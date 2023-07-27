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Publieditorial

Promoção de Dia dos Pais vai sortear 22 bicicletas elétricas no Shopping Vitória

A cada R$ 300 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a uma bicicleta elétrica

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 10:37

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 jul 2023 às 10:37
Shopping Vitória
Dia dos Pais no Shopping Vitória terá sorteio de bike elétrica Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
O Dia dos Pais está chegando e os lojistas já estão preparando promoções e ofertas imperdíveis para os filhos que estão em busca do presente ideal para os pais, com diversas opções para agradar todos os estilos.
Além das ofertas, o Shopping Vitória preparou uma promoção especial para quem quer presentear o pai com estilo e modernidade. A partir desta quarta-feira (26), a cada R$ 300 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a uma bicicleta elétrica da GO LEV, modelo E-Bike D Preto.
As bikes elétricas estão em alta no mercado e cada vez mais presentes nas cidades como uma opção prática, que oferece agilidade nos deslocamentos e contribui para o meio ambiente.
No total, serão 22 bicicletas elétricas sorteadas na promoção, que vai até o dia 16 de agosto. Para ter a chance de ganhar, os clientes devem realizar o cadastro digital pelo aplicativo do Shopping Vitória, disponível para baixar em smartphones e tablets com sistema Android ou iOS. Ao fazer o cadastro, basta incluir os dados pessoais e enviar os cupons fiscais.
Após o recebimento de confirmação da validação, o sistema vai gerar automaticamente o(s) número(s) da sorte de acordo com o valor da compra do cliente e de forma aleatória e não sequencial.
Os sorteios são semanais e não cumulativos, de forma que o participante concorrerá somente no período correspondente ao cadastro das notas realizado na promoção e desde que atinja o valor mínimo de compra estabelecido.
O ponto de apoio ao cliente estará localizado no 2º piso do mall, na praça em frente à C&A.
Consulte o regulamento completo e acompanhe as redes sociais para conferir as novidades.

Confira as lojas que já estão preparadas para o Dia dos Pais Shopping Vitória

Promoção de Dia dos Pais

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