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Laboratório do ES vai oferecer novas tecnologias a clientes

Com investimentos de R$ 5 milhões, o Pretti já implantou o portfólio de genômica, com mais de 200 exames genéticos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

07 jul 2022 às 14:26

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 14:26

Laboratório Pretti
Neste ano, o Laboratório Pretti já começou implantando o portfólio de genômica nas unidades e no atendimento domiciliar Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti
Parte do Grupo Fleury desde o segundo semestre de 2021, o Laboratório Pretti agora está incluído em um aporte de investimentos de R$ 5 milhões da organização de saúde paulista. O valor será voltado à implementação de novas tecnologias que vão permear todos os setores, do operacional ao apoio, de modo a oferecer mais e melhores serviços ao público capixaba.
“Investimos não só em tecnologia, mas nas pessoas, na melhoria dos nossos processos e em novos exames. Tudo isso para promover soluções cada vez mais completas e integradas aos nossos clientes”, ressalta o assessor médico do laboratório, Renato Pretti, acrescentando que esse cuidado faz parte da história de mais de 55 anos da empresa.
Neste ano, o Pretti já começou implantando o portfólio de genômica nas unidades e no atendimento domiciliar. São mais de 200 exames genéticos em diversas áreas.
"Projetamos um mercado cada vez mais competitivo em que é necessário ter foco no cliente, na qualidade e no relacionamento médico. Pilares extremamente importantes para nós"
Renato Pretti - Assessor médico
Renato Pretti explica que, através dos testes genéticos, o médico consegue elucidar alguns diagnósticos mais complexos, estudar o risco do desenvolvimento de determinadas condições de saúde e a possibilidade desse quadro se repetir na família.
“Além da genômica, também estamos trazendo um rol de procedimentos de anatomia patológica. Assim, o laboratório ganha ainda mais destaque nos serviços disponíveis no Espírito Santo, oferecendo sempre qualidade e a melhor solução diagnóstica.”

COLETA DOMICILIAR

E, pensando no conforto dos pacientes, o Pretti vem trabalhando na melhoria da coleta domiciliar e expansão das rotas de atendimento. “Por meio do serviço, os clientes podem agendar coleta em casa ou no trabalho para diversos exames do nosso portfólio, inclusive os de genômica”, afirma o assessor médico.
Renato Pretti aponta ainda que o serviço garante mais comodidade e privacidade e é voltado para todas as idades, mas tem uma demanda maior entre crianças, gestantes e idosos. “O cliente recebe toda a qualidade Pretti onde ele preferir”, finaliza.

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