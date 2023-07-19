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Painéis blindados são novidade de grupo do setor elétrico no ES

De média tensão e compactos, os produtos são marca da Andaluz, indústria da Eletromil
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

19 jul 2023 às 17:02

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 17:02

Andaluz; Eletromil
Fábrica da Andaluz, do Grupo Eletromil: empresa apresenta novidades ao mercado Crédito: Divulgação
A Eletromil, uma empresa com 39 anos de experiência no fornecimento de materiais elétricos, traz ao mercado mais uma inovação: painéis blindados de média tensão compactos da marca Andaluz, indústria do grupo.
Os produtos foram desenvolvidos, segundo a diretoria, para fornecer soluções eficientes e seguras em entrada, medição e proteção e multimedição de energia elétrica em média tensão.
A empresa aponta que os painéis se destacam por serem compactos, além de contar com isolamento a ar para uso abrigado, construção modular autoportante e fabricação padronizada.
Conforme ressalta a Eletromil, os painéis “And-Sec” oferecem eficiência e segurança, atendendo às necessidades dos consumidores no que diz respeito à entrada, medição e proteção do circuito elétrico de média tensão homologado pela EDP — concessionária de energia do Espírito Santo — com diversas opções disponíveis para atender aos requisitos de cada projeto.
Desde 1984, a empresa atua no Espírito Santo fornecendo uma linha completa de materiais elétricos industriais, rurais e comerciais. Com sede em Vitória, a Eletromil tem filiais em Campo Grande (Cariacica) e Jardim Limoeiro (Serra). A especialidade da empresa é a oferta de condutores e montagens de painéis elétricos.
Mas o grupo vem, ao longo do tempo, expandido sua área de atuação e também está no segmento de tintas (venda e distribuição), iluminação e metalurgia. O Grupo Eletromil é composto por aproximadamente 700 colaboradores e conta com uma frota de caminhões próprios para atender seus clientes, conforme frisa a diretoria, com agilidade e qualidade.

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