Liquida Inverno 2024: produtos com até 70% de desconto no Shopping Vitória

Os estabelecimentos com produtos em promoção estarão com adesivos na vitrine sinalizando as lojas participantes do Liquida Inverno 2024 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

É hora de aderir ao casaco mais quentinho e preparar o estoque de meias, porque com a chegada do inverno é esperado que as temperaturas caiam nas próximas semanas. Com a queda no termômetro, o Shopping Vitória preparou mais uma Liquida Inverno, de 5 a 7 de julho. A liquidação promete aquecer as lojas com ofertas quentíssimas em produtos selecionados com até 70% de desconto.

Os estabelecimentos estarão com adesivos na vitrine, sinalizando as lojas participantes que estão com descontos. Roupas, calçados, artigos para o lar, moda praia, eletroeletrônicos, entre outros itens de desejo do público, farão parte da Liquida Inverno 2024.

"As lojas já estão renovando os estoques para receberem os itens da nova estação. Este é o momento para os clientes encontrarem produtos de qualidade e economizar. Todo mundo tem aquela peça especial, que quando baixa de preço é a hora de comprar" Letícia Dalvi - Gerente de Marketing do Shopping Vitória

Confira algumas ofertas

Na Aleatory, tem t-shirt básica de R$ 129,90 por R$ 99,90. A Surreal também está com diversas peças com 50% de desconto, como o Body Khloe, de R$ 199,00 por R$ 99,50, e Vestido Paetê, de R$ 339,00 por R$ 169,50. Já na Tons, tem blusa de R$ 199,90 por R$ 99,90. Nos itens em promoção da Via Veneto, tem camiseta com gola careca de R$ 219,90 por R$ 99,90.

Para quem precisa de roupa de cama, na Artex tem lençol elástico percal de 180 fios lisos para cama de solteiro, de R$ 149,90 por R$ 99,90. Ainda tem promoção do mesmo modelo para cama de casal, de R$ 189,90 por R$ 149,90.

Na Outer Shoes, os clientes também encontram diversas opções em oferta, como a Sandália Cosmo Café, de R$ 329,00 por R$ 239,00, e a Sapatilha Zaya na cor verde militar, de R$ 349,00 por R$ 299,00. Nos calçados em promoção da Carmen Steffens, tem Papete de Tiras Black, de R$ 499,90 por R$ 399,90.

Entre as opções de roupa íntima, na Beauty Lingerie oferece camisola estampada de alça microfibra, de R$ 99,99 por R$ 69,99, além de robe em renda branco, de R$ 199,99 por R$99,99. Outro exemplo é na loja Liz, com calcinha de modelo Hot Panty de R$ 119,90 por R$ 78,00.

Conheça algumas das lojas participantes