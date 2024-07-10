Loja de móveis do ES investe em formação e cria oportunidades

Treinamento oferecido pela Móveis Simonetti: oportunidades Crédito: Divulgação/Móveis Simonetti

Para garantir o bom atendimento aos clientes, a Móveis Simonetti está investindo sistematicamente na formação de mão de obra. As qualificações são oferecidas tanto na área operacional, de montagem, por exemplo, quanto na área de tecnologia para desenvolvedores de softwares.

A empresa vem registrando crescimento nas vendas – o faturamento chegou a R$ 1 bilhão no ano passado e deve fechar 2024 ultrapassando em 20% essa marca. Diante de tão bons resultados, o presidente Dilmar Antônio Simonetti ressalta que é preciso investir ainda mais no atendimento ao consumidor.

“Não adianta aumentarmos as vendas se não estivermos preparados para atender bem o cliente”, pontua.

Uma formação que está totalmente ligada ao suporte aos consumidores é a de montador de móveis. O diretor de operações da Simonetti, Adilson Silva, conta que a empresa sempre ofereceu esse curso, mas, em breve, ele será oferecido em parceria com o Senai.

A formação está em fase de estruturação. Terá duração de 40 horas e será aberta, inicialmente, a 50 interessados. “A ideia é trazer 100% dos participantes para nossa equipe. Temos vagas para isso”, avisa.

Tecnologia

Já a formação na área de Programação Web é realizada por meio do MS Code. A empresa sempre promoveu oportunidades nesse setor, mas o treinamento foi melhor estruturado e deu origem ao projeto, que nasceu há três anos.

O diretor de Tecnologia da Informação da Móveis Simonetti, Jefferson Souza, conta que cerca de 50 jovens foram formados ou estão em formação desde o início da qualificação.

“A procura é alta e esses jovens foram selecionados em meio a mais de 400 candidatos ao longo desses anos”, relata.

O projeto tem nove meses de duração e já gerou inúmeras oportunidades de trabalho para seus alunos dentro da própria empresa – hoje, a Móveis Simonetti tem não apenas desenvolvedores qualificados no MS Code, mas também os próprios instrutores do projeto formados pelo programa.

Os alunos do MS Code têm geralmente entre 15 e 29 anos e muitos são selecionados a partir de visita a escolas de ensino médio de Pinheiros. A participação é restrita a moradores do município, onde está a sede administrativa da Móveis Simonetti.

“Há muitos jovens sem uma oportunidade e nosso propósito é identificar talentos, fornecendo apoio necessário, para que, no futuro, possam se tornar programadores ou se desenvolverem em outras áreas da tecnologia da informação”, observa Jefferson Souza.

Para fazer o curso, é preciso estar cursando ou ter concluído o ensino médio, ter afinidade com a área de tecnologia ou vontade de iniciar nessa área. Não é preciso ter computador, pois o projeto disponibiliza um kit desenvolvedor composto de notebook e internet para quem precisar.