Painéis blindados são novidade de grupo do setor elétrico no ES

Fábrica da Andaluz, do Grupo Eletromil: empresa apresenta novidades ao mercado Crédito: Divulgação

A Eletromil, uma empresa com 39 anos de experiência no fornecimento de materiais elétricos, traz ao mercado mais uma inovação: painéis blindados de média tensão compactos da marca Andaluz, indústria do grupo.

Os produtos foram desenvolvidos, segundo a diretoria, para fornecer soluções eficientes e seguras em entrada, medição e proteção e multimedição de energia elétrica em média tensão.

A empresa aponta que os painéis se destacam por serem compactos, além de contar com isolamento a ar para uso abrigado, construção modular autoportante e fabricação padronizada.

Conforme ressalta a Eletromil, os painéis “And-Sec” oferecem eficiência e segurança, atendendo às necessidades dos consumidores no que diz respeito à entrada, medição e proteção do circuito elétrico de média tensão homologado pela EDP — concessionária de energia do Espírito Santo — com diversas opções disponíveis para atender aos requisitos de cada projeto.

Desde 1984, a empresa atua no Espírito Santo fornecendo uma linha completa de materiais elétricos industriais, rurais e comerciais. Com sede em Vitória, a Eletromil tem filiais em Campo Grande (Cariacica) e Jardim Limoeiro (Serra). A especialidade da empresa é a oferta de condutores e montagens de painéis elétricos.