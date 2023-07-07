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Paneleiras são destaque em evento que valoriza a gastronomia capixaba

Símbolos da cultura do Estado, elas terão um espaço dedicado com direito à maior panela de barro do mundo e aulas ao vivo no Fest Gastronomia

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 11:44

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

07 jul 2023 às 11:44
Paneleiras são destaque em evento que valoriza a gastronomia capixaba
Sucesso no Estado, paneleiras ganham destaque no Fest Gastronomia  Crédito: André Sobral/PMV
Difícil pensar em algo que represente mais a gastronomia capixaba do que uma bela moqueca feita na panela de barro. Esse símbolo inconfundível do Estado será um dos destaques do Fest Gastronomia, evento realizado pela Rede Gazeta, no Álvares Cabral, entre os dias 07 e 09 de julho.
Com o intuito de valorizar a cultura e fomentar o turismo, a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDTIV) trará as Paneleiras de Goiabeiras para esses três dias, em um espaço especialmente preparado a fim de proporcionar uma experiência autêntica e imersiva aos visitantes.
“As paneleiras representam uma tradição ancestral na produção de panelas de barro no Espírito Santo. Esse ofício é transmitido de geração em geração e faz parte da identidade cultural do Estado. Ao levar as paneleiras para um evento de destaque, valoriza-se e preserva-se essa herança cultural única, dando reconhecimento e visibilidade, além de promover o turismo, gerar renda e fortalecer o desenvolvimento econômico”, explica o diretor presidente da CDTIV, Marcus Gregório.
No Espaço Paneleiras, elas demonstrarão ao vivo a habilidade e a técnica única na confecção das famosas panelas de barro. Além disso, a CDTIV preparou um local exclusivo para a venda das panelas.
Paneleiras são destaque em evento que valoriza a gastronomia capixaba
Público do evento terá acesso a produção de panelas ao vivo Crédito: André Sobral/PMV
“Esse é um momento especial da valorização do que o Estado tem de melhor e possibilita que chefs de renome nacional se encantem e levem o que temos para todo o país. E também é uma prova de que Vitória é uma cidade cosmopolita. Nossa gastronomia e nossa arte são fantásticas. É difícil vir aqui, vivenciar nossa cultura e não se apaixonar”, destaca o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Galpão das Paneleiras até no metaverso

Uma das grandes novidades deste ano é a exibição do Galpão das Paneleiras no metaverso. Através do uso de óculos virtuais, os visitantes poderão fazer um passeio virtual pelo Galpão das Paneleiras. Essa iniciativa pioneira une tradição e inovação, permitindo que pessoas de todo o mundo tenham acesso à riqueza cultural das Paneleiras de Goiabeiras.
“Vitória tem uma cena gastronômica rica e diversificada e esses eventos visam promover a diversidade da culinária local oferecendo experiências únicas aos visitantes”, destaca Marcus Gregório.
A CDTIV também preparou um espaço instagramável com a maior panela de barro do mundo, ideal para tirar fotos incríveis e compartilhar nas redes sociais. Além disso, haverá a distribuição de material turístico, oferecendo aos visitantes informações sobre os pontos turísticos e atrações imperdíveis da região.

Vitória é destaque no turismo nacional

Se em tempos atrás Vitória era coadjuvante do turismo no Sudeste, hoje, a Capital do Estado tem assumido protagonismo nacionalmente.
Pesquisa realizada pelo Booking mostrou que a cidade foi a mais buscada por turistas brasileiros para destino de férias de julho em 2023, com um aumento de 274% no volume de buscas como rota de passeio.
“Isso mostra a força de nosso turismo e dos investimentos que têm sido feitos. A união dos poderes constitutivos, do setor privado, do povo, da imprensa, são fundamentais para que o Espírito Santo, em especial nossa Capital Vitória, ocupem esse espaço. Eventos como o Fest Gastronomia e a recente Festa de São Pedro, que atraiu mais de 30 mil pessoas, são mostras de nossa autoestima elevada e de um novo momento em nossa história”, comemora Lorenzo Pazolini.

Saiba Mais sobre a Fest Gastronomia

O Fest Gastronomia conta com diversas atrações gastronômicas, que envolvem a presença de chefs locais e nacionais de renome, restaurantes, estandes, feira de pequenos produtores, food trucks, premiação e muito mais.
O megaevento terá ainda diversas opções de lazer para toda a família: espaço com recreação infantil, atrações culturais e uma intensa programação musical. No line-up, Frejat, no dia 7 de julho; e Vanessa da Mata, no dia 8 de julho, são alguns dos destaques.
O bilhete para entrar no festival dá direito a todas as atrações e já está à venda pelo Superticket, a partir de R$ 50 (meia) de acordo com a data escolhida ou a R$ 140 o passaporte para os três dias. É possível comprar sem taxas na bilheteria do Clube Álvares Cabral, que recebe a festa em sua nova área de eventos, com vista para a Baía de Vitória.

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