Nova loja em Vitória traz tecnologia exclusiva em cozinha planejada

A Serra Design atua há 15 anos no Espírito Santo, em Laranjeiras, e agora chega à Capital inaugurando um modelo de cozinha inédito no país com ferragens austríacas Crédito: Camila Santos

Conforto e funcionalidade se tornaram as palavras de ordem quando o assunto é design de interiores. Essas novas demandas surgiram nos últimos anos, com as pessoas passando mais tempo dentro das próprias residências. Se antes, a casa para muitos era só um espaço para descansar depois do trabalho, hoje ela é, mais do que nunca, um lar e um porto seguro. Por isso, além de pensar milimetricamente na combinação dos espaços, também é preciso ter sensibilidade para entender o estilo, personalidade e necessidade de cada cliente.

Foi com essa visão que a loja de móveis planejados Serra Design ganhou espaço no mercado capixaba. Colocando o cliente em foco e priorizando a qualidade, a Serra Design atua há 15 anos no Espírito Santo, em Laranjeiras, e agora chega à Capital como uma revenda Simonetto e inaugurando um showroom que é uma verdadeira experiência pela casa da modernidade.

Entre os ambientes, chamam atenção os acessórios inéditos disponíveis na cozinha. A tecnologia de ferragens utilizada no ambiente é austríaca, da marca Grass, e exclusiva da loja, no Espírito Santo.

“A Grass é uma empresa de ferragens premiada em diferentes feiras mundiais que permite um acabamento bem diferenciado e a Simonetto é uma indústria de móveis com tradição de 35 anos no setor. Entendo que, diariamente, estamos lidando com as expectativas dos nossos clientes, por isso, me preocupo pessoalmente com nossos produtos e com todos que passam por aqui para evitar qualquer tipo de frustração”, explica a proprietária da loja, Irany Rodrigues.

A proprietária da Serra Design, Irany Rodrigues, junto do marido na inauguração da loja Crédito: Fernando Ribeiro

A diretora comercial da Simonetto, Fabiane Simonetto, conta que a Serra Design está sendo pioneira entre as cerca de 70 revendas da marca em 18 estados brasileiros. “É o primeiro modelo desse tipo de cozinha que instalamos no país. Os acessórios estão mais robustos, a capacidade de carga das gavetas é maior e o sistema de toque mais eficiente, permitindo que os clientes possam clicar em qualquer canto, de até um metro e meio, para abri-las de forma inteligente e ordenada”, destaca.

NOVA LOJA E PARCERIA COM A SIMONETTO MÓVEIS

Com 15 anos de história, a proprietária afirma que a meta sempre foi fazer uma loja à altura do público capixaba e que, acima de tudo, as pessoas se identificassem e se sentissem em casa. “Ter uma unidade na Capital sempre foi um grande sonho meu, então essa inauguração é muito emocionante”, revela Irany Rodrigues.

Hoje, a Serra Design trabalha exclusivamente com os móveis planejados Simonetto, mas esse “casamento” foi resultado de um longo “namoro”.

Pelo menos, é assim que descreve o arquiteto da Simonetto Móveis Planejados, Bruno Garcia. “Ficamos interessados pela seriedade da marca. Hoje, devido à pandemia, a relação com a casa mudou e está no centro do palco. Os ambientes estão mais aconchegantes e a nossa busca por inovação continua”, pontua.

A diretora comercial da Simonetto Móveis, Fabiane Simonetto, e o arquiteto da Simonetto Móveis, Bruno Garcia Crédito: Fernando Ribeiro

OS ESPAÇOS DECORADOS

Quem também acompanhou todo esse desenvolvimento foi o designer de interiores Everthon Muquy Bañoso. Segundo Irany, ele foi o primeiro profissional a ir à sua loja, em Laranjeiras, acompanhado de um cliente, há 14 anos. Com a expansão da marca para Vitória, também veio o convite para montar um espaço na nova unidade cheio de influência dos tons terrosos.

“Quis trabalhar cores da terra, madeira e tons de barro. A ideia era trazer algo ligado a ter o pé no chão, força da natureza e a concepção de raiz. O espaço ficou bem aconchegante e sinto que os clientes ficam confortáveis. Assim como todas as outras áreas da loja que também estão muito elegantes”, explica.

Outra parceira de anos da Serra Design é a arquiteta Daniella Mazega que fez a vitrine da nova loja. “Nos conhecemos em 2015. Entendendo mais do produto, percebi também que a forma de trabalho combinava muito com meus valores como empresa. Nesta loja, o conceito é mais sofisticado e minimalista. Fiquei responsável pela vitrine e trabalhamos nela com tons de madeira MDF mais claros que estão bem em alta”, ressalta.

Para o designer de interiores Carmo Della Motta, a parceria com a Serra Design e a Simonetto Móveis também tem dado muito certo. “Vitória precisava dessa unidade devido ao distanciamento com a Serra. Agora, no eixo da decoração na Capital, que é na Rio Branco, o conceito fica ainda mais forte”, pontua.

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