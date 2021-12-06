Loja de móveis em Cachoeiro cresce, superando os desafios do mercado

Divan Móveis primeiro lugar no Prêmio Gazeta2021 Crédito: Divan Móveis/Divulgação

A Divan Móveis foi a marca mais lembrada do segmento “Loja de Móveis” no Prêmio. A loja que completa 24 anos, foi fundada em 1997 e começou bem pequena no bairro Alto Novo Parque em Cachoeiro. Crescendo ao longo dos anos, a marca conta com mais filiais na região e já pensa em se expandir.

24 ANOS DE HISTÓRIA

Hoje, ela conta com outras três unidades na cidade, além da loja no Alto Novo Parque. Uma está localizada no centro de Cachoeiro, outra no bairro Nova Brasília, e a uma em uma das principais regiões de comércio, no Guandu.

FOCO EM BOM ATENDIMENTO

Com o atendimento de qualidade sendo uma das prioridades do estabelecimento, a Divan Móveis foi um dos primeiros estabelecimentos na cidade a disponibilizar o atendimento via WhatsApp em todas as unidades. Os números, segundo a sócia-fundadora, foram amplamente utilizados para vendas, o que permitiu um atendimento personalizado aos clientes, e foi um diferencial quando foi necessário manter as vendas com as portas fechadas durante o isolamento.

“Durante o fechamento do comércio em 2020 colocamos em prática também o desenvolvimento do nosso site de vendas divanmoveis.com.br e colocamos no ar rapidamente, oferecendo mais um canal para o cliente de todo sul do estado do Espírito Santo fazer suas compras com conforto e se manter próximo”, aponta Diana Marun.

Diana Marun sócia-fundadora da Divan Móveis Crédito: Divan Móveis/Divulgação

Segundo ela, a marca vencedora do Prêmio Gazeta Empresarial deste ano, na categoria “Loja de Móveis”, procura manter as redes sociais bem ativas com acesso a produtos e promoções em tempo real.

Para manter a interatividade e relação com os clientes, principalmente no ambiente virtual, a marca dispõe de um vendedor dedicado exclusivamente para atender esse tipo de demanda online, além das televendas realizadas durante o horário comercial.

“Nosso diferencial e principal preocupação desde o início, sempre foi manter um atendimento de coração buscando proximidade com os clientes, ouvindo suas necessidades e se ajustando para superar as suas expectativas”, destaca Diana Marun.

PROJETOS DE EXPANSÃO

De acordo com Diana, o projeto de expansão inclui a abertura de outras duas unidades no sul do Estado do Espírito Santo. Ainda segundo ela, os planos também incluem abrir novos mercados para venda online em toda a região Sudeste muito em breve.

“Temos o compromisso de buscar diversificar os nossos produtos. Por isso, estamos sempre participando de feiras de móveis e decoração com o objetivo de nos mantermos atualizados com as principais tendências do mercado. Hoje, dispomos de itens modernos e variados com preços acessíveis para atender os nossos clientes”, afirma Diana Marun.

Móveis diversificados e de qualidades, Divan Móveis Crédito: Divan Móveis/Divulgação

“A Divan Móveis, atualmente, gera cerca de 55 empregos diretos. Nós temos uma equipe altamente comprometida em atender com foco nos clientes, nas suas expectativas, sempre buscando um atendimento próximo e ouvindo os clientes”, afirma Diana Marun.

Além dos projetos de expansão, a marca também se dedica a ações sociais com igrejas e patrocinando esportes nas comunidades. “Acreditamos na transformação que isso pode trazer para a sociedade”, ressalta Diana.

Unindo tradição e modernidade, a marca mais lembrada no segmento de “loja de móveis” em Cachoeiro no Prêmio Gazeta Empresarial, trabalha para fornecer ao cliente um atendimento com prioridade e credibilidade. A equipe é preparada para atender diferentes públicos em várias plataformas de atendimento com o objetivo de garantir uma venda multimídia.

“Outro investimento recente foi a ampliação do CD, essencial para comportar a evolução da empresa e manter a logística alinhada com o crescimento, proporcionando bastante rapidez na entrega e montagem, mesmo atendendo a várias cidades da região”, acrescenta Diana Marun.

Combinando 24 anos de história com desenvolvimento e novas tendências do mercado, a Divan Móveis trabalha com o objetivo de fornecer conforto e qualidade a todos os clientes e colaboradores. A missão da loja é projetar praticidade nas compras, em diferentes plataformas e meios de atendimento.

“É essencial dispor de ferramentas que comportem a evolução da empresa e mantenham a logística alinhada com o nosso crescimento. É preciso continuar proporcionando excelência em atendimento e rapidez de entrega e montagem, mesmo que nossa loja atenda várias cidades da região. Estamos felizes por sermos a marca mais lembrada e continuaremos trabalhando para manter essa confiabilidade na nossa história”, finaliza Diana Marun.