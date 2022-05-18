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Mônica Toy é a nova atração para a criançada no Shopping Vitória

Com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas, o evento estará disponível até 12 de junho, na Praça Central do mall
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

18 mai 2022 às 11:55

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 11:55

A atração Mônica Toy ficará até o dia 12 de junho, na Praça Central do Shopping Vitória.
Entre as atrações estão brinquedos e brincadeiras como pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante e gangorra Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
A animação Mônica Toy agora é real! As aventuras bem-humoradas da versão toy art da turminha mais amada do Brasil estarão reunidas em um espaço divertido e totalmente interativo no Shopping Vitória, até 12 de junho de 2022. A atração estará localizada na Praça Central – 1º piso, de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
O evento vai contar com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas.
A atração Mônica Toy ficará até o dia 12 de junho, na Praça Central do Shopping Vitória.
O valor do ingresso é de R$ 30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
O valor do ingresso é de R$ 30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos on-line, pela plataforma Sympla por meio do link https://bileto.sympla.com.br/event/73310/d/138537 ou diretamente na bilheteria do evento.
Menores de 6 anos precisarão estar acompanhados por um adulto responsável. Neste caso, não será cobrada a entrada do acompanhante. O regulamento completo pode ser consultado no site www.shoppingvitoria.com.br.

Mônica Toy é a nova atração do Shopping Vitória

SERVIÇO

  • Mônica Toy
  • Data: até 12 de junho de 2022
  • Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h
  • Local: Praça Central, 1º piso – Shopping Vitória
  • Valor por ingresso: R$ 30,00
  • Site para compra do ingresso: https://bileto.sympla.com.br/event/73310/d/138537

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