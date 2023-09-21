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Prêmio valoriza boas práticas em saúde e segurança do trabalho

Sua empresa tem iniciativas para melhorar o ambiente de trabalho? Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Sesi de Boas Práticas em SST até dia 29 de setembro
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 set 2023 às 17:31

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 17:31

Um ambiente seguro e saudável para os trabalhadores é um ganho em toda gestão empresarial e industrial
Um ambiente seguro e saudável para os trabalhadores é um ganho em toda gestão empresarial e industrial Crédito: Shutterstock
Empresas e prestadores de serviços para a indústria que trabalham para promover um ambiente de trabalho saudável e seguro para seus colaboradores têm até o dia 29 de setembro para se inscrever na quarta edição do Prêmio Sesi de Boas Práticas.
Criado para valorizar as iniciativas que melhoram os protocolos de prevenção de acidentes no trabalho em empresas que atuam no Estado, a premiação vai reconhecer as organizações e os prestadores de serviço com as melhores práticas em cada categoria, em solenidade marcada para novembro.
A gerente de Saúde e Segurança na Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Adriana Carvalho, explica que o objetivo é reconhecer as empresas que contribuem para um melhor desempenho em saúde e segurança no ambiente do trabalho e, consequentemente, que aumentam a sua competitividade.
Adriana Carvalho, gerente de Saúde e Segurança na Indústria, defende que boas práticas em ambientes de trabalho precisam de ampla divulgação
Adriana Carvalho, gerente de Saúde e Segurança na Indústria, defende que boas práticas em ambientes de trabalho precisam de ampla divulgação Crédito: Renan Donato
“A valorização das boas práticas fortalece a imagem da empresa e, quando a organização dissemina essas iniciativas, os ganhos em gestão e melhoria da saúde e segurança dos trabalhadores se ampliam para todo o setor produtivo. Acreditamos que essas ações devem ser compartilhadas para que todos possam conhecer e possam se beneficiar com elas”, ressalta.

Regulamento

Podem participar empresas que se encaixam nas categorias: micro indústria (de um a 19 empregados), pequena indústria (de 20 a 99 empregados), média indústria (de 100 a 499 empregados), grande indústria (mais de 500 empregados) e empresas prestadoras de serviço para indústria (sem limitação de empregados).
Além disso, a premiação é exclusiva para empresas com Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) “Indústria” e para prestadores de serviços para a indústria, e a confirmação da inscrição para enquadramento na categoria vai ser realizada por meio da análise da atividade econômica da empresa inscrita.
Para concorrer, a empresa também não pode ter ocorrência de acidente de trabalho com morte ou incapacidade total permanente na unidade inscrita nos 12 meses anteriores à data da inscrição.
Na hora da inscrição, as empresas participantes também podem registrar até três projetos por estabelecimento ou unidade produtiva para área temática “Segurança e Saúde no Trabalho”, de acordo com a categoria estabelecida no regulamento.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e serão aceitas até dia 29 de setembro, seguindo os critérios de formatação apresentados nos formulários ANEXO A (Ficha de Inscrição) e ANEXO B (Modelo de Trabalho).
Os interessados devem baixar a ficha de inscrição e o modelo de trabalho no site e, em seguida, encaminhá-los para o e-mail [email protected].

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