Mônica Toy é a nova atração para a criançada no Shopping Vitória

A animação Mônica Toy agora é real! As aventuras bem-humoradas da versão toy art da turminha mais amada do Brasil estarão reunidas em um espaço divertido e totalmente interativo no Shopping Vitória, até 12 de junho de 2022. A atração estará localizada na Praça Central – 1º piso, de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
O evento vai contar com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas.
O valor do ingresso é de R$ 30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos on-line, pela plataforma Sympla por meio do link https://bileto.sympla.com.br/event/73310/d/138537 ou diretamente na bilheteria do evento.
Menores de 6 anos precisarão estar acompanhados por um adulto responsável. Neste caso, não será cobrada a entrada do acompanhante. O regulamento completo pode ser consultado no site www.shoppingvitoria.com.br.
Mônica Toy é a nova atração do Shopping Vitória
SERVIÇO
- Mônica Toy
- Data: até 12 de junho de 2022
- Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h
- Local: Praça Central, 1º piso – Shopping Vitória
- Valor por ingresso: R$ 30,00
- Site para compra do ingresso: https://bileto.sympla.com.br/event/73310/d/138537