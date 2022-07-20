Projeto alia saúde e meio ambiente no combate ao esgoto

Projeto o Projeto Água Limpa + Saúde prioriza a saúde de quem vive no campo e o meio ambiente. Crédito: Freepik

Cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao serviço adequado de esgoto. Os dados são do Instituto Trata Brasil, que desnudam o cenário do saneamento básico no país e mostram uma realidade preocupante. Atento ao alerta, o Sicoob ES desenvolveu o Projeto o Projeto Água Limpa + Saúde.

O objetivo é incentivar o tratamento de esgoto doméstico nas propriedades rurais para evitar a contaminação de rios e mananciais, além de gerar bem-estar para as comunidades.

Para isso, a instituição financeira se uniu a algumas cooperativas, como Coocafé, Cooabriel, Coopeavi, Unimed, o Sistema OCB/ES e a empresa Fortlev, para atingir o maior número de pessoas e fornecer condições especiais para a aquisição de biodigestores, desenvolvido pela Fortlev, pelas famílias de agricultores.

Esses equipamentos têm capacidade para tratar o esgoto de até 15 pessoas e contam com um exclusivo e eficaz sistema de cloração, que atua no combate de microrganismos nocivos à saúde.

Financiamento

O financiamento do biodigestor será realizado por meio da linha de crédito “Ecoar”, do Sicoob. Crédito: Sicoob-Divulgação

O financiamento do produto será realizado por meio da linha de crédito “Ecoar”, do Sicoob, e o produtor poderá financiar o biodigestor em até 36x, sem juros. Assim, tanto as cooperativas quanto o produtor se unem em prol da saúde e do meio ambiente, com atuação na problemática de contaminação de solo, esgoto doméstico sem destinação, além de se adequarem às legislações e órgãos de saúde e sanitários.

Para o superintendente Operacional do Sicoob ES, Alecsandro Casassi, o engajamento em conjunto na disseminação de informações que proporcionem melhor qualidade de vida e saúde do produtor e preservam os recursos hídricos concretiza o papel das cooperativas de trabalhar pelo bem comum.

Adesão

O superintendente Operacional do Sicoob ES, Alecsandro Casassi, epera que o projeto tenha ampla adesão nos próximos meses Crédito: Sicoob-Divulgação

"Não somente os produtores, mas toda a sociedade vai colher os bons frutos dessa iniciativa, assim como as gerações futuras. Esperamos que haja uma ampla adesão nos próximos meses e estamos atuando para facilitar o acesso aos equipamentos." Alecsandro Casassi - Operacional do Sicoob capixaba