Promoção de Dia dos Pais vai sortear 22 bicicletas elétricas no Shopping Vitória

Dia dos Pais no Shopping Vitória terá sorteio de bike elétrica Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

O Dia dos Pais está chegando e os lojistas já estão preparando promoções e ofertas imperdíveis para os filhos que estão em busca do presente ideal para os pais, com diversas opções para agradar todos os estilos.

Além das ofertas, o Shopping Vitória preparou uma promoção especial para quem quer presentear o pai com estilo e modernidade. A partir desta quarta-feira (26), a cada R$ 300 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a uma bicicleta elétrica da GO LEV, modelo E-Bike D Preto.

As bikes elétricas estão em alta no mercado e cada vez mais presentes nas cidades como uma opção prática, que oferece agilidade nos deslocamentos e contribui para o meio ambiente.

No total, serão 22 bicicletas elétricas sorteadas na promoção, que vai até o dia 16 de agosto. Para ter a chance de ganhar, os clientes devem realizar o cadastro digital pelo aplicativo do Shopping Vitória, disponível para baixar em smartphones e tablets com sistema Android ou iOS. Ao fazer o cadastro, basta incluir os dados pessoais e enviar os cupons fiscais.

Após o recebimento de confirmação da validação, o sistema vai gerar automaticamente o(s) número(s) da sorte de acordo com o valor da compra do cliente e de forma aleatória e não sequencial.

Os sorteios são semanais e não cumulativos, de forma que o participante concorrerá somente no período correspondente ao cadastro das notas realizado na promoção e desde que atinja o valor mínimo de compra estabelecido.

O ponto de apoio ao cliente estará localizado no 2º piso do mall, na praça em frente à C&A.

Confira as lojas que já estão preparadas para o Dia dos Pais Shopping Vitória

Promoção de Dia dos Pais