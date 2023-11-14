Loja de tintas vai expandir para novos mercados

Wellington Gama e Paulo Afonso Lamon são sócios e têm planos de expansão Crédito: Casa das Tintas/Divulgação

Prestes a completar duas décadas de história, a Casa das Tintas vem “pintando o sete” ao longo da sua trajetória, e sempre de olho em novas oportunidades de expansão. Com dez unidades distribuídas na Região Sul do Espírito Santo, a empresa planeja abrir mais uma filial ainda neste semestre.

Atualmente, a rede é composta por quatro lojas em Cachoeiro de Itapemirim, e as demais estão instaladas nos municípios de Mimoso do Sul, Iúna, Alegre, Marataízes, Piúma e Guaçuí.

A ideia dos sócios Paulo Afonso Lamon e Wellington Gama é estender o atendimento com a recente abertura da unidade de Iúna e, futuramente, em Castelo.

Com determinação e trabalho constantes em 19 anos de mercado, a marca é, pela terceira vez, líder do segmento “Loja de Tintas” no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim.

“Neste último ano, investimos no centro de distribuição e aprimoramos os processos internos com a aquisição de um novo galpão anexo à loja-matriz, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro, e de mais veículos para aumentar a vazão de abastecimento das lojas e de entregas dos produtos”, conta Paulo Afonso.

Ele aponta que as operações, em um espaço de aproximadamente 800 metros quadrados, funcionam em um processo chamado de paletização.

Por sua vez, Wellington acrescenta que o novo galpão, “ainda com a tinta fresca”, já indica que a estrutura vai ser responsável por dar mais fôlego ao negócio.

“Como resultado disso, queremos ampliar nosso alcance abrindo neste segundo semestre mais uma loja na Região Sul”, ressalta.

Com o propósito de oferecer mais do que latas de tintas, os empresários querem continuar levando alegria e satisfação aos clientes ao proporcionar a revitalização dos ambientes onde eles vivem por meio das cores.

“A pintura tem a capacidade de despertar emoções e consegue, inclusive, influenciar o nosso estado de espírito e nosso humor. Para isso, queremos seguir com a nossa missão de transformar a atmosfera de qualquer lugar”, pontua Wellington.

Relevância permanente

Fundada em 2004 pelos amigos Paulo Afonso e Wellington, a Casa das Tintas começou como uma pequena loja, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, para atender a uma demanda reprimida dos moradores da região por atendimento de qualidade na hora de comprar tintas e produtos complementares.

“Com o aumento da demanda, montamos uma nova loja na região central de Cachoeiro. Algum tempo depois, criamos uma terceira unidade, no município de Mimoso do Sul. Desde então, mais unidades foram abertas ao longo dos últimos anos para atender melhor o público e fazendo questão de arrumar cada vez mais a nossa casa para servir melhor o nosso cliente”, destaca Paulo Afonso.

Considerado pelos empresários um presente antecipado de aniversário de 20 anos da Casa das Tintas, o PGE demonstra, na avaliação de Paulo e Wellington, que a marca está passando por um crescimento constante de reconhecimento pelos cachoeirenses.