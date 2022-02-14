Lotes da 2ª fase de bairro planejado em Viana podem valorizar até 70%

Bella Viana Park II tem lotes a partir de 300m² em uma região em crescimento, com serviços e mobilidade urbana. Crédito: CBL/Divulgação

Uma das regiões que mais crescem em Viana, Marcílio de Noronha vai receber a segunda fase do projeto Bella Viana Park, da Lotes CBL. Entre as novidades do novo bairro planejado estão lotes com áreas maiores, sendo a maioria em torno de 300 m², condições de pagamento diferenciadas e financiamento direto com a construtora.

“O melhor momento para investir na compra de um lote é sempre no lançamento do empreendimento. Hoje temos um desconto temporário de R$ 2.500 e apenas 5% de entrada. Além disso, temos uma condição para pagamentos em três anos com parcelas fixas, sem juros”, comenta o gerente-geral de vendas da CBL, Renato Nolasco.

O Bella Viana Park II é a continuidade do projeto realizado pela construtora, que lançou a primeira fase em 2017, cuja valorização chegou a 74%, segundo Nolasco. “Quando lançada a primeira fase, em 2017, o projeto trouxe um novo padrão de bairro planejado para a região, de desenvolvimento de qualidade. Quatro anos depois, os lotes chegaram à valorização de 74%”, explica.

Para melhor visualizar o projeto, a CBL desenvolveu uma maquete virtual com todas as informações, incluindo dados sobre a sua valorizada localização. Próximo de Cariacica, o bairro Marcílio de Noronha fica praticamente integrado à região metropolitana da Grande Vitória.

“Viana tem se destacado principalmente na área de logística, já que muitas grandes empresas e condomínios logísticos têm se instalado no município. E a região de Marcílio de Noronha, onde está o nosso projeto, passou por uma grande mudança nos últimos quatro anos, com a melhoria da mobilidade pela BR-101, atraindo grandes empresas, bancos, supermercados, lojas e até um mall com várias opções de serviços para seus moradores”, avalia Nolasco.

Projeto urbanístico com ruas espaçosas e áreas de lazer está entre os itens que fazem parte do empreendimento Crédito: CBL/Divulgação

Segundo ele, o projeto tem atraído, principalmente, públicos de classe média e média alta que buscam moradia diferenciada e qualificada, com espaço para morar bem, associado à comodidade de viver em região com ampla infraestrutura.

LOTEAMENTO

O empreendimento contará com pavimentação, distribuição de água, esgoto e drenagem pluvial, paisagismo, iluminação e projeto urbanístico com ruas espaçosas, áreas de lazer e outros atrativos. O loteamento oferece lotes a partir de 300 m² e os preços partem de R$ 168 mil.

“O Bella Viana Park II é uma evolução do projeto inicial. Foi realizada uma pesquisa com nossos clientes, que mostraram o interesse por lotes maiores, seguindo a tendência de buscar mais espaço de convivência para a família, impulsionada durante os anos iniciais da pandemia”, observa.

Além do Bella Viana Park II, a Lotes CBL também deve lançar mais 3 novos empreendimentos este ano Crédito: CBL/Divulgação

Concebido na sequência do Bella Viana Park I, já totalmente comercializado, esse segundo loteamento já está à venda. “Somos uma plataforma de ecossistema urbano, que tem como propostas de atuação desenvolver e produzir a infraestrutura dos nossos empreendimentos de forma sustentável e inteligente. Queremos realizar o sonho do nosso cliente de morar em um bairro organizado”, destaca.

NOVOS PROJETOS

Além do Bella Viana Park II, a Lotes CBL também está com pelo menos mais três novos empreendimentos a serem lançados no Espírito Santo este ano. Os municípios com investimentos previstos são Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Fundão (Praia Grande), regiões que registram forte crescimento econômico e, consequentemente, demandam por novas moradias.

Segundo Renato Nolasco, além do crescimento econômico, a loteadora também seguirá atendendo ao aumento na procura por imóveis horizontalizados, uma preferência que despontou significativamente desde o início da pandemia do novo coronavírus.

“Esta preferência não é passageira. O capixaba seguirá buscando espaços amplos, com excelente infraestrutura, tecnologia e boas condições de compra. E nós estamos atentos para oferecer o melhor empreendimento ajustado ao seu estilo de vida”, afirma.

BELLA VIANA PARK II

O Bella Viana Park II é a continuidade do projeto da CBL, que lançou a 1ª fase em 2017 Crédito: CBL/Divulgação