Padaria promove Festival Junino e apresenta novidades

Festival Junino da Padaria Monza reúne várias delícias típicas desta época do ano Crédito: Padaria Monza/Divulgação

A temporada de festas juninas é um momento do ano difícil de resistir. Se as quadrilhas ainda não podem tomar conta das ruas e outros espaços comunitários devido à pandemia, dá para compensar o "alavantú" e o "anarriê" em um festival gastronômico só com pratos típicos.

É a que se propõe a Padaria Monza com o tradicional Festival Junino. Todas as quintas-feiras, até o final de julho, as nove unidades da panificadora incrementam o cardápio com comidinhas de dar água na boca. A decisão mais complicada é saber o que provar primeiro.

Bolos, canjica, arroz-doce, papa de milho, broa mineira, pudim, amendoim doce são algumas das opções que os clientes encontram no festival.

Mas, na Monza, não é só o São João que comanda o ritmo das comemorações. O clima mais frio com a chegada do inverno também promoveu outras mudanças. Para aquecer o coração dos clientes, como ressalta a responsável pela operação das lojas, Flavia Nicolau, novas bebidas especiais compõem o cardápio.

Agora, entre outras possibilidades, o consumidor encontra o café condensado (leite condensado, café expresso e chantilly), o chocolate suíço (leite, chocolate suíço e chantilly) e a tentação doce de leite (leite, café expresso, aromatizante de baunilha e doce de leite).

Até o final de julho, as nove unidades da panificadora incrementam o cardápio com comidinhas de dar água na boca Crédito: Padaria Monza/Divulgação

TRAJETÓRIA

Empresa tradicional no segmento de panificação, a Monza não deixa de inovar, seja por meio das celebrações em datas comemorativas, seja no atendimento ao público. Mais recentemente, para driblar as adversidades provocadas pela pandemia, investiu no atendimento on-line, nas redes sociais e nas entregas.

A trajetória do estabelecimento teve início em Vitória, há 38 anos. Devido ao crescimento da marca, em 2008, um projeto de centralização da produção da empresa começou a ser desenvolvido. O objetivo era suprir boa parte da necessidade de todas as lojas, criando um padrão de qualidade, e uniformidade entre os produtos.

No ano seguinte, a Monza continuou o processo de expansão com a abertura de novas unidades. Uma das maiores mudanças na rede de panificação começou em 2016, com o projeto de abertura de lojas nos principais shoppings da Grande Vitoria, inaugurando a unidade no Shopping Praia da Costa. Em 2019 e 2020 foram abertas lojas também no Shopping Vitória e no Moxuara. Hoje, a empresa conta com nove unidades e 300 funcionários.