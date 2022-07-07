Laboratório do ES vai oferecer novas tecnologias a clientes

Neste ano, o Laboratório Pretti já começou implantando o portfólio de genômica nas unidades e no atendimento domiciliar Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti

Parte do Grupo Fleury desde o segundo semestre de 2021, o Laboratório Pretti agora está incluído em um aporte de investimentos de R$ 5 milhões da organização de saúde paulista. O valor será voltado à implementação de novas tecnologias que vão permear todos os setores, do operacional ao apoio, de modo a oferecer mais e melhores serviços ao público capixaba.

“Investimos não só em tecnologia, mas nas pessoas, na melhoria dos nossos processos e em novos exames. Tudo isso para promover soluções cada vez mais completas e integradas aos nossos clientes”, ressalta o assessor médico do laboratório, Renato Pretti, acrescentando que esse cuidado faz parte da história de mais de 55 anos da empresa.

Neste ano, o Pretti já começou implantando o portfólio de genômica nas unidades e no atendimento domiciliar. São mais de 200 exames genéticos em diversas áreas.

"Projetamos um mercado cada vez mais competitivo em que é necessário ter foco no cliente, na qualidade e no relacionamento médico. Pilares extremamente importantes para nós" Renato Pretti - Assessor médico

Renato Pretti explica que, através dos testes genéticos, o médico consegue elucidar alguns diagnósticos mais complexos, estudar o risco do desenvolvimento de determinadas condições de saúde e a possibilidade desse quadro se repetir na família.

“Além da genômica, também estamos trazendo um rol de procedimentos de anatomia patológica. Assim, o laboratório ganha ainda mais destaque nos serviços disponíveis no Espírito Santo, oferecendo sempre qualidade e a melhor solução diagnóstica.”

COLETA DOMICILIAR

E, pensando no conforto dos pacientes, o Pretti vem trabalhando na melhoria da coleta domiciliar e expansão das rotas de atendimento. “Por meio do serviço, os clientes podem agendar coleta em casa ou no trabalho para diversos exames do nosso portfólio, inclusive os de genômica”, afirma o assessor médico.