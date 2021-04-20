Qual a importância da medicina preventiva?

Para envelhecer com tudo em cima, é preciso de um bom plano de saúde na hora de prevenir doenças em diferentes momentos da vida. Crédito: Best Senior/Divulgação

No Brasil, a expectativa de vida é de 76 anos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para envelhecer com tudo em cima é preciso, portanto, pensar de forma preventiva. Cuidados primordiais podem trazer mais liberdade e autonomia para as pessoas no futuro. Por isso, um bom plano de saúde ajuda na hora de prevenir doenças em diferentes momentos da vida.

Em tempos de pandemia, para agilizar serviços e dispensar consultas presenciais que não são de emergência, uma saída tem sido os atendimentos remotos. Por meio do celular, o paciente pode ter acesso de forma prática e rápida ao suporte médico necessário, na palma da mão. A medida é uma forma de garantir essa atenção primária, que faz toda a diferença no dia a dia.

“Cuidar da saúde é ideal para um envelhecimento saudável e uma qualidade de vida ao longo do tempo. Contamos com um núcleo de atenção e prevenção à saúde que tem como foco a medicina preventiva”, destaca o diretor-geral da Best Senior, Jumar Canedo.

Com a Best Care, o cliente conta com assistência médica em qualquer hora ou dia da semana por meio da telemedicina, sendo atendido por médicos ou enfermeiros, de acordo com a necessidade. Crédito: Best Senior/Divulgação

A Best Senior conta com um programa de atendimento completo de suporte especializado. Chamado de Best Care, ele inclui o agendamento on-line de consultas, oficinas de terapia, além de serviços 24 horas na central de enfermagem e pronto-socorro. Isto é, o cliente tem assistência médica em qualquer hora ou dia da semana por meio da telemedicina, sendo atendido por médicos ou enfermeiros, de acordo com a necessidade.

“No caso do Best Care, o cliente pode realizar um acompanhamento com geriatras e clínicos. Pelo aplicativo Best Senior, ele consegue até emitir autorizações, retirar a segunda via de boletos e ter acesso a um cartão virtual do plano”, comenta Jumar Canedo.

Com atendimento de excelência e uma rede de hospitais acreditados internacionalmente, a Best Senior chega ao mercado capixaba com os serviços voltados para pessoas acima de 49 anos. Entre os diferenciais do plano estão os médicos capacitados, os melhores hospitais do Grupo Meridional e a cobertura de procedimentos de alta tecnologia.

Mas as vantagens não param por aí. Além de incluir os sete hospitais da Rede Meridional, os clientes da Best Senior que estão realizando a portabilidade de outra operadora têm a possibilidade de contratar um novo plano sem cumprir novos períodos de carência ou Cobertura Parcial Temporária (CPT) anterior.

“Nossos planos não possuem coparticipação e a rede credenciada hospitalar é a melhor do Estado, com hospitais de verdade. A Best Senior trabalha garantindo segurança e qualidade para o cliente aproveitar o melhor da vida com tranquilidade”, finaliza Jumar Canedo.

Com atendimento de excelência e uma rede de hospitais acreditados internacionalmente, a Best Senior chega ao mercado capixaba com os serviços voltados para pessoas acima de 49 anos Crédito: Best Senior/Divulgação

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