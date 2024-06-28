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Rede Construir vai abrir 10 novas lojas no Espírito Santo até 2025

Com mais de 26 unidades de Norte a Sul do Estado, rede de material de construção vai ampliar capacidade de oferecer produtos de qualidade a preços competitivos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jun 2024 às 16:00

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 16:00

Loja da Rede Construir em Aracruz: unidades contribuem para o desenvolvimento da economia nos municípios onde estão instaladas
Loja da Rede Construir em Aracruz: unidades contribuem para o desenvolvimento da economia nos municípios onde estão instaladas Crédito: Rede Construir/ Divulgação
Uma das referências em material de construção no Espírito Santo, a Rede Construir planeja ampliar sua capacidade de oferecer produtos de qualidade e se manter competitiva, oferecendo a maior variedade de produtos a preços atrativos. Ao todo, já são 26 unidades espalhadas de Norte a Sul do Estado, e a empresa traçou a meta de expandir esse número e abrir mais 10 lojas em municípios capixabas, até o primeiro semestre de 2025
“Essa expansão faz parte de uma estratégia maior de crescimento para aumentar a competitividade e oferecer serviços de qualidade e variedade de produtos, consolidando-nos ainda mais como uma referência no setor de materiais de construção​”, explica o presidente da Rede Construir no Espírito Santo, Felipe Perim.
Cidades já atendidas pela Rede Construir no Espírito Santo: 
  • Região Metropolitana da Grande Vitória: Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória;
  • Norte do Espírito Santo: Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Fundão, Itaguaçu, João Neiva, Santa Teresa e São Roque do Canaã;
  • Sul do Espírito Santo: Alfredo Chaves, Domingos Martins e Guarapari.
Loja da Rede Construir em Guarapari: capilaridade é uma das forças da marca
Loja da Rede Construir em Guarapari: capilaridade é uma das forças da marca Crédito: Rede Construir/ Divulgação
Segundo Felipe Perim, a estratégia é sustentada por uma infraestrutura robusta, a exemplo do Centro de Distribuição na Serra, que garante uma logística mais eficiente e suporte contínuo às lojas associadas.
“A expansão visa a fortalecer a rede no mercado local, oferecendo uma combinação de preços competitivos, formas diferenciadas de pagamento e assistência técnica dos fabricantes, além de padronizar produtos e atendimento para proporcionar uma experiência de compra superior aos clientes​”, ressalta o presidente.
Ele explica que a empresa tem buscado ampliar a capilaridade de suas lojas. “Com mais pontos de venda, a Rede Construir pode atender um número maior de clientes, oferecendo maior conveniência e acessibilidade”, ressalta.
Além disso, a expansão visa a fortalecer a marca, aumentar o volume de vendas e melhorar a logística de distribuição por meio do Centro de Distribuição na Serra. A rede também busca melhorar o relacionamento com os fornecedores, garantindo melhores condições comerciais e uma maior variedade de produtos disponíveis para os consumidores.
Felipe Perim, presidente da Rede Construir no Espírito Santo Crédito: Divulgação
"Almejamos otimizar a experiência do cliente, oferecendo um serviço mais padronizado e de alta qualidade, o que pode resultar em maior satisfação e fidelização dos consumidores. Com uma presença mais forte e ampla, a Rede Construir está bem posicionada para responder às demandas crescentes do mercado de materiais de construção e para sustentar seu crescimento a longo prazo"
Felipe Perim - Presidente da Rede Construir no Espírito Santo
Outro objetivo crucial é a geração de empregos e o desenvolvimento das regiões onde as novas lojas serão abertas. Ele ressalta que, ao expandir, a Rede Construir contribui para o crescimento econômico local, criando oportunidades de emprego e fomentando a economia das comunidades onde atua.

Saiba mais sobre Rede Construir

SITE: www.redeconstruires.com.br
Instagram: @redeconstruiroficial

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