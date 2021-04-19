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Novas tecnologias auxiliam no tratamento durante e pós-Covid

Plano Santa Casa de Saúde inclui sistema de triagem exclusivo e ofertará cerca de duas mil consultas gratuitas em abril para pacientes com sequelas da Covid-19

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:49

Santa Casa de Saúde de Vitória

Santa Casa de Saúde de Vitória

Publicado em 

19 abr 2021 às 18:49
Com as plataformas exclusivas do Plano Santa Casa e o uso de informação e tecnologia, já é possível garantir um processo de reabilitação seguro e eficaz.
Com as plataformas exclusivas do Plano Santa Casa e o uso de informação e tecnologia, já é possível garantir um processo de reabilitação seguro e eficaz. Crédito: Plano Santa Casa de Saúde/Divulgação
Na fase mais delicada da pandemia, mais do que nunca, é hora de se unir para salvar vidas. Por isso, a telemedicina entrou em campo para auxiliar no diagnóstico e tratamento de pacientes infectados com a Covid-19. Com o uso de informação e tecnologia, já é possível garantir um processo de reabilitação seguro e eficaz.
Essa é a missão do Plano Santa Casa de Saúde. Neste mês de abril serão ofertadas quase duas mil consultas gratuitas para a população. O foco são pacientes com complicações respiratórias ou sequelas da Covid-19, mesmo sem possuir o Plano, na plataforma Pós Covid-On.
Já quem ainda apresenta sintomas ou teve o diagnóstico confirmado, desde março do ano passado, pode procurar o sistema de acompanhamento sintomático. Na plataforma exclusiva para os beneficiários do plano, é realizado um processo de triagem remoto da doença.
Apenas nos casos mais graves, os pacientes são encaminhados para uma avaliação presencial.
Acasos mais graves, os pacientes são encaminhados para uma avaliação presencial. Crédito: Plano Santa Casa de Saúde/Divulgação
Os pacientes são classificados de acordo com cada caso, e o acompanhamento começa a ser realizado a cada 24 ou 48 horas. A partir disso, uma teleconsulta é agendada, e em casos mais graves, os pacientes são encaminhados para uma avaliação presencial.
“A tecnologia não substitui a capacidade técnica do profissional, mas facilita na jornada do paciente. Com ela é possível reduzir filas, auxiliar na procura por tratamentos necessários e acelerar os processos sem deixar que o paciente chegue a uma situação mais grave”, destaca o empresário e professor da Emescam Pitiguara Freitas Coelho, idealizador do Pós Covid-On.

FAST TRACKING

O sistema de triagem on-line do coronavírus é chamado de fast tracking. A coordenadora do programa de monitoramento de Covid do Plano Santa Casa de Saúde, Fernanda Dias, explica que, nesses casos, o paciente já é classificado antes mesmo de chegar ao pronto-socorro, por meio de uma teleconsulta.
“Isso evita expor a situações de risco e a contaminação de outras pessoas nas unidades de atendimento. Apenas casos mais graves são encaminhados para o pronto-socorro, sem sobrecarregar o hospital”, destaca Fernanda Dias.
O consultor em telemedicina e médico Dr. Jimmy Ayoub é um responsáveis pela implantação dessas tecnologias no Plano Santa Casa de Saúde.
O consultor em telemedicina e médico Jimmy Ayoub é um responsáveis pela implantação dessas tecnologias no Plano Santa Casa de Saúde. Crédito: Plano Santa Casa de Saúde/Divulgação
De acordo com o consultor em telemedicina e médico Jimmy Ayoub, essas tecnologias contam com três linhas de atuação. É que os sistemas permitem, ao mesmo tempo, o monitoramento preventivo, o acompanhamento durante o tratamento e a reabilitação no pós-Covid.
“É possível tratar, de forma ativa, os pacientes que apresentam os sintomas com um time de especialistas de forma remota”, explica Jimmy Ayoub, um dos responsáveis pela implantação dessas tecnologias no Plano Santa Casa de Saúde.

PÓS COVID-ON

Mas os cuidados não podem parar. Por isso, Pitiguara Freitas Coelho explica que foi desenvolvida uma plataforma para auxiliar no tratamento das sequelas da Covid-19.
“O atendente fará algumas perguntas para definir a classificação e o plano de cuidado. Assim, o paciente irá receber a quantidade de sessões recomendadas para tratamento com fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos. As consultas on-line serão agendadas e ele receberá o link para a sala virtual”, explica.
Os pacientes que precisam de consultas com fisioterapeutas no plano de cuidado do Pós-Covid On podem fazer o acompanhamento online pela plataforma FisiOn, também do Plano Santa Casa de Saúde.
Os pacientes que precisam de consultas com fisioterapeutas no plano de cuidado do Pós Covid-On podem fazer o acompanhamento online pela plataforma FisiOn, também do Plano Santa Casa de Saúde. Crédito: Plano Santa Casa de Saúde/Divulgação
Durante o mês de abril serão ofertadas quase duas mil consultas gratuitas no Espírito Santo. Alguns dos sintomas persistentes mais comuns são fraqueza, perda de memória, tontura, dor de cabeça, queda de cabelo, ansiedade e depressão.
“Boa parte das pessoas diagnosticadas com Covid e que foram intubadas tendem a voltar ao hospital devido a complicações respiratórias. A ideia é fornecer orientação para quem foi diagnosticado e conduzir a pessoa da melhor forma no processo de recuperação”, finaliza Pitiguara.

SERVIÇO

As consultas gratuitas são limitadas e podem ser agendadas por telefone:

(27) 3500-1686

Para mais informações sobre o Plano da Santa Casa Saúde:

(27) 3200-2171

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