Papel-cartão embala transformação da gráfica líder no ES

A Grafitusa foi a mais lembrada do segmento “Gráfica” no 32º Recall de Marcas A Gazeta. Para Cris Samorini, esse reconhecimento é primordial. Crédito: Grafitusa/Divulgação

Se você é daqueles que acreditam que papel é algo ultrapassado, saiba que estamos falando de algo que nunca sai de moda. É fato que, antes, a presença dele em jornais e revistas era muito mais concentrada. Entretanto, essa opção se mantém firme e forte seja em embalagens, seja em cartões, seja em diferentes outras aplicações. O que difere o papel dos dias atuais, na verdade, é o processo de produção que, hoje, prioriza a sustentabilidade e já envolve muita tecnologia.

A diretora-geral da Grafitusa, Cris Samorini, afirma que, inclusive, os novos investimentos da empresa estão focados no mercado de embalagens em papel-cartão. Segundo ela, o consumo por esse tipo de produto tem crescido em escala global e ganhado impulso, especialmente, pelo apelo ambiental.

“Sempre buscamos inovar, adotando as mais recentes tecnologias para melhorar a qualidade dos nossos produtos e otimizar nossos processos. Além disso, trabalhamos fortemente com matérias-primas que respeitam o meio ambiente, garantindo que nossos produtos sejam não apenas de alta qualidade, mas também sustentáveis”, pontua Cris.

Atenção às demandas

De acordo com a diretora, a combinação entre o compromisso ambiental da marca e o olhar antenado para as novas demandas tecnológicas do mercado foram o segredo do sucesso da Grafitusa com o público capixaba. A marca foi a mais lembrada do segmento “Gráfica” no 32º Recall de Marcas A Gazeta. Para Cris Samorini, esse reconhecimento é primordial.

“A transparência e a ética em nossas práticas também são fundamentais para conquistar a confiança dos consumidores. Além disso, nossa equipe de profissionais dedicados trabalha diariamente para proporcionar a melhor experiência possível, o que se reflete na satisfação e lealdade dos nossos clientes. Isso mantém o foco na qualidade, respeito e dedicação da equipe”, reforça a diretora-geral.

A gestora aponta, ainda, que essa aliança entre os diferenciais tecnológicos e o compromisso com a sustentabilidade é o que chama a atenção do público. Por isso, a Grafitusa tem se empenhado ao longo dos anos em adotar as mais recentes tecnologias a fim para melhorar a qualidade dos produtos e otimizar os processos.

A Grafitusa tem se empenhado ao longo dos anos em adotar as mais recentes tecnologias a fim para melhorar a qualidade dos produtos e otimizar os processos. Crédito: Grafitusa/Divulgação

“Trabalhamos fortemente com matérias-primas que respeitam o meio ambiente, garantindo que nossos produtos sejam não apenas de alta qualidade, mas também sustentáveis. Essa combinação de inovação e responsabilidade ambiental ressoa positivamente com nossos clientes, que valorizam tanto a performance quanto o impacto positivo que geramos no mundo”, destaca.

Além do papel

A Grafitusa é especialista em soluções de embalagens para diversos produtos de consumo, inclusive aquelas que garantem a formação de projetos únicos e competitivos no mercado. Embalagens para food service e delivery, soluções para indústria alimentícia e cartuchos para a indústria Utilização de equipamentos tecnológicos é diretriz da Grafitusa cosmética são alguns dos ramos de atuação da empresa no momento. Os próximos investimentos estarão focados no mercado de embalagens que, segundo a diretora, está em crescimento global, impulsionado, especialmente, pelo apelo ambiental.

“Atribuímos o reconhecimento do público ao nosso compromisso com a qualidade e ao respeito que temos pelos nossos clientes. Desde o início, nós nos dedicamos a oferecer produtos e serviços que realmente atendem às necessidades e expectativas do público”, finaliza Cris Samorini.

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