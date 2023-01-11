Porcelanatos gigantes ganham espaço na decoração

A versatilidade dos porcelanatos gigantes permite várias aplicações Crédito: Divulgação/Compose

Após se popularizar com os grandes formatos de 120 x 120 centímetros, agora os porcelanatos gigantes chegam ao mercado para um novo momento na decoração de casas e espaços corporativos. Os produtos extra grandes, com dimensões de até 160 x 320 centímetros, estarão na cartela de lançamentos da Compose, com a garantia de qualidade e versatilidade aos que buscam o acabamento perfeito.

A tecnologia de impressão digital é a responsável por criar essas peças gigantes, que oferecem um visual sofisticado como revestimento, mas também permitem variadas formas de aplicação, segundo Carlos Marianelli, diretor da Compose, empresa que conquistou, em 2022, o primeiro lugar no 13º Prêmio Marcas de Valor A Gazeta na categoria "Material de Construção".

E a versatilidade desses produtos é justamente uma de suas fortes características, já que podem ser utilizados em paginações de salas, pisos, bancadas de cozinhas e áreas gourmet. Em aplicações mais ousadas, as peças também compõem mobiliários e itens decorativos.

“A tecnologia de impressão digital permite criar gigantes com espessuras reduzidas, como seis milímetros, tornando as peças mais leves e adaptadas a serem trabalhadas em desenhos. Outra vantagem dos formatos XL (sigla em inglês para extra large) é que reduzem o tempo de acabamento dos projetos e trazem superfícies uniformes para os ambientes”, explica Marianelli.

Os porcelanatos também são escolhas mais sustentáveis, pois podem substituir as pedras naturais, preservando os recursos naturais da atividade de extração.

Cuidados

Segundo o executivo, o processo de assentamento é basicamente o mesmo comparado aos revestimentos menores. A atenção deve ser redobrada na hora da escolha da argamassa, que precisa ser de qualidade. Outro cuidado importante é com a mão de obra, pois é peça-chave no resultado do projeto.

Entre os gigantes, a exuberância do porcelanato Nero Antico, que recebe o mesmo nome do mármore no qual foi inspirado, se destaca pelo exotismo, nobreza e perfeita harmonia de veios pretos e brancos. Além de outras opções como o Allure, por exemplo.