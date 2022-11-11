O que você precisa saber para começar a investir em imóveis

No JC Life, em Jardim Camburi, o espaço foi otimizado para atender as necessidades e o conforto que um lar precisa Crédito: Impacto Engenharia/Divulgação

Quem tem uma poupança guardada e não sabe no que investir, uma dica pode ser apostar no mercado imobiliário. Isso porque o cenário é bom para investidores, além da tradição do setor em ser considerado um tipo de investimento certeiro para quem está na dúvida de como aplicar as finanças.

Os dados da última pesquisa FipeZap, divulgada no início de outubro, confirmam essa boa fase do setor no Espírito Santo, principalmente, na Grande Vitória. Afinal, a Capital capixaba teve a segunda maior valorização acumulada (19,13%), nos últimos 12 meses, entre as outras capitais brasileiras, no mesmo período, ficando atrás apenas de São Paulo.

Outro dado interessante apontado pela pesquisa “Desempenho do Mercado Imobiliário Capixaba em 10 anos (2012-2022)”, realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), foi a valorização registrada nos imóveis adquiridos em 2012.

De lá para cá, só na Praia do Canto, em Vitória, por exemplo, foi registrado um aumento de 128% no valor do imóvel, em relação há 10 anos. Uma rentabilidade superior à inflação (IPCA), ao CDI e à rentabilidade do Índice Ibovespa.

Com obras a todo vapor, o JC Life conta com apartamentos studio e unidades de um ou dois quartos Crédito: JC Life Residence/Divulgação

Diretor-executivo da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso aponta que o momento é propício para investimento no mercado imobiliário. Entretanto, antes de fechar negócio, ele afirma que também é importante ficar de olho em alguns pontos. Afinal, um dos passos mais importantes é avaliar o valor disponível para investimento, assim como definir a finalidade do imóvel.

“Hoje, existe mercado e demanda de imóveis menores destinados à locação. As capitais brasileiras têm recebido uma tendência grande dessa tipologia porque as plantas estão ficando cada vez menores e a rotatividade dessas unidades é muito grande”, afirma Sandro Carlesso.

Mas não para por aí. O diretor-executivo ainda deu algumas outras dicas para quem está nesse momento de decisão e precisa avaliar todos os pontos antes de fechar negócio.

01 Avalie a renda Um planejamento financeiro é fundamental para que a renda não seja comprometida e o financiamento não dê nenhum problema no futuro. 02 Invista durante a obra No caso de não ter recursos para dar uma entrada muito alta ou não querer pesar no bolso, Sandro Carlesso afirma que “a melhor forma é investir ainda durante a obra. Assim, você consegue pagar o imóvel antes da entrega das chaves ou, posteriormente, financiar o valor restante.” 03 Procure pela tipologia ideal Definido todos esses pontos, é preciso ficar de olho na tipologia mais adequada. A Impacto Engenharia possui uma ótima oportunidade de investimento em Jardim Camburi, em Vitória, um dos endereços mais valorizados da região. O JC Life já vendeu mais de 65% das unidades devido ao potencial imobiliário da região. 04 Imóveis são investimentos seguros Com o levantamento registrado pela Ademi-ES referente à valorização dos imóveis capixabas no período de 10 anos, o mercado imobiliário no Estado se mostrou uma opção de investimento mais rentável que os investimentos tradicionais. É o que apontam os números, reforçando a segurança e a valorização a longo e médio prazo para os compradores.

Oportunidade em Vitória

Com obras a todo vapor, o JC Life conta com apartamentos studio e unidades de um ou dois quartos, sendo que as duas primeiras tipologias são entregues mobiliadas, com guarda-roupa, armário de cozinha, bancada de refeição rápida, cabeceira de cama, banheiro completo, cooktop elétrico de duas bocas, coifa ou depurador e ar-condicionado.

Além disso, o condomínio terá área fitness, pub gourmet, lounge descoberto, sala de reunião e espaço delivery, além de um mall de lojas no térreo.

“O JC Life facilita para o investidor porque estamos entregando as unidades studio e de um quarto prontas para morar. Ou seja, é uma ótima oportunidade para quem deseja alugar e ter um retorno financeiro o quanto antes”, ressalta Sandro Carlesso.

JC Life Residence

O condomínio terá área fitness, pub gourmet, lounge descoberto, sala de reunião e espaço delivery, além de um mall de lojas no térreo Crédito: JC Life Residence/Divulgação

Para saber mais detalhes sobre o JC Life Residence, acesse impacto.eng.br ou entre em contato com um consultor de vendas pelo telefone (27) 3025-1400. Para conhecer outras opções de imóveis visite o Instagram @impacto.engenharia