Mãos à obra: 5 dicas para não errar na hora de reformar ou construir

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Contrate um profissional

A escolha de um profissional na hora de reformar ou fazer o projeto da construção da casa é fundamental. Seja ele um arquiteto, seja um pedreiro, é importante deixar claro sobre suas expectativas, atendendo às suas necessidades.

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Compra do material

De acordo com a gerente da unidade da Serra da Bremenkamp, Graciela de Araújo Vianna, a pessoa que está investindo em uma construção ou até mesmo em uma reforma dentro de casa deve estar ciente que a compra do material de construção em grande quantidade nem sempre poderá ser atendida de imediato. Sendo assim, a recomendação é sempre fazer um planejamento e avaliar com o profissional responsável o tipo de material ideal para cada área onde serão feitas as reformas. O profissional vai fazer o pedido e certificar que o cliente receba a quantidade de material solicitada. Esse cuidado é fundamental para evitar compras por impulso de materiais errados ou inapropriados.

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Normas do fabricante

Mesmo tendo a ajuda de um profissional para o projeto da casa, Graciela de Araújo Vianna orienta que é importante ouvir as recomendações do consultor de vendas da loja onde você está adquirindo o material, antes de fechar a compra. Nem sempre um material recomendado por um profissional vai atender corretamente ao que você deseja. Segundo ela, os fabricantes estão sempre inovando em seus produtos, e um consultor de vendas está por dentro dessas possíveis alterações, podendo recomendar o produto certo, evitando problemas futuros e reparos antes do tempo.

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Investir para o futuro

Ainda de acordo com Graciela, investir em produtos de boa qualidade ajuda a valorizar o imóvel, como é o exemplo do piso porcelanato e telhas de PVC. Para ela, a utilização desses produtos em casa ajuda na sensação térmica do ambiente e dificilmente precisam de manutenções, além do custo-benefício.

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Pintura da casa