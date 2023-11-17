Novo empreendimento em Jardim Camburi alia tecnologia e bem-estar

Empreendimento de alto padrão em Jardim Camburi une todas as comodidades em um só lugar Crédito: Mazzini/Divulgação

Uma fachada biofílica de tirar o fôlego, três pavimentos voltados somente para itens de lazer e diversas infraestruturas tecnológicas nos apartamentos e garagem são algumas das comodidades do Vizzo, o novo empreendimento de alto padrão da Mazzini em Jardim Camburi, considerado um dos bairros mais nobres da Capital capixaba.

Com menos da metade das unidades disponíveis, o prédio é um projeto assinado por Lucas Weber e Priscila Braun, da BW Arquitetura, e o paisagismo por Douglas Negrini.

Nele, não foram medidos esforços para trazer leveza e bem-estar na vida dos moradores. “O Vizzo é um empreendimento que reflete o DNA da Mazzini no quesito itens tecnológicos”, garante a supervisora de vendas da construtora, Giselly Monteiro.

“Faremos a entrega de todos apartamentos com fechadura eletrônica e de todos os conjuntos ou vagas de garagem com a preparação para recarga de carro elétrico”, cita.

De acordo com ela, também é possível encontrar sistemas de aquecimento solar, reservatório para armazenamento de água dos aparelhos de ar-condicionado splits para limpeza das áreas comuns, ampla conexão de internet em todo o empreendimento, torneiras e bomba de piscina com temporizador e cômodo do lixo com coletores para separação dos resíduos.

“Sem contar a fachada biofílica com irrigação automática das plantas, que, além de trazer mais verde, conforto térmico e mais beleza para o prédio, contribui com uma maior economia com custos de condomínio”, complementa.

O Vizzo é assinado pela BW Arquitetura e o paisagismo ficou por conta de Douglas Negrini Crédito: Mazzini/Divulgação

A corretora de imóveis e especialista em mercado imobiliário, Ana Marchezi, concorda e explica que a principal ideia do design biofílico, pensando para o Vizzo, é conectar o ser humano à natureza, trazendo também maior conforto emocional. “Sempre que pensamos em algo que transmite tranquilidade, o primeiro pensamento que vem à cabeça é algo que envolva a natureza”, pontua.

Além disso, a sustentabilidade é um outro pilar do projeto. Aliás, um traço forte nos produtos da Mazzini é usar, de forma responsável, os recursos naturais com o incremento de tecnologias e de automação.

Detalhes do empreendimento

O Vizzo conta com 86 unidades, com apartamentos de dois e três quartos, incluindo opções dessas mesmas tipologias com área externa, além de uma unidade na cobertura com quatro quartos com suíte e duas de três quartos com suíte no último pavimento.

Também inclui diversos itens de lazer, como bicicletário, quadra de esportes, churrasqueira grill, pub, espaço funcional, conference room, pet care, espaço funcional descoberto, espaço para massagem, academia, playground, salão de festas com espaço gourmet, deque molhado, solarium e piscina com borda infinita.

A academia é uma das comodidades do Vizzo, que conta com três pavimentos de lazer Crédito: Mazzini/Divulgação

Justamente por ser um empreendimento único na região, a especialista imobiliária defende que o Vizzo tende a ter uma grande valorização em alguns anos para quem decidir investir agora na fase do lançamento.

“É um prédio que será construído por uma empresa que se destaca pelo alto padrão de acabamento, além de contar com uma ampla estrutura de lazer dividida em dois pavimentos, incluindo quadra e piscina com borda infinita na cobertura, uma raridade na região”, pontua.

Falando em localização, além das facilidades que o próprio Vizzo já traz, o prédio vai ser construído na região mais nova de Jardim Camburi, considerado por muitas pessoas o “novo point” do bairro.

“Esse é um local atrativo por ter muitas facilidades a alguns passos, como a feira livre, uma praça movimentada para brincar com filhos e com ótimos food trucks, além das principais cafeterias, supermercados e serviços”, conclui a corretora.

Saiba mais sobre o Vizzo

Construção: Mazzini Gomes Construtora



Realização: Mazzini Gomes Construtora e Apex Partners



Projeto arquitetônico: BW Arquitetura



Número de apartamentos: 86 unidades



Características: guarda-compras, bicicletário, quadra de esportes, churrasqueira grill, pub, espaço funcional, conference room, pet care, espaço funcional descoberto, espaço para massagem, academia, playground, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet, deque molhado, solarium e piscina com borda infinita

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