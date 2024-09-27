O que levar em conta ao escolher os móveis da casa

Divan Móveis, em Cachoeiro de Itapemirim, destaca-se pela agilidade no atendimento, entregando em até dois dias e montando em cinco Crédito: Divan Móveis/Divulgação

Mobiliar a casa é uma tarefa que pode ser divertida, mas também requer atenção para fazer escolhas mais assertivas. Alguns fatores que devem ser considerados são o orçamento disponível, os tamanhos adequados ao espaço dos ambientes, a funcionalidade e, claro, a beleza e o estilo dos móveis.

Além disso, escolher lojas confiáveis é imprescindível para o sucesso nessa aquisição. Para a empregada doméstica Ana Paula Fernandes, esse é o primeiro passo. Ela é cliente da Divan Móveis há quatro anos e conta por que a empresa se destaca no segmento em Cachoeiro de Itapemirim.

“Primeiramente, temos que procurar saber se a loja tem referências boas. Eu já comprei guarda-roupa, armário de cozinha, cabeceira e até fogão na Divan e vejo como os produtos têm uma boa qualidade. Gosto muito do atendimento deles e do preço", afirma.

Escolha o que cabe no orçamento

Além de escolher a loja, é necessário levar em conta móveis que estejam dentro do orçamento. Por isso, uma dica é fazer um planejamento e definir o que pode ou não ser gasto na compra, atentando para as formas de pagamento e condições especiais.

De acordo com o proprietário da Divan Móveis, Daniel Marun, a loja está ampliando as parcerias com os fornecedores para melhorar ainda mais os preços ofertados.

“Nós estamos estreitando as parcerias e procurando reduzir os custos por todos os meios para conseguir o melhor preço para o cliente, sempre mantendo o padrão do nosso serviço. Inclusive, estamos aqui em Ubá, em Minas Gerais, porque a maioria dos nossos fornecedores é daqui, para dialogar e pensar em formas de melhorar ainda mais nossos preços”, afirma.

Uma das iniciativas da loja é o plantão de vendas, que acontece todos os domingos com ofertas e condições especiais.

Observe o tamanho e a funcionalidade

Outro fator que deve ser considerado é o tamanho, tanto dos espaços da casa quanto dos móveis. Para isso, separe um tempo antes de ir até a loja e tire as medidas dos locais que receberão a mobília. Assim, na hora de ir às compras, você saberá o que cabe ou não dentro de casa.

É importante ficar atento também às medidas das portas e, para quem mora em prédio, observar como será feito o transporte de móveis maiores como sofás e camas, se por escadas ou elevador. Além disso, deve-se levar em conta a real utilização do móvel dentro de casa, conhecendo as próprias necessidades.

A Divan Móveis se destaca pelo investimento na qualidade do mobiliário Crédito: Divan Móveis/Divulgação

Não se esqueça da qualidade

A qualidade também é um fator que deve ser levado em conta, tanto em relação aos móveis quanto à prestação do serviço. Por ter toda a sua estrutura e estoque em Cachoeiro de Itapemirim, a Divan Móveis consegue dar mais agilidade à entrega e montagem dos móveis.

“Falar em Divan Móveis é falar em qualidade. Do ano passado para cá adquirimos mais quatro caminhões de entrega, totalizando seis. Nossa entrega é feita em dois dias no máximo e montamos em cinco, além de termos 15 montadores aqui em Cachoeiro. Investimos bastante nisso e na durabilidade de todos os nossos produtos”, destaca.

Divan Móveis

A Divan Móveis tem unidades nos bairros Alto Novo Parque, Nova Brasília e Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, além de uma unidade em Marataízes.