
Sergio Silva Carone - Diretor comercial da rede de supermercados
Tanto no virtual quanto no presencial, o público do Carone tem à disposição uma gama enorme de produtos. Na parte de carnes, o supermercado investe na oferta de cortes especiais de bovinos e suínos, opções para o churrasco e uma variedade de frutos-do-mar.
Na adega, são os rótulos exclusivos e as bebidas importadas que confirmam o cuidado do Carone em atender aos gostos mais exigentes. São vinhos, cervejas, espumantes, destilados, sachês, sidras e champanhes.
Já no setor de padaria, o cheiro de pão saindo do forno é um convite para qualquer um saborear as delícias produzidas no próprio supermercado. Mas para os que preferem fazer compras virtualmente, o estabelecimento também oferece as melhores opções para seu café da manhã, da tarde ou lanche.
Para quem prefere ir até a uma loja para selecionar os melhores produtos, são 10 filiais espalhadas pela Grande Vitória, operando em pontos estratégicos nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Mas, se quiser experimentar como encher o carrinho virtualmente, é só acessar o site carone.com.br e escolher entre as centenas de possibilidades. A compra virtual é segura e autenticada com o selo “Google Safe Browsing”, conferido a sites confiáveis.

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