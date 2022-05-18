Mônica Toy é a nova atração para a criançada no Shopping Vitória

A animação Mônica Toy agora é real! As aventuras bem-humoradas da versão toy art da turminha mais amada do Brasil estarão reunidas em um espaço divertido e totalmente interativo no Shopping Vitória, até 12 de junho de 2022. A atração estará localizada na Praça Central – 1º piso, de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.