Loja de móveis garante entrega no curto prazo e atrai clientes

Móveis Conquista tem ampla loja em Vitória, localizada na Avenida Fernando Ferrari, no bairro Jabour Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

O curto prazo de entrega tem sido um dos requisitos mais exigidos pelo consumidor na hora de escolher a loja onde comprar os móveis para a sua casa.

Ciente da importância da agilidade nesse serviço, a Móveis Conquista investiu em uma estrutura logística que aperfeiçoou o contato entre as pontas do processo e conseguiu garantir um grande diferencial perante as concorrentes. Assim, no prazo de 48 horas após a aquisição, o cliente já terá o produto entregue e montado, usufruindo de todo o conforto e comodidade pelos quais pagou.

Sala de estar mobiliada com itens Conquista, disponíveis nas lojas físicas e no e-commerce Crédito: moveis conquista

Integram essa estrutura de atendimento as duas lojas físicas da empresa – uma em Vila Velha, em Itaparica, e outra em Vitória, no bairro Jabour –, o centro de distribuição, que fica na Serra, e o e-commerce ( www.moveisconquista.com.br ). No ambiente digital, também é possível escolher itens de decoração que vão da sala de estar às áreas gourmet das residências.

"Temos quatro décadas de atuação no Espírito Santo. Em 2023, implantaremos ainda mais melhorias nas duas lojas da marca na Grande Vitória, bem como no aumento de seu volume de negócios. Essas são apenas algumas das ações a serem adotadas para seguir entregando aos clientes produtos cada vez mais modernos e alinhados com o que há de melhor no mercado moveleiro no Estado e no restante do país." Joanir Smarçaro - Diretor da Móveis Conquista

Ele acrescenta: “Vamos apostar em melhorias nas nossas lojas, em mais conforto. Nosso objetivo é levar sempre o melhor produto, com design atualizado”.

Todo esse esforço visa à fidelização dos clientes já alcançados e a atração de novos consumidores. “Queremos entregar ao nosso cliente sempre um pouco mais do que é esperado por ele, mantendo a sua fidelidade”, resume.

Empresa sustentável

Nas operações da Móveis Conquista, a sustentabilidade também é priorizada a cada passo. Todo o trabalho tem por premissas o uso consciente da água potável, a reciclagem de material sucata (latas de produtos químicos, papelão, madeira, pó de madeira), os sistemas de exaustão de poeira, os filtros para limpeza do ar das cabines de pintura e a adoção de matéria-prima renovável e de madeira de procedência correta.

Joanir Smarçaro, diretor da empresa, atesta eficiência e sustentabilidade nas operações Crédito: Syd Lucas/Divulgação

Nascida de um empreendimento familiar, uma pequena marcenaria aberta em Linhares, no Norte do Estado, em 1981, a Móveis Conquista segue sendo referência no seu segmento. Uma nova prova desse reconhecimento foi dada em 2022, com a vitória na categoria “Móveis”, na 13ª edição do Marcas de Valor A Gazeta.