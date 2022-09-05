Mãos à obra: 5 dicas para não errar na hora de reformar ou construir

Construir ou reformar já não é mais uma dor de cabeça quando se tem um planejamento financeiro e medidas estratégicas para fazer o investimento do material de construção no lugar certo, visando sempre o custo-benefício para garantir a qualidade dos produtos adquiridos.
Quando o assunto é acabamento, a Bremenkamp Material de Construção oferece uma variedade de produtos que vão desde bases, ferragens, telhados, parte hidráulica, elétrica e iluminação, prezando a qualidade e preços baixos.
De acordo com a gerente da unidade da Serra da Bremenkamp, Graciela de Araújo Vianna, no planejamento é preciso incluir o tempo de execução da obra, tendo em vista as horas de trabalho de profissionais da área, horas de execução de máquinas e também outros custos que irão ocorrer durante o processo.
“A escolha do material correto é importante, assim como a instalação correta do material utilizado. Um exemplo claro são os acabamentos, como o porcelanato. O material pode ser comprado com boa qualidade, mas nem sempre é utilizado a argamassa correta. Sempre deve respeitar a junta do fabricante, que geralmente vem especificado na caixa do produto”, destaca Graciela de Araújo Vianna.
Ainda de acordo com ela, outro exemplo que pode ser mencionado é a instalação das telhas de PVC e fibrocimento.
“A instalação deve ser seguida corretamente seguindo as normas especificadas pelos fabricantes. Se fizer tudo certo, com certeza você não terá dor de cabeça na sua obra e irá economizar bastante”, acrescenta a gerente.
Para ajudar aqueles que estão pensando em reformar ou construir, confira abaixo um passo a passo de planejamento:
01
Contrate um profissional
A escolha de um profissional na hora de reformar ou fazer o projeto da construção da casa é fundamental. Seja ele um arquiteto, seja um pedreiro, é importante deixar claro sobre suas expectativas, atendendo às suas necessidades.
02
Compra do material
De acordo com a gerente da unidade da Serra da Bremenkamp, Graciela de Araújo Vianna, a pessoa que está investindo em uma construção ou até mesmo em uma reforma dentro de casa deve estar ciente que a compra do material de construção em grande quantidade nem sempre poderá ser atendida de imediato. Sendo assim, a recomendação é sempre fazer um planejamento e avaliar com o profissional responsável o tipo de material ideal para cada área onde serão feitas as reformas. O profissional vai fazer o pedido e certificar que o cliente receba a quantidade de material solicitada. Esse cuidado é fundamental para evitar compras por impulso de materiais errados ou inapropriados.
03
Normas do fabricante
Mesmo tendo a ajuda de um profissional para o projeto da casa, Graciela de Araújo Vianna orienta que é importante ouvir as recomendações do consultor de vendas da loja onde você está adquirindo o material, antes de fechar a compra. Nem sempre um material recomendado por um profissional vai atender corretamente ao que você deseja. Segundo ela, os fabricantes estão sempre inovando em seus produtos, e um consultor de vendas está por dentro dessas possíveis alterações, podendo recomendar o produto certo, evitando problemas futuros e reparos antes do tempo.
04
Investir para o futuro
Ainda de acordo com Graciela, investir em produtos de boa qualidade ajuda a valorizar o imóvel, como é o exemplo do piso porcelanato e telhas de PVC. Para ela, a utilização desses produtos em casa ajuda na sensação térmica do ambiente e dificilmente precisam de manutenções, além do custo-benefício.
05
Pintura da casa
Comparada às tintas comuns, a tinta acrílica sai na frente em vendas por dar um acabamento melhor nos ambientes e por ser um produto recomendado tanto para áreas internas, quanto para áreas externas. Dessa forma, a recomendação é incluir no planejamento o investimento nesse tipo de tinta. Enquanto as comuns precisam de manutenção de ano em ano, a pintura com tinta acrílica pode ser feita em até dois anos.
BREMENKAMP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
A loja Bremenkamp é ampla e voltada para tintas, telhas, além de porcelanatos de qualidade e de grandes formatos, com juntas mínimas, que hoje é um dos revestimentos preferidos de arquitetos e decoradores.
Com valores acessíveis, a Bremenkamp ainda oferece a facilidade de parcelamentos das compras em até 10x sem juros.
SERVIÇO
- Site: https://bremenkampconstrucao.com.br/
- Telefone: (27) 3300-0033